Στα άκρα οι σχέσεις Σαλάχ – Σλοτ: «Δεν μπορούν να συνυπάρξουν»

Άνω – κάτω είναι η Λίβερπουλ μετά τις «βόμβες» του Σαλάχ για τον Σλοτ και την απόφαση της διοίκησης και του Ολλανδού τεχνικού να αφήσει τον Αιγύπτιο σούπερ σταρ εκτός αποστολής για το ματς με την Ίντερ.

Ο ρεπόρτερ του BBC Sport, Σάμι Μόκμπελ αναφέρει ότι η δυσαρέσκεια του Σαλάχ που δεν παίζει για τους Reds είναι μεγάλη και ο 33χρονος επιθετικός δεν βλέπει μέλλον στο σύλλογο του Μέρσεσαϊντ όσο ο Σλοτ είναι επικεφαλής του πάγκου της ομάδας.

Υπενθυμίζεται ότι για τρίτο σερί ματς ο Σαλάχ δεν ξεκίνησε ως βασικός με τη Λίβερπουλ και στο ματς με τη Λιντς δεν αγωνίστηκε ούτε λεπτό. Αξίζει να σημειωθεί ότι αινιγματικός σε ερώτηση που αφορούσε το μέλλον του Σαλάχ στους Reds ήταν και ο Σλοτ, καθώς απάντησε ότι:

«Προηγούμασταν με 2-0 και μετά με 3-2. Νομίζω ότι εκείνη τη στιγμή ήταν περισσότερο θέμα ελέγχου του παιχνιδιού. Και δεν χρειαζόμασταν γκολ εκείνη τη στιγμή. Συνήθως όταν χρειαζόμαστε γκολ, όπως εναντίον της Σάντερλαντ, βάζω τον Mo. Σήμερα (σ.σ χθες), ένιωσα ότι χρειαζόμασταν διαφορετικούς παίκτες όπως ο Έντο.

Όπως είπα πριν από τον αγώνα, πρέπει να αποδεχτούμε την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε και κάνω τις επιλογές μου με βάση αυτό. Και το βραχυπρόθεσμο μέλλον του Mo είναι ότι θα πάει σε μια εβδομάδα στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, αλλά πριν από αυτό, θα παίξουμε με την Ίντερ και την Μπράιτον».