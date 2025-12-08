Οριστική «ρήξη» Λίβερπουλ – Σαλάχ: Μένει εκτός αποστολής από το ματς με την Ίντερ (pic)

Γνωστοποιήθηκε πριν από λίγο ότι ο Μοχάμεντ Σαλάχ έμεινε εκτός αποστολής για το αυριανό (9/12, 22:00) παιχνίδι της Λίβερπουλ με την Ίντερ στο Μιλάνο, για την 6η αγωνιστική της League Phase του UEFA Champions League.

Όπως αναφέρει ο Άγγλος δημοσιογράφος, Φαμπρίς Χόκινς, αυτή η απόφαση πάρθηκε από κοινού από τη διοίκηση του συλλόγου και τον Άρνε Σλοτ, με την κόντρα του Αιγύπτιου σταρ και του Ολλανδού τεχνικού να φτάνει ως τα άκρα πλέον! Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Athletic η απόφαση ανήκει στον αθλητικό διευθυντή, Ρίτσαρντ Χιουζ, σε συνεργασία με την ιδιοκτησία του κλαμπ και τον κόουτς.

Δείτε την ανάρτηση για τον Σαλάχ και την αποστολή με την Ίντερ

🚨🔴 Exclusive Moahmed Salah out of Liverpool squad. He is not travelling to Italy for the game against Inter. Decision made by the board and Arne Slot pic.twitter.com/fFVm6ehxxw — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) December 8, 2025

Συνεπώς, ο Σαλάχ δεν πρόκειται να ταξιδέψει στο Μιλάνο για το ματς με την Ίντερ και πλέον μένει να φανεί αν έχει μέλλον ο έμπειρος μεσοεπιθετικός στην ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ.

Η Λίβερπουλ, πάντως, επιμένει ότι παραμένει πλήρως προσηλωμένη στον Σαλάχ και στο συμβόλαιό του, το οποίο ισχύει μέχρι το 2027, ενώ υποστηρίζει ότι η τρέχουσα κατάσταση είναι προσωρινή και μπορεί ακόμα να ανατραπεί.