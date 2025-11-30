Το μήνυμα του Σλοτ στον Σαλάχ

Η κατρακύλα της Λίβερπουλ σε όλες τις διοργανώσεις, έχει φέρει σε δύσκολη θέση τον τεχνικό των «κόκκινων», Άρνε Σλοτ αλλά οι πρωταθλητές Αγγλίας πήραν «ανάσα» με την σημερινή εκτός έδρας νίκη τους επί της Γουέστ Χαμ με 2-0.

Ήταν μια νίκη την οποία είχε μεγάλη ανάγκη, όχι μόνο η ομάδα του λιμανιού, αλλά και ο Ολλανδός προπονητής της, Άρνε Σλοτ καθώς η κατάσταση είχε φτάσει στο απροχώρητο για την Λίβερπουλ.

Ένα στοιχείο που φυσικά σχολιάστηκε από τον αγγλικό Τύπο, αλλά και τους οπαδούς των reds στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ήταν η επιλογή του Σλοτ ν’ αφήσει στον πάγκο τον Σαλάχ.

Ήταν η πρώτη φορά που ο Σαλάχ δεν ήταν βασικός σε αγώνα της Πρέμιερ Λιγκ, από την μέρα που ο Σλοτ ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Λίβερπουλ και δεν ήταν λίγοι εκείνοι που… επικρότησαν την απόφαση του Ολλανδού προπονητή.

Δεν είναι άλλωστε τυχαίο πως το τελευταίο διάστημα είχε ξεκινήσει μια μεγάλη κουβέντα, αναφορικά με το αν ο Σαλάχ έχει θέση στην βασική εντεκάδα των «κόκκινων».

Πολλοί οπαδοί της Λίβερπουλ αλλά και παλαίμαχοι παίκτες της ομάδας του λιμανιού, προέτρεπαν τον Σλοτ ν’ αφήσει τον Αιγύπτιο άσο στον πάγκο.

Ο Σαλάχ, που ανανέωσε στο φινάλε της περσινής σεζόν το συμβόλαιο με την Λίβερπουλ, δεν είναι σε καλή αγωνιστική κατάσταση κι αυτό είναι πρόβλημα για τους «κόκκινους».

Ο Σλοτ μίλησε μετά το τέλος του αγώνα με την Γουέστ Χαμ για τη νίκη της ομάδας του, αλλά θα πρέπει να σημειωθεί πως έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στον διεθνή άσο των πρωταθλητών Αγγλίας.

«Ο Μο έμεινε στον πάγκο γι’ αυτό το παιχνίδι αλλά όλοι γνωρίζουν πόσο πολύτιμος παίκτης είναι για την Λίβερπουλ.

Έχει πραγματοποιήσει μια τεράστια καριέρα στην Λίβερπουλ και έχει βοηθήσει πολύ την ομάδα με τις εμφανίσεις του.

Υπέγραψε νέο συμβόλαιο πριν από λίγο καιρό και είμαι σίγουρος ότι έχει να προσφέρει πολλά ακόμα στην ομάδα.

Έμεινε στον πάγκο στο σημερινό παιχνίδι αλλά αυτό δεν λέει κάτι. Έχουμε να δώσουμε πολλά παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις και θα χρειαστούμε τις ικανότητες και την εμπειρία του Σαλάχ, αυτό είναι το μόνο σίγουρο».

Σε ότι αφορά τώρα την κατάκτηση των τριών βαθμών κόντρα στα «σφυριά», ο Σλοτ ξέρει καλύτερα απ’ τον καθένα πως αυτή η νίκη ήταν «βάλσαμο» για την ομάδα του λιμανιού, μετά τα τόσα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα.

Η κουβέντα που είχε ξεκινήσει, αναφορικά με απομάκρυνση του Ολλανδού από την τεχνική ηγεσία των πρωταθλητών Αγγλίας, πάει για (λίγο τουλάχιστον) στην άκρη και ο Σλοτ ευελπιστεί πως η νίκη επί της Γουέστ Χαμ θα δώσει ώθηση στην Λίβερπουλ.