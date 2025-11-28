«Μπαμ» στην Premier League: Ο Κλοπ υποψήφιος για τον πάγκο της Λίβερπουλ!

Συνεχίζεται η αρνητική πορεία της Λίβερπουλ σε Αγγλία και Ευρώπη. Το 1-4 από την Αϊντχόφεν στο «Άνφιλντ» για το Champions League πρόσθεσε άλλο ένα αρνητικό αποτέλεσμα για την ομάδα του Σλοτ, η οποία δεν θυμίζει καθόλου αυτή που κατέκτησε την περσινή Premier League.

Αυτή ήταν η τρίτη συνεχόμενη ήττα των «Reds», και η ένατη στα τελευταία 12 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, και η πίεση στον Ολλανδό προπονητή έχει αρχίσει να εμφανίζεται. Ο Σλοτ καλείται να αλλάξει την εικόνα της ομάδας και να την ανεβάσει από τη 12η θέση της Premier League, αλλά και τη 13η του Champions League.

Σε περίπτωση που η «κατρακύλα» συνεχιστεί για τη Λίβερπουλ, οι ιθύνοντες της ομάδας είναι πολύ πιθανό να απομακρύνουν τον Σλοτ, ενώ μέσα της Αγγλίας αναφέρουν ότι ήδη έχουν καταλήξει σε μερικούς υποψηφίους αντικαταστάτες του Ολλανδού. Μάλιστα, σύμφωνα με τη «Sun» ένας εξ αυτών είναι ο Γιούργκεν Κλοπ!

Ο Γερμανός, τον οποίο αντικατέστησε το καλοκαίρι του 2024 ο Σλοτ στη Λίβερπουλ, αυτή την περίοδο αποτελεί τον υπεύθυνο του ποδοσφαιρικού τμήματος στη Red Bull. Το σχέδιο της FSG, σε περίπτωση πρόσληψης του Κλοπ, είναι η παραμονή του μέχρι το τέλος της σεζόν, καθώς η εταιρεία έχει στο στόχαστρό της τον Λουίς Ενρίκε για μακροπρόθεσμη λύση.

Το δημοσίευμα για τον Κλοπ και τη Λίβερπουλ

EXCLUSIVE: Liverpool could turn to Jurgen Klopp to save season if Arne Slot sacked with Luis Enrique Reds’ long-term manager target https://t.co/5oSlSOhjJx — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) November 28, 2025

Παρά τα διάφορα σενάρια για το μέλλον του Άρνε Σλοτ στη Λίβερπουλ, ο Ολλανδός εξακολουθεί να έχει τη στήριξη της ιδιοκτησίας, ακόμα και σε αυτή την… εφιαλτική περίοδο για την ομάδα, ενώ οι δύο πλευρές βρίσκονται συνεχώς σε επαφή.