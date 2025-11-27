Οι οπαδοί της Λίβερπουλ ζητούν την απόλυση του Σλοτ

Η Λίβερπουλ δέχεται το ένα «χαστούκι» μετά το άλλο και η νέα ήττα των «κόκκινων», αυτή την φορά από την Αϊντχόφεν με 4-1 στο Άνφιλντ για το Champions League, προκάλεσε μεγάλους κλυδωνισμούς στην ομάδα του λιμανιού.

Οι πρωταθλητές Αγγλίας δεν… κατάλαβαν πως έχασαν από την PSV και τα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα (εννιά ήττες στα τελευταία δώδεκα παιχνίδια) έχουν προκάλεσει μεγάλους κλυδωνισμούς.

Η ήττα μάλιστα από την Αϊντχόφεν, με το βαρύ 1-4, φαίνεται πως είναι «η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι» καθώς ο τεχνικός της αγγλικής ομάδας, Άρνε Σλοτ δεν θα πρέπει να αισθάνεται άνετα στον πάγκο της Λίβερπουλ.

Τα δημοσιεύματα περί απομάκρυνσης του Ολλανδού προπονητή πληθαίνουν και η διοίκηση των reds αναγκάστηκε να ξεκαθαρίσει πως δεν τίθεται θέμα αλλαγής στην τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Αυτή την στιγμή οι ιθύνοντες των πρωταθλητών Αγγλίας προσπαθούν να δώσουν τέλος στην φημολογία περί απόλυσης του Σλοτ αλλά τα πράγματα είναι περίπλολα και σίγουρα δεν είναι αρκετή μια απλή ανακοίνωση στήριξης.

Δεν είναι άλλωστε τυχαίο το αποτέλεσμα γκάλοπ που έκανε η αγγλική εφημερίδα Mirror, αναφορικά με το αν οι οπαδοί των «κόκκκινων» επιθυμούν την παραμονή του Σλοτ στον πάγκο του συλλόγου.

Το 65% των ερωτηθέντων απάντησε πως θέλει την απομάκρυνση του Σλοτ από την τεχνική ηγεσία της Λίβερπουλ, γιατί θεωρεί πως ο Ολλανδός προπονητής έχει το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης γα την κάκιστη αγωνιστική εικόνα της ομάδας του λιμανιού.

Το ποσοστό είναι μεγάλο και αντικατοπτρίζει την δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται ο τεχνικός των πρωταθλητών Αγγλίας, καθώς η πλειοψηφία των οπαδών του συλλόγου θεωρεί ότι ο Σλοτ δεν μπορεί να αλλάξει την κατάσταση.

Δεν είναι μόνο ότι τον θεωρούν υπεύθυνο για την κάκιστη πορεία και εικόνα της ομάδας, αλλά πιστεύουν πως δεν έχει τις δυνατότητες να αλλάξει την κατάσταση.

Ένας παίκτης – θρύλος για την Λίβερπουλ, ο Στίβεν Τζέραρντ πήρε θέση στα όσα γίνονται την φετινή σεζόν στην Λίβερπουλ, με τον πρώην αρχηγό των πρωταθλητών Αγγλίας να στηρίζει τον προπονητή.

Ο Τζέραρντ θεωρεί πως θα είναι λάθος να απομακρυνθεί ο Ολλανδός προπονητής από την θέση του, αλλά υπάρχουν και τα… αποτελέσματα. Οι ήττες είναι πολλές, η Λίβερπουλ απομακρύνεται από τους στόχους της και το Άνφιλντ «βράζει», βλέποντας την ομάδα του λιμανιού να μην μπορεί να… σηκώσει κεφάλι.

Όπως προαναφέραμε, η διοίκηση του αγγλικού συλλόγου προχώρησε στην στήριξη του Σλοτ, θέλοντας να τελειώσει τα «σενάρια» αλλά είναι προφανές πως κανείς δεν πιστεύει πως ο Σλοτ είναι ασφαλής.

Όλοι αναγνωρίζουν ότι υπάρχει θέμα και μάλιστα μεγάλο αλλά το ερώτημα είναι αν αυτή την στιγμή υπάρχει «διάδοχη» κατάσταση. Γιατί ναι μεν τα γραφεία στοιχημάτων στην Αγγλία δίνουν πρώτο φαβορί τον Γιούργκεν Κλοπ για να καθίσει πάλι ο Γερμανός στον πάγκο της Λίβερπουλ, αλλά αυτό είναι ένα ακόμα «σενάριο».

Θα επιθυμούσε άραγε ο πρώην προπονητής των «κόκκινων» να επιστρέψει στο Άνφιλντ, ειδικά τώρα που η κατάσταση είναι κάτι παραπάνω από… ζόρικη. Γιατί είναι εύκολο το μυαλό όλων να πάει στον Κλοπ, ως ιδανικό «σενάριο» διαδοχής του Σλοτ στον πάγκο της Λίβερπουλ, αλλά είναι διατεθειμένος ο Γερμανός να επιστρέψει τούτη την ώρα;

Σ’ αυτό το ερώτημα δεν έχει απαντήσει πάντως ο Κλοπ κι αυτό αν μη τι άλλο λέει πολλά.