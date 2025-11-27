sports betsson
Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
27.11.2025 | 09:26
Ανατράπηκε φορτηγό στη Λεωφόρο Σχιστού - Νεκρή μία γυναίκα
Οι οπαδοί της Λίβερπουλ ζητούν την απόλυση του Σλοτ
On Field 27 Νοεμβρίου 2025 | 18:40

Οι οπαδοί της Λίβερπουλ ζητούν την απόλυση του Σλοτ

Η Mirror έκανε γκάλοπ για το αν οι οπαδοί των «κόκκινων» επιθυμούν την απομάκρυνση του Ολλανδού και το 65% τάχθηκε υπέρ της αλλαγής στην τεχνική ηγεσία της Λίβερπουλ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
A
A
Spotlight

Η Λίβερπουλ δέχεται το ένα «χαστούκι» μετά το άλλο και η νέα ήττα των «κόκκινων», αυτή την φορά από την Αϊντχόφεν με 4-1 στο Άνφιλντ για το Champions League, προκάλεσε μεγάλους κλυδωνισμούς στην ομάδα του λιμανιού.

Οι πρωταθλητές Αγγλίας δεν… κατάλαβαν πως έχασαν από την PSV και τα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα (εννιά ήττες στα τελευταία δώδεκα παιχνίδια) έχουν προκάλεσει μεγάλους κλυδωνισμούς.

Η ήττα μάλιστα από την Αϊντχόφεν, με το βαρύ 1-4, φαίνεται πως είναι «η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι» καθώς ο τεχνικός της αγγλικής ομάδας, Άρνε Σλοτ δεν θα πρέπει να αισθάνεται άνετα στον πάγκο της Λίβερπουλ.

Τα δημοσιεύματα περί απομάκρυνσης του Ολλανδού προπονητή πληθαίνουν και η διοίκηση των reds αναγκάστηκε να ξεκαθαρίσει πως δεν τίθεται θέμα αλλαγής στην τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Αυτή την στιγμή οι ιθύνοντες των πρωταθλητών Αγγλίας προσπαθούν να δώσουν τέλος στην φημολογία περί απόλυσης του Σλοτ αλλά τα πράγματα είναι περίπλολα και σίγουρα δεν είναι αρκετή μια απλή ανακοίνωση στήριξης.

Δεν είναι άλλωστε τυχαίο το αποτέλεσμα γκάλοπ που έκανε η αγγλική εφημερίδα Mirror, αναφορικά με το αν οι οπαδοί των «κόκκκινων» επιθυμούν την παραμονή του Σλοτ στον πάγκο του συλλόγου.

Το 65% των ερωτηθέντων απάντησε πως θέλει την απομάκρυνση του Σλοτ από την τεχνική ηγεσία της Λίβερπουλ, γιατί θεωρεί πως ο Ολλανδός προπονητής έχει το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης γα την κάκιστη αγωνιστική εικόνα της ομάδας του λιμανιού.

Το ποσοστό είναι μεγάλο και αντικατοπτρίζει την δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται ο τεχνικός των πρωταθλητών Αγγλίας, καθώς η πλειοψηφία των οπαδών του συλλόγου θεωρεί ότι ο Σλοτ δεν μπορεί να αλλάξει την κατάσταση.

Δεν είναι μόνο ότι τον θεωρούν υπεύθυνο για την κάκιστη πορεία και εικόνα της ομάδας, αλλά πιστεύουν πως δεν έχει τις δυνατότητες να αλλάξει την κατάσταση.

Ένας παίκτης – θρύλος για την Λίβερπουλ, ο Στίβεν Τζέραρντ πήρε θέση στα όσα γίνονται την φετινή σεζόν στην Λίβερπουλ, με τον πρώην αρχηγό των πρωταθλητών Αγγλίας να στηρίζει τον προπονητή.

Ο Τζέραρντ θεωρεί πως θα είναι λάθος να απομακρυνθεί ο Ολλανδός προπονητής από την θέση του, αλλά υπάρχουν και τα… αποτελέσματα. Οι ήττες είναι πολλές, η Λίβερπουλ απομακρύνεται από τους στόχους της και το Άνφιλντ «βράζει», βλέποντας την ομάδα του λιμανιού να μην μπορεί να… σηκώσει κεφάλι.

Όπως προαναφέραμε, η διοίκηση του αγγλικού συλλόγου προχώρησε στην στήριξη του Σλοτ, θέλοντας να τελειώσει τα «σενάρια» αλλά είναι προφανές πως κανείς δεν πιστεύει πως ο Σλοτ είναι ασφαλής.

Όλοι αναγνωρίζουν ότι υπάρχει θέμα και μάλιστα μεγάλο αλλά το ερώτημα είναι αν αυτή την στιγμή υπάρχει «διάδοχη» κατάσταση. Γιατί ναι μεν τα γραφεία στοιχημάτων στην Αγγλία δίνουν πρώτο φαβορί τον Γιούργκεν Κλοπ για να καθίσει πάλι ο Γερμανός στον πάγκο της Λίβερπουλ, αλλά αυτό είναι ένα ακόμα «σενάριο».

Θα επιθυμούσε άραγε ο πρώην προπονητής των «κόκκινων» να επιστρέψει στο Άνφιλντ, ειδικά τώρα που η κατάσταση είναι κάτι παραπάνω από… ζόρικη. Γιατί είναι εύκολο το μυαλό όλων να πάει στον Κλοπ, ως ιδανικό «σενάριο» διαδοχής του Σλοτ στον πάγκο της Λίβερπουλ, αλλά είναι διατεθειμένος ο Γερμανός να επιστρέψει τούτη την ώρα;

Σ’ αυτό το ερώτημα δεν έχει απαντήσει πάντως ο Κλοπ κι αυτό αν μη τι άλλο λέει πολλά.

Το βιολί με το VAR και το φρένο στη διαιτησία
On Field 27.11.25

Το βιολί με το VAR και το φρένο στη διαιτησία

Οι διαιτητές πετάνε το μπαλάκι στο VAR για μια δύσκολη απόφαση, κατά τα άλλα θέλουν να σφυρίξουν και σε ντέρμπι. Τηλεκριτική και τιμωρίες με φιλοσοφία δημοσίων σχέσεων ή επίδειξης δύναμης

Βάιος Μπαλάφας
Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: ROcknRolla*
On Field 27.11.25

ROcknRolla*

Η Ρεάλ του ζήτησε να τρέξει χωρίς αύριο -για να την πιάσει. Να σουτάρει δίχως αύριο. Και ο Ολυμπιακός τα έκανε. Μόνο που…

Διονύσης Δελλής
Διονύσης Δελλής
Ένα standing ovation που τα «είπε» όλα
On Field 27.11.25

Ένα standing ovation που τα «είπε» όλα

Ο Ολυμπιακός πάλεψε σαν λιοντάρι απέναντι στη Ρεάλ και οι οπαδοί των πειραιωτών αποθέωσαν τους «ερυθρόλευκους» γιατί είδαν μια προσπάθεια επικών διαστάσεων

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Το repeat του Σέιμπεν Λι
On Field 25.11.25

Το repeat του Σέιμπεν Λι

Ο Νιλικίνα είναι νοκ άουτ για το ματς με τον Ερυθρό Αστέρα και ο Λι πρέπει να είναι στο Βελιγράδι, ο παίκτης που έκανε την διαφορά στην Πυλαία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η μάχη της μεσαίας γραμμής και τα λάθη: Όσα θέλει να δει ο Μεντιλίμπαρ κόντρα στη Ρεάλ
On Field 25.11.25

Η μάχη της μεσαίας γραμμής και τα λάθη: Όσα θέλει να δει ο Μεντιλίμπαρ κόντρα στη Ρεάλ

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Τετάρτη τη Ρεάλ Μαδρίτης και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ γνωρίζει ότι η μάχη του κέντρου και η αποφυγή των λαθών, θα είναι οι παράγοντες που θα κρίνουν το αποτέλεσμα...

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Το πρόβλημα της Λίβερπουλ δεν λύνεται με νέες μεταγραφές
On Field 24.11.25

Το πρόβλημα της Λίβερπουλ δεν λύνεται με νέες μεταγραφές

Δεν έχει περάσει και μεγάλο διάστημα από το πιο «θερμό» μεταγραφικό καλοκαίρι στην ιστορία των «κόκκινων» και οι πρωταθλητές Αγγλίας βγαίνουν ξανά στην αγορά. Το πρόβλημα όμως είναι άλλο…

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Άρης: Η στασιμότητα στην απόδοση και η βράβευση του Χιμένεθ που σχολίαστηκε
Ποδόσφαιρο 24.11.25

Άρης: Η στασιμότητα στην απόδοση και η βράβευση του Χιμένεθ που σχολίαστηκε

Η σεζόν κυλά, βελτίωση στον Άρη δεν υπάρχει, όμως η απομάκρυνση του Μανόλο Χιμένεθ τη δεδομένη στιγμή μάλλον χειρότερα αποτελέσματα θα φέρει. - Η βράβευση από την ΑΕΚ απαιτούσε διαφορετικό χειρισμό.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Τώρα η Ρεάλ είναι ακόμα πιο επικίνδυνη – Η ένταση με Βινίσιους, η νέα γκέλα και οι γκρίνιες
On Field 24.11.25

Τώρα η Ρεάλ είναι ακόμα πιο επικίνδυνη – Η ένταση με Βινίσιους, η νέα γκέλα και οι γκρίνιες

Κανείς δεν πρέπει να ξεχνά τι σημαίνει Ρεάλ Μαδρίτης, όποια προβλήματα κι αν αντιμετωπίζει και το σίγουρο είναι πως η «βασίλισσα» παραμένει το μεγαλύτερο brand name στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η κίνηση – ματ της EOE για την αναγέννηση του κωπηλατοδρομίου στο Σχοινιά
On Field 24.11.25

Η κίνηση – ματ της EOE για την αναγέννηση του κωπηλατοδρομίου στο Σχοινιά

Με μεθοδευμένες ενέργειες, επιμονή και όραμα ο Πρόεδρος της Eλληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος ξεκίνησε τις διαδικασίες για τη σωτηρία του Ολυμπακού κωπηλατοδρομίου.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Ο Γεντβάι νιώθει… Ζλάταν λόγω του Μπενίτεθ
Παναθηναϊκός 23.11.25

Ο Γεντβάι νιώθει… Ζλάταν λόγω του Μπενίτεθ

Ο Ράφα Μπενίτεθ έδωσε τόση αυτοπεποίθηση στον Τιν Γεντβάι, ώστε ο Κροάτης να μην αρκείται απλά να παίζει συντηρητικά σε μία θέση που δεν ένιωθε ποτέ πολύ άνετα.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Μια νίκη – τίτλου, ο Έζε κι ένα… τρολάρισμα
On Field 23.11.25

Μια νίκη – τίτλου, ο Έζε κι ένα… τρολάρισμα

Η Άρσεναλ δείχνει πανέτοιμη να πετύχει αυτό που δεν κατάφερε πέρυσι, καθώς η άνετη επικράτηση και στο ντέρμπι του Λονδίνου στέλνει το «μήνυμα»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Άρχισαν τα «σενάρια» για Κλοπ στην Λίβερπουλ – Τα γραφεία στοιχημάτων δίνουν πρώτο φαβορί τον Γερμανό
On Field 23.11.25

Άρχισαν τα «σενάρια» για Κλοπ στην Λίβερπουλ – Τα γραφεία στοιχημάτων δίνουν πρώτο φαβορί τον Γερμανό

Ο Άρνε Σλοτ βρίσκεται σε δύσκολη θέση και στην Αγγλία θεωρούν πως οι «κόκκινοι» σκέφτονται σοβαρά την επιστροφή του Κλοπ στο Άνφιλντ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
