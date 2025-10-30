Η απογοήτευση του Σλοτ για τα αποτελέσματα της Λίβερπουλ: «Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τις έξι ήττες στα επτά ματς»

Η «κατρακύλα» της Λίβερπουλ δεν σταματάει. Μετά από 4 συνεχόμενες ήττες στην Premier League, η ομάδα του Άρνε Σλοτ γνώρισε τον οδυνηρό αποκλεισμό με 0-3 από την Κρίσταλ Πάλας στο Λιγκ Καπ.

Η ήττα αυτή αποτελεί την 6η στα τελευταία 7 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις και ο Άρνε Σλοτ μετά το παιχνίδι μίλησε για τον αποκλεισμό της ομάδας αλλά και τις επιλογές που έκανε στην αναμέτρηση του Λιγκ Καπ, όπου προτίμησε νεαρούς παίκτες.

Οι δηλώσεις του Σλοτ

«Είναι πάντα απογοητευτικό να χάνεις, ειδικά όταν αυτό σημαίνει αποκλεισμό. Έκανα την ίδια επιλογή πέρυσι — να δώσω χρόνο σε νεότερους παίκτες. Η Σίτι έπαιξε χωρίς βασικούς, αλλά φαινόταν δυνατή. Εμείς, μετά από δύο αλλαγές, είχαμε έξι εφήβους στο γήπεδο» δήλωσε ο Ολλανδός τεχνικός.

Παράλληλα, ο Σλοτ αναφέρθηκε και στη δύσκολη περίοδο που διανύει η Λίβερπουλ και τον φόρτο παιχνιδιού: «Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τις έξι ήττες στα επτά ματς, αλλά κανένας δεν αποτελεί δικαιολογία. Είναι υπερβολικό για έναν σύλλογο όπως η Λίβερπουλ. Παίξαμε τρία παιχνίδια μέσα σε επτά ημέρες και είδα μια ομάδα κουρασμένη, χωρίς φρεσκάδα».

🚨 Arne Slot: “I saw Manchester City’s starting eleven and they didn’t have one starter from the weekend but it felt like their best team”. “That is a bit of an insight. Chelsea can bring Estevao in… then after I made two substitutions tonight, we had six teenagers”. pic.twitter.com/0MLriXOYp2 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 30, 2025

«Έχουμε μόλις 15-16 διαθέσιμους παίκτες. Ο σύλλογος παραδοσιακά χρησιμοποιεί τη διοργάνωση αυτή για να δώσει ευκαιρίες σε νεαρούς. Ήταν η σωστή επιλογή και δεν το μετανιώνω, ακόμη κι αν το αποτέλεσμα δεν ήταν καλό», πρόσθεσε ο 47χρονος.

Τέλος, για την πίεση που αντιμετωπίζει η Λίβερπουλ μετά από 6 ήττες σε 7 παιχνίδια, ο Σλοτ δήλωσε: «Όταν έχεις χάσει έξι από τα επτά τελευταία παιχνίδια, η πίεση είναι δεδομένη. Στη Λίβερπουλ η πίεση υπάρχει πάντα — δεν νομίζω πως έχει αλλάξει κάτι ιδιαίτερα μετά από αυτή την ήττα».