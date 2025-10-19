Μεγάλη γκρίνια στο Άνφιλντ – Δεν έψαξε δικαιολογίες ο Σλοτ

Η Λίβερπουλ ηττήθηκε στο ντέρμπι από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και γίνεται εύκολα αντιληπτό πως ο ηττημένος σ’ ένα τέτοιο μεγάλο παιχνίδι καλείται ν’ αντιμετωπίσει μεγάλη γκρίνια.

Στην περίπτωση όμως των πρωταθλητών Αγγλίας τα πράγματα είναι ακόμα δυσκολότερα, καθώς οι «κόκκινοι» μετρούν τέσσερις συνεχόμενες ήττες, με αποτέλεσμα ο εκνευρισμός των οπαδών της ομάδας του λιμανιού να είναι στα… ύψη.

Το φινάλε του ντέρμπι με την Γιουνάιτεντ βρήκε τους οπαδούς των πρωταθλητών Αγγλίας να ασκούν σκληρή κριτική στον Άρνε Σλοτ αλλά και αρκετούς παίκτες της ομάδας τους, εστιάζοντας σε αυτούς που αποκτήθηκαν το περασμένο καλοκαίρι.

Τα «βέλη» των φίλων της Λίβερπουλ κατευθύνθηκαν κατά κύριο λόγο σε Βιρτς και Ίσακ καθώς οι δύο παίκτες δεν κατάφεραν να προσφέρουν το παραμικρό στους γηπεδούχους απέναντι στην Γιουνάιτεντ και όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, η πίεση είναι μεγάλη για τα μεταγραφικά αποκτήματα των «κόκκινων».

Ειδικά ο Βιρτς έχει ακούσει πολλά το τελευταίο διάστημα και παρά το ότι όλοι στον οργανισμό των «κόκκινων» στηρίζουν τον παίκτη, ο Γερμανός δεν δείχνει έτοιμος να προσφέρει αυτά που μπορεί και αυτά για τα οποία τον απέκτησε η Λίβερπουλ από την Λεβερκούζεν.

Ο Σλοτ έστειλε το μήνυμα

Σκληρή κριτική για την ήττα από την Γιουνάιτεντ δέχθηκε και ο προπονητής των «κόκκινων», Άρνε Σλοτ αλλά ο Ολλανδός προπονητής δεν θέλησε να ψάξει δικαιολογίες στις διαιτητικές αποφάσεις του Όλιβερ.

«Δεν θέλω να μιλήσω για πέναλτι ούτε για το αν το πρώτο γκολ της Γιουνάιτεντ δεν έπρεπε να μετρήσει. Αυτό που μ’ ενδιαφέρει είναι η απόδοση της ομάδας μας κι εδώ δεν πρέπει να σταθούμε μόνο στην ήττα από την Γιουνάιτεντ.

«No excuses» ❌😤 Arne Slot refused to discuss Man Utd’s controversial goal and pointed the finger at Liverpool’s players insteadhttps://t.co/yfyT8tX2Br pic.twitter.com/Irg3VObckh — Mirror Football (@MirrorFootball) October 19, 2025

Έχουμε τέσσερις συνεχόμενες ήττες και αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει, δεν υπάρχουν δικαιολογίες.

Πρέπει να δουλέψουμε σκληρά για ν’ αλλάξουμε την κατάσταση και είναι βέβαιο πως είχαμε πολλές ευκαιρίες για να σκοράρουμε και δεν χρειαζόμαστε το πέναλτι.

Είμαστε υποχρεωμένοι να λύσουμε τα προβλήματα που έχουμε και μέσα από την δουλειά μας να επιστρέψουμε στις νίκες».