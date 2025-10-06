Η Λίβερπουλ έγινε εμπορικός κολοσσός

Καλύτερα δεν γίνεται όσον αφορά στην εμπορική δραστηριότητα της Λίβερπουλ. Η ομάδα της Premier League έχει εκτεταμένη εμπορική δραστηριότητα που ξεπερνά κάθε άλλο ποδοσφαιρικό σύλλογο ή, σύμφωνα με εκτιμήσεις, ακόμη και ένα μεγάλο αμερικανικό franchise!

Τελευταίο εμπορικό επίτευγμα ότι η Λίβερπουλ εγκαινίασε ένα νέο, ανεξάρτητο κατάστημα λιανικής πώλησης στο Jumeirah Beach Residence (JBR) του Ντουμπάι. Έχει, παγκόσμια ενισχυμένη εμπορική παρουσία της, καθώς πρόκειται για το 21ο επίσημο κατάστημά της παγκοσμίως και το δεύτερο στην πόλη.

Η Λίβερπουλ δίνει μεγάλο βάρος στο εμπορικό κομμάτι της. Τον Αύγουστο φώτισε το Μπουρτζ Χαλίφα – το ψηλότερο κτήριο στον κόσμο – με την τελευταία εντός έδρας εμφάνισή του, για να τιμήσει την έναρξη της συνεργασίας της με την Adidas.

Το νέο αυτό κατάστημα της Λίβερπουλ στο Ντουμπάι στοχεύει στην περαιτέρω διεύρυνση της ήδη εκτεταμένης εμπορικής δραστηριότητας. Η ολοκαίνουρια τοποθεσία στο JBR «προέκυψε» μετά την επιτυχία του καταστήματος στο Dubai Mall και βρίσκεται σε ένα από τα πιο δημοφιλή παραθαλάσσια σημεία του εμιράτου.

Οι επισκέπτες θα μπορούν να βρουν ολόκληρη τη γκάμα των επίσημων προϊόντων του συλλόγου, όπως τις εμφανίσεις της adidas, ρουχισμό προπόνησης, lifestyle συλλογές, καθώς και αποκλειστικά είδη μόδας και αξεσουάρ της Λίβερπουλ.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις η Λίβερπουλ έχει μεγάλη βάση φιλάθλων στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική, για αυτό και επενδύει. Πιο συγκεκριμένα υπολογίζει ότι διαθέτει 33,4 εκατομμύρια οπαδούς σε ολόκληρη την περιοχή, 30,8 εκατομμύρια ακόλουθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως και 14 επίσημους συνδέσμους φιλάθλων. Επίσης, το τηλεοπτικό κοινό της Λίβερπουλ ξεπέρασε τα 34 εκατομμύρια άτομα κατά τη σεζόν 2024/25.

«Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στους φιλάθλους μας την καλύτερη δυνατή εμπειρία αγορών, όπου κι αν βρίσκονται στον κόσμο, και είμαστε πολύ περήφανοι που ανοίγουμε το 21ο ανεξάρτητο κατάστημά μας, τα περισσότερα από κάθε ομάδα στον παγκόσμιο αθλητισμό», δήλωσε ο Λι Ντγουέριχαουζ, Ανώτερος Αντιπρόεδρος Εμπορικής Δραστηριότητας της Λίβερπουλ, ο οποίος πρόσθεσε: «Με το νέο κατάστημα στο JBR, δίνουμε στους υποστηρικτές μας στο Ντουμπάι και στην ευρύτερη περιοχή μια ακόμη ευκαιρία να έρθουν πιο κοντά στη Λίβερπουλ και να νιώσουν ακόμη πιο δεμένοι με τον σύλλογο που αγαπούν».