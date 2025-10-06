Η Opta «δίνει» το φαβορί για την κατάκτηση της Πρέμιερ Λιγκ και δεν είναι η Λίβερπουλ

Η σεζόν ξεκίνησε ιδανικά για την Λίβερπουλ και όλοι θεωρούσαν πως οι «κόκκινοι» είναι έτοιμοι να επαναλάβουν το περσινό τους κατόρθωμα, την κατάκτηση της Πρέμιερ Λιγκ.

Πέντε νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια ήταν αρκετές για να θεωρηθεί η ομάδα του Σλοτ μεγάλο φαβορί και την φετινή περίοδο αλλά δύο συνεχόμενες ήττες διαμόρφωσαν νέα δεδομένα.

Οι «κόκκινοι» ηττήθηκαν από Κρίσταλ Πάλας και Τσέλσι με το ίδιο σκορ (2-1) και μάλιστα αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι οι «αετοί» πέτυχαν το γκολ της νίκης στο 98’ και οι «μπλε» στο 95’.

Αυτά τα δύο αρνητικά αποτελέσματα σε συνδυασμό με τις νίκες της Άρσεναλ, έφεραν τους «κανονιέρηδες» στην κορυφή της βαθμολογίας της Πρέμιερ Λιγκ και σύμφωνα με την Opta, οι πρωτευουσιάνοι είναι πλέον το φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου.

Έχει λοιπόν ιδιαίτερο ενδιαφέρον η εκτίμηση που κάνει η Opta, δίνοντας ποσοστό 44,23% στην Άρσεναλ για να κατακτήσει το φετινό πρωτάθλημα στην Αγγλία και η Λίβερπουλ είναι πλέον στην δεύτερη θέση με 30,61%.

Η Μάντσεστερ Σίτι, που αυτή την στιγμή είναι στην πέμπτη θέση του βαθμολογικού πίνακα, συγκεντρώνει ποσοστό 14,32% ενώ η Opta δίνει στην Γιουνάιτεντ μόλις 0,14% για κατάκτηση του τίτλου στην Πρέμιερ Λιγκ.

Το σίγουρο είναι πως η Άρσεναλ βρίσκεται αυτή την περίοδο σε πολύ καλό «φεγγάρι», κάτι που άλλωστε φαίνεται όχι μόνο από τα αποτελέσματα, αλλά και από την απόδοση της ομάδας του Μίκελ Αρτέτα.

Και η φόρμα των ομάδων παίζει βασικό ρόλο στην αξιολόγηση που κάνει η Opta, όπως επίσης και η αγωνιστική εικόνα που παρουσιάζουν και δεν χωρά αμφιβολία πως αυτή την στιγμή οι «κανονιέρηδες» έχουν το πάνω χέρι.

Αντιθέτως οι «κόκκινοι» διανύουν περίοδο ντεφορμαρίσματος, καθώς δεν ήταν μόνο οι δύο ήττες στην Πρέμιερ Λιγκ από Κρίσταλ Πάλας και Τσέλσι, αλλά και η ήττα από την Γαλατά στο Champions League.

Ο τεχνικός των «κόκκινων», Άρνε Σλοτ νιώθει πίεση, λόγω των συνεχόμενων ηττών και ο Ολλανδός τεχνικός των πρωταθλητών Αγγλίας, καλείται να βρει απαντήσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ομάδα του.

Το σίγουρο πάντως είναι πως τα ποσοστά της Opta μπορεί να είναι πολύ διαφορετικά σ’ ένα μήνα από σήμερα και πρωτάθλημα με… προβλέψεις δεν πανηγύρισε κανένας.