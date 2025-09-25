Οι ιδιοκτήτες της Λίβερπουλ συζητούν αγορά της Χετάφε
Η εταιρία που κατέχει τη Λίβερπουλ θέλει να επεκταθεί στην Ευρώπη και ήδη έχουν εξετάσεις πάνω από 20 συλλόγους στην Ευρώπη
Διακαής πόθος είναι για την Fenway Sports Group (FSG), την ιδιοκτήτρια εταιρία της Λίβερπουλ η επέκταση στην Ευρώπη. Πριν από έναν χρόνο είχε εξετάσει την αγορά της γαλλικής Τολούζ, ενώ μέχρι τώρα έχουν περάσει από το… μικροσκόπιο πάνω από 20 συλλόγους ανά την Ευρώπη.
Οι ιδιοκτήτες της Λίβερπουλ έριξαν δίχτυα και στην Ισπανία, ομάδα της La Liga είναι ο υπ’ αριθμόν ένας στόχος τους. Δεν κατάφεραν αν συμφωνήσουν με τη Μάλαγα, όμως τώρα συζητούν με την Χετάφε.
Οι επαφές από την πλευρά της Λίβερπουλ έγιναν από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Μάικλ Έντουαρντς, τον τεχνικό διευθυντή Τζούλιαν Γουόρντ και τον διευθυντή ανάπτυξης ποδοσφαίρου Πέδρο Μάρκες. Η πλευρά των Ισπανών φέρονται να ενημερώθηκαν για το ενδιαφέρον των Reds γι’ αυτούς όταν έπαιξαν με τη Χαλ Σίτι σε φιλικό αγώνα στις 2 Αυγούστου. Το φλερτ είχε και συνέχεια καθώς μέσα στην εβδομάδα, μια αντιπροσωπεία της FSG πέταξε στην Ισπανία για να ξεκινήσει τη διαδικασία εξέτασης των λογαριασμών και των υποδομών τους. Αρα, η υπόθεση είναι προχωρημένη.
Το ρεπορτάζ της Daily Mail, που αποκαλύπτει πολλές λεπτομέρειες, προσθέτει ότι οι εξελίξεις είναι «θετικές». Λέγεται ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη για το πόσο θα κοστίσει η αγορά της Χετάφε. Η ισπανική ομάδα ανήκει στον τοπικό επιχειρηματία Άνχελ Τόρες από το 2002, αλλά αν η ιδιοκτήτρια εταιρία της Λίβερπουλ επιθυμεί να προχωρήσει, μπορεί να φτάσει μέχρι το τέλος.
Παρεμπιπτόντως, η FSG κατέχει επίσης τους Boston Red Sox του Major League Baseball και τους Pittsburgh Penguins του NHL. Η FSG συμφώνησε να αγοράσει τη Λίβερπουλ από τους πρώην Αμερικανούς ιδιοκτήτες Τζορτζ Γκίλετ και Τομ Χικς τον Οκτώβριο του 2010.
Τώρα, η Λίβερπουλ είναι και πάλι οι κάτοχος του τίτλου, και οι ιδιοκτήτες έχουν ξοδέψει περίπου 450 εκατομμύρια λίρες (599,6 εκατομμύρια δολάρια) σε μεταγραφές το περασμένο καλοκαίρι και έχουν επιστρέψει στο να είναι μια από τις μεγαλύτερες και πιο επιτυχημένες ομάδες στον κόσμο. Ολα αυτά συνέβησαν υπό την ηγεσία της FSG.
