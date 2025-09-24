Λίβερπουλ: Σοβαρός τραυματισμός για τον Λεόνι, χάνει το υπόλοιπο της σεζόν… (pic)

Άσχημα ήταν τα νέα για τη Λίβερπουλ όσον αφορά την κατάσταση της υγείας του Τζιοβάνι Λεόνι, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση των «κόκκινων» με τη Σουθάμπτον στο πλαίσιο του Carabao Cup.

Συγκεκριμένα, ο νεοαποκτηθέντας σέντερ μπακ της ομάδας του Μέρσεϊσαϊντ, που πραγματοποίησε το επίσημο ντεμπούτο του απέναντι στους «άγιους», υπέστη ρήξη χιαστού, σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο σε tweet του στο Χ.

Πλέον μένει να δούμε το διάστημα που θα χρειαστεί ο 18χρονος κεντρικός αμυντικός για να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση, με τις πιθανότητες να μείνει εκτός για το υπόλοιπο της σεζόν να είναι υψηλές.

🚨⚠️ Liverpool centre back Giovanni Leoni has torn his ACL and will be out for several months. After excellent debut in League Cup last night with also Arne Slot very happy, an unlucky injury for Leoni who will try to be back before the end of the season. pic.twitter.com/TWFvj5jKfY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 24, 2025

Θυμίζουμε πως η Λίβερπουλ είχα βγάλει από τα ταμεία της το ποσό των 31 εκατομμυρίων ευρώ για να τον κάνει δικό της το περασμένο καλοκαίρι από την Πάρμα.