Δύσκολη πρόκριση για τη Λίβερπουλ (2-1) – Πέρασαν Τσέλσι και Γουλβς

Η Λίβερπουλ μπορεί να αγχώθηκε, ωστόσο λύγισε με 2-1 της Σαουθάμπτον, χάρη σε γκολ του Ούγκο Εκιτικέ στο 85ο λεπτό της αναμέτρησης.

Μάλιστα ο Αλεξάντερ Ίσακ άνοιξε λογαριασμό με την ομάδα του Άρνε Σλοτ (43′), πετυχαίνοντας το πρώτο τέρμα της ομάδας του, προτού ισοφαρίσει ο Τσαρλς στο 76′.

Χρησιμοποιώντας αρκετούς βασικούς η Τσέλσι νίκησε δύσκολα και με ανατροπή τη Λίνκολν (1-2) και πέρασε στον 4ο γύρο του Λιγκ Καπ.

Στο 48’ με σουτάρα έξω από την περιοχή ο Τζορτζ κούνησε τα πλαϊνά δίχτυα και στο 50’ ο Φακούντο Μπουονανότε με ατομική ενέργεια μέσα στην περιοχή και πλασέ έγραψε το το 1-2, που έμελλε να διατηρηθεί από τους Μπλε χωρίς να δαπανήσουν περισσότερες δυνάμεις.

Προκρίσεις πήραν επίσης οι Ρέξαμ (2-0 τη Ρέντινγκ), Φούλαμ (1-0 την Κέιμπριτζ), Μπράιτον (0-6 την Μπάρνσλεϊ), Γουίκομπ (0-2 τη Γουίγκαν), Γουλβς (2-0 την Έβερτον) και Κάρντιφ (1-2 την Μπέρνλι).

Τα ζευγάρια του 3ου γύρου του Λιγκ Καπ Αγγλίας:

Λίβερπουλ – Σαουθάμπτον 2-1

Πορτ Βέιλ – Άρσεναλ

Χάντερσφιλντ – Μάντσεστερ Σίτι

Μπρέντφορντ – Άστον Βίλα

Σέφιλντ Γουένσντεϊ – Γκρίμσμπι Τάουν

Γουλβς – Έβερτον 2-0

Κρίσταλ Πάλας – Μίλγουολ

Νιούκαστλ – Μπράντφορντ Σίτι

Σουόνσι – Νότιγχαμ Φόρεστ

Λίνκολν Σίτι – Τσέλσι 1-2

Τότεναμ – Ντόνκαστερ

Μπέρνλι – Κάρντιφ 1-2

Ρέξαμ – Ρέντινγκ 2-0

Γουίγκαν – Γουίκομπ 0-2

Μπάρνσλεϊ – Μπράιτον 0-6

Φούλαμ – Κέιμπριτζ 1-0