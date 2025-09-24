Δύσκολη πρόκριση για τη Λίβερπουλ (2-1) – Πέρασαν Τσέλσι και Γουλβς
Πέρασαν τα φαβορί στη φάση των «16» του Λιγκ Καπ Αγγλίας – Μεγάλη νίκη της Κάρντιφ στην έδρα της Μπέρνλι (1-2)
Η Λίβερπουλ μπορεί να αγχώθηκε, ωστόσο λύγισε με 2-1 της Σαουθάμπτον, χάρη σε γκολ του Ούγκο Εκιτικέ στο 85ο λεπτό της αναμέτρησης.
Μάλιστα ο Αλεξάντερ Ίσακ άνοιξε λογαριασμό με την ομάδα του Άρνε Σλοτ (43′), πετυχαίνοντας το πρώτο τέρμα της ομάδας του, προτού ισοφαρίσει ο Τσαρλς στο 76′.
Χρησιμοποιώντας αρκετούς βασικούς η Τσέλσι νίκησε δύσκολα και με ανατροπή τη Λίνκολν (1-2) και πέρασε στον 4ο γύρο του Λιγκ Καπ.
Στο 48’ με σουτάρα έξω από την περιοχή ο Τζορτζ κούνησε τα πλαϊνά δίχτυα και στο 50’ ο Φακούντο Μπουονανότε με ατομική ενέργεια μέσα στην περιοχή και πλασέ έγραψε το το 1-2, που έμελλε να διατηρηθεί από τους Μπλε χωρίς να δαπανήσουν περισσότερες δυνάμεις.
Προκρίσεις πήραν επίσης οι Ρέξαμ (2-0 τη Ρέντινγκ), Φούλαμ (1-0 την Κέιμπριτζ), Μπράιτον (0-6 την Μπάρνσλεϊ), Γουίκομπ (0-2 τη Γουίγκαν), Γουλβς (2-0 την Έβερτον) και Κάρντιφ (1-2 την Μπέρνλι).
Τα ζευγάρια του 3ου γύρου του Λιγκ Καπ Αγγλίας:
Λίβερπουλ – Σαουθάμπτον 2-1
Πορτ Βέιλ – Άρσεναλ
Χάντερσφιλντ – Μάντσεστερ Σίτι
Μπρέντφορντ – Άστον Βίλα
Σέφιλντ Γουένσντεϊ – Γκρίμσμπι Τάουν
Γουλβς – Έβερτον 2-0
Κρίσταλ Πάλας – Μίλγουολ
Νιούκαστλ – Μπράντφορντ Σίτι
Σουόνσι – Νότιγχαμ Φόρεστ
Λίνκολν Σίτι – Τσέλσι 1-2
Τότεναμ – Ντόνκαστερ
Μπέρνλι – Κάρντιφ 1-2
Ρέξαμ – Ρέντινγκ 2-0
Γουίγκαν – Γουίκομπ 0-2
Μπάρνσλεϊ – Μπράιτον 0-6
Φούλαμ – Κέιμπριτζ 1-0
