Ήταν να μην κάνει την αρχή η Φούλαμ για τη φετινή αγωνιστική περίοδο, καταφέρνοντας να επιβληθεί με 3-1 στο «Craven Cottage» της Μπρέντφορντ με ανατροπή, για την 5η αγωνιστική της Premier League, και να πάρει τη δεύτερη σερί νίκη της.

Η ομάδα του Μάρκο Σίλβα μετρούσε δύο ισοπαλίες και μία ήττα στα πρώτα ματς, όμως τώρα πέτυχε το δεύτερο θετικό της αποτέλεσμα, μετά την επικράτηση επί της Λιντς με 1-0.

Οι «σφήγκες» ήταν εκείνες που προηγήθηκαν 1-0 με σκόρερ τον Μίκελ Ντάμσγκααρντ στο 20ο λεπτό της συνάντησης. Ωστόσο η συνέχεια ήταν μονόλογος για τους «κότατζερς», που έφτασαν στην ανατροπή μέσα σε δύο λεπτά, σκοράροντας με τους Άλεξ Ιγουόμπι (38′) και Χάρι Γουίλσον (40′) για το 2-1. Μάλιστα είχαν κι άλλο ένα γκολ με το αυτογκόλ του Πίνοκ στο 50′ για το τελικό 3-1.

Φούλαμ: Λένο, Άντερσεν, Σεσενιόν, Τετέ, Μπάσεϊ, Ιγουόμπι (80’ Σιμθ Ρόου), Λούκιτς (86’ Κέιρνι), Γουίλσον (86’ Κουένκα), Μπεργκ, Κινγκ (68’ Κέβιν), Μουνίς (80’ Χιμένες).

Μπρέντφορντ: Κέλεχερ, Πίνοκ (74’ Αγιέρ), Κολινς, Φαν ντεν Μπερχ, Χέντερσον (74’ Γιάνελτ), Γιαρμόλιουκ, Καγιόντε, Λοούις Πότερ (66’ Χένρι), Ντάμσγκααρντ (86’ Καρβάλιο), Τιάγκο (65’ Ουαταρά), Σαντέ

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής:

Σάββατο 20/09

Λίβερπουλ-Έβερτον 2-1

Μπράιτον-Τότεναμ 2-2

Μπέρνλι-Νότιγχαμ Φόρεστ 1-1

Γουέστ Χαμ-Κρίσταλ Πάλας 1-2

Γουλβς-Λιντς 1-3

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Τσέλσι 2-1

Φούλαμ-Μπρέντφορντ 3-1

Κυριακή 21/09

Μπόρνμουθ-Νιουκάστλ (16:00)

Σάντερλαντ-Άστον Βίλα (16:00)

Άρσεναλ-Μάντσεστερ Σίτι (18:30)

Το πρόγραμμα της επόμενης (6ης) αγωνιστικής:

Σάββατο 27/09

Μπρέντφορντ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (14:30)

Τσέλσι-Μπράιτον (17:00)

Κρίσταλ Πάλας-Λίβερπουλ (17:00)

Λιντς-Μπόρνμουθ (17:00)

Μάντσετσερ Σίτι-Μπέρνλι (17:00)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Σάντερλαντ (19:30)

Τότεναμ-Γουλβς (22:00)

Κυριακή 28/09

Άστον Βίλα-Φούλαμ (16:00)

Νιουκάστλ-Άρσεναλ (18:30)

Δευτέρα 29/09

Έβερτον-Γουέστ Χαμ (22:00)