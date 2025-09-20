Λίβερπουλ – Έβερτον 2-1: Πήρε το ντέρμπι του Μερσεϊσάιντ και έκανε το 5Χ5
Η Λίβερπουλ με γκολ των Χράφενμπερχ (10′) και Εκιτικέ (29′) επικράτησε της Έβερτον με 2-1 και έκανε το 5 στα 5 στο φετινό πρωτάθλημα της Premier League.
Μπορεί να αγχώθηκε όμως η Λίβερπουλ πήρε το ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ, νίκησε 2-1 την Έβερτον και συνεχίζει με 5 νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές στη φετινή Premier League. Χράφενμπερχ (10′) και Εκιτικέ (29′) τα γκολ για την ομάδα του Άρνε Σλοτ, μείωσε ο Γκέγιε στο 58′ για αυτή του Ντέιβιντ Μόγες.
Εξαιρετικό ξεκίνημα στο ματς για τη Λίβερπουλ που προηγήθηκε νωρίς με τον Χράφενμπερχ με τη συμπλήρωση του πρώτο του δεκαλέπτου στο ματς, όταν Ο Σαλάχ έσκαψε την μπάλα από δεξιά στην περιοχή και ο Ολλανδός μέσος με σουτ στην κίνηση την πέρασε πάνω από τον Πίκφορντ για το 1-0.
Η Έβερτον προσπάθησε να αντιδράσει με το σουτ του Ντιούσμπερι-Χολ στο 27ο λεπτό, ωστόσο οι Reds διπλασίασαν το προβάδισμά τους δύο λεπτά μετά με τον Εκιτικέ. Ο Χράφενμπερχ από σκόρερ έγινε δημιουργός βγάζοντας ωραία κάθετη μπαλιά και ο Γάλλος φορ εκτέλεσε με το δεξί για το 2-0, πριν συμπληρωθεί μισή ώρα αγώνα.
Με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου η Έβερτον πήρε μέτρα στο γήπεδο και κατάφερε να μειώσει σε 2-1 στο 58ο λεπτό, όταν ο… αναγεννημένος Γκρίλις έβγαλε τη σέντρα από αριστερά, ο Εντιαγιέ έστρωσε την μπάλα στον Γκέγιε και εκείνος με δυνατό σουτ από το ύψος του πέναλτι σκόραρε για τα «ζαχαρωτά».
Από’ κει και πέρα η Έβερτον προσπάθησε να ισοφαρίσει, ωστόσο η Λίβερπουλ διαχειρίστηκε το προβάδισμά της και πήρε το πέμπτο συνεχόμενο τρίποντο σε ισάριθμα ματς στη φετινή Premier League και συνεχίζει μόνη πρώτη στη βαθμολογία.
Λίβερπουλ: Άλισον, Κέρκες, Φαν Ντάικ, Κονατέ, Μπράντλεϊ, Χράβενμπερχ, Μακ Άλιστερ (62′ Τζόουνς), Σομποσλάι, Χάκπο (62′ Βιρτς), Σαλάχ, Εκιτικέ (67′ Ίσακ).
Έβερτον: Πίκφορντ, Κιν, Ταρκόφσκι, Μικολένκο, Ο’Μπράιεν, Γκέγιε, Γκάρνερ, Ντιούσμπερι-Χολ, Γκρίλις, Εντιαγιέ, Μπέτο (46′ Μπάρι).
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής της Premier League
Λίβερπουλ – Έβερτον 2-1 (10′ Χράβενμπερχ, 29′ Εκιτικέ – 58′ Γκέγιε)
20/09 17:00 Γουλβς – Λιντς
20/09 17:00 Γουέστ Χαμ – Κρίσταλ Πάλας
20/09 17:00 Μπέρνλι – Νότιγχαμ Φόρεστ
20/09 17:00 Μπράιτον – Τότεναμ
20/09 19:30 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τσέλσι
20/09 22:00 Φούλαμ – Μπρέντφορντ
21/09 16:00 Σάντερλαντ – Άστον Βίλα
21/09 16:00 Μπόρνμουθ – Νιούκαστλ
21/09 18:30 Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι
Η βαθμολογία
