«Για πάντα το δικό μας Νο20»: Η συγκινητική ανάρτηση της Λίβερπουλ για τον Ζότα (pic, vids)

Η Λίβερπουλ δεν ξεχνάει τον αδικοχαμένο Ντιόγκο Ζότα και το αποδεικνύει για άλλη μία φορά. Σαν σήμερα (19/9) το 2020, ο Πορτογάλος γινόταν κάτοικος «Άνφιλντ» και θα γινόταν και ένας από τους πιο αγαπημένους παίκτες της ομάδας.

Στις 3 του περασμένου Ιουλίου, ο Ζότα και ο αδερφός του, Αντρέ Σίλβα, έχασαν τη ζωή τους σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στην Πορτογαλία και όλος ο κόσμος του ποδοσφαίρου βυθίστηκε στο πένθος.

Λίγο παραπάνω από 2,5 μήνες μετά τον θάνατο του 28χρονου, η Λίβερπουλ τον τίμησε για άλλη μία φορά, μέσω μίας συγκινητικής δημοσίευσης, με αφορμή τα 5 χρόνια από την απόκτησή του από τη Γουλβς.

Η ανάρτηση της Λίβερπουλ για τον Ζότα

Η ανάρτηση συνοδευόταν από το μήνυμα: «Αυτή την ημέρα το 2020, ο Ντιόγκο Ζότα έγινε Κόκκινος. Πάντα στις καρδιές μας. Για πάντα το δικό μας Νο 20».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Οι «Reds» δημοσίευσαν και δύο γκολ του Πορτογάλου, το πρώτο που σκόραρε με τη φανέλα της ομάδας, απέναντι στην Άρσεναλ, και το τελευταίο γκολ της καριέρας του, απέναντι στην Έβερτον, που αναμένεται να αντιμετωπίσει η Λίβερπουλ το Σάββατο (20/9, 14:30).

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.