Το συγκλονιστικό κορεό των οπαδών της Γουλβς για τον Ζότα (pics)

Μετά το «Άνφιλντ» και στο «Μολινό» διαδραματίστηκαν συγκλονιστικές στιγμές, με τον κόσμο της Γουλβς να τιμά τη μνήμη του Ντιόγκο Ζότα πριν τη σέντρα του ματς της πρεμιέρας της Premier League με τη Μάντσεστερ Σίτι.

Οι οπαδοί των «λύκων» ετοίμασαν ένα όμορφο κορεό που ήταν αφιερωμένο στον Πορτογάλο άσο ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα μαζί με τον αδερφό του, Αντρέ Σίλβα, στις 3 Ιουλίου.

Ο Ζότα αγωνίστηκε για τρία χρόνια με τη φανέλα της Γουλβς και αγαπήθηκε από τον κόσμο του συλλόγου, με το μήνυμα στο κορεό να γράφει: «Θα σε θυμόμαστε ενώ περπατάς σε χωράφια από χρυσάφι», με σαφή αναφορά στο «Fields of Gold», ένα από τα αγαπημένα τραγούδια του ποδοσφαιριστή.

🧡🖤 A beautiful tribute from Wolves to Diogo Jota & Andre Silva.#BBCFootball #WOLMCI pic.twitter.com/ifiDAgMFfi — BBC 5 Live Sport (@5liveSport) August 16, 2025

Η συγκίνηση ήταν έντονη και στη σιγή ενός λεπτού αλλά και μετά, με όλο το γήπεδο να χειροκροτά και ουσιαστικά να αποχαιρετά με τον δικό του τρόπο τον Ζότα. Στο μεταξύ, στις κερκίδες βρισκόταν η σύζυγός του, Ρούτε Καρντόσο, συνοδευόμενη από τον πρώην συμπαίκτη και φίλο του, Ρούμπεν Νέβες.

Με τη Γουλβς ο Ζότα είχε αγωνιστεί για τρία χρόνια και σε αυτό το διάστημα έπαιξε σε 131 ματς έχοντας 44 γκολ και 19 ασίστ. Το 2020 πήρε τη μεγάλη μεταγραφή για τη Λίβερπουλ που έμελλε να είναι και η τελευταία ομάδα της σπουδαίας καριέρας του.

Αξίζει να σημειωθεί πως πολλοί οπαδοί της Γουλβς πήγαν στο γήπεδο με φανέλες που είχαν το όνομά του ενώ στο 18ο λεπτό της αναμέτρησης το γήπεδο χειροκρότησε, με το χρονικό σημείο να μην είναι τυχαίο καθώς το «18» ήταν το νούμερό του στην ομάδα.