Στο Άνφιλντ η οικογένεια του Ζότα για την πρεμιέρα της Λίβερπουλ

Η Λίβερπουλ ξεκινάει την Παρασκευή (15/8, 22:00) την υπεράσπιση του τίτλου της Premier League, απέναντι στην Μπόρνμουθ.

Πριν το παιχνίδι, οι «Reds» θα αποτίνουν φόρο τιμής στον αδικοχαμένο παίκτη της, Ντιόγκο Ζότα, και τον αδερφό του, Αντρέ Σίλβα, που έχασαν τη ζωή τους στις 3 Ιουλίου, σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Παρούσα στο γήπεδο, θα είναι και η οικογένεια του Ζότα.

Η Λίβερπουλ θα τιμήσει τα δύο αδέρφια με ένα ειδικό μωσαϊκό στην κερκίδα, που θα αποκαλύψουν οι φίλοι της ομάδας.

Ο Άρνε Σλοτ μίλησε για τον φόρο τιμής προς τον Ζότα και τον Σίλβα, και αναλυτικά δήλωσε:

«Θα είναι μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά στιγμή, καθώς πρόκειται για τον πρώτο μας αγώνα πρωταθλήματος από τότε που χάσαμε τον Ντιόγκο και τον Αντρέ.

Όπως έχω ήδη πει, οι φόροι τιμής που αποδόθηκαν σε όλο τον ποδοσφαιρικό κόσμο —και ιδιαίτερα εντός της κοινότητας της Λίβερπουλ— ήταν πραγματικά ξεχωριστοί και γνωρίζω ότι απόψε θα ενωθούμε ξανά για να τους τιμήσουμε.

Είναι σημαντικό να δείξουμε ότι η σύζυγός του, τα παιδιά του και η οικογένειά του θα έχουν πάντα την αγάπη και τη στήριξή μας, καθώς αντιμετωπίζουν αυτήν την τραγική κατάσταση. Θα είμαστε πάντα εκεί για αυτούς»

Ο Ντιόγκο Ζότα και ο Αντρέ Σίλβα θα τιμηθούν από την Premier League σε όλες τις αναμετρήσεις, με τις ομάδες να φοράνε μαύρα περιβραχιόνια προς τιμήν τους, ενώ θα τηρηθεί και ενός λεπτού σιγή πριν τη σέντρα.

Παράλληλα, η Γουλβς, στην οποία αγωνίστηκε επίσης ο Ζότα, θα αποτίνει το δικό της φόρο τιμής για τον Πορτογάλο, πριν το παιχνίδι της με τη Μάντσεστερ Σίτι (16/8, 19:30).