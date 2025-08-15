Οι προβλέψεις των «θρύλων» του αγγλικού πρωταθλήματος για τη φετινή Premier League

Η Premier League, το καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο, ξεκινάει απόψε, με την πρωταθλήτρια Λίβερπουλ να υποδέχεται στο «Άνφιλντ» την Μπόρνμουθ (22:00).

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος οι ειδικοί του πρωταθλήματος δίνουν τις δικές τους προβλέψεις αναφορικά με την τελική κατάταξη στην Premier League.

Μάλιστα, 13 από τα μεγαλύτερα ονόματα της Premier League έδωσαν τα φώτα τους για τη φετινή σεζόν. Αυτοί ήταν οι Άλαν Σίρερ, Χάρι Ρέντναπ, Γκάρι Λίνεκερ, Σον Ράιτ Φίλιπς, Τζο Κόουλ, Στίβεν Τζέραρντ, Γουέιν Ρούνεϊ, Μίκα Ρίτσαρντς, Θίο Γουόλκοτ, Μπεν Φόστερ, Ρόμπι Φάουλερ, Τζερμέιν Ντεφό και Άλι Μακόιστ.

Στην ψηφοφορία, φαβορί για τον τίτλο είναι η Λίβερπουλ με την πλειοψηφία να θεωρεί ότι η ομάδα του Άρνε Σλοτ θα φτάσει ξανά στην κορυφή, με 11 στις 13 ψήφους, ενώ από μία πήραν Μάντσεστερ Σίτι και Άρσεναλ.

Τι ψήφισαν για τετράδα και υποβιβασμό στην Premier League

Όσον αφορά την πρώτη τετράδα της Premier League, 12 στους 13 θεωρούν ότι Λίβερπουλ, Άρσεναλ, Μάντσεστερ Σίτι και Τσέλσι θα είναι οι ομάδες που θα πάρουν το εισιτήριο για το Champions League, της σεζόν 2026/27, ενώ μόνο ένας έβαλε στη λίστα του τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έναντι της Τσέλσι.

Στη «μάχη» του υποβιβασμού υπήρξε «μάχη», με τη Σάντερλαντ να λαμβάνει οκτώ αρνητικές ψήφους, την Μπέρνλι επτά, τη Λιντς πέντε και τέσσερις η Γουλβς.