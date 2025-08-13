Premier League: Ολοι στηρίζουν την κάμερα σώματος διαιτητή

Υπό δοκιμή, γίνεται πρεμιέρα το επόμενο Σαββατοκύριακο στους αγώνες της πρεμιέρας, είναι η κάμερα σώματος διαιτητή, με στόχο τη μόνιμη εγκατάστασή τους στο πρωτάθλημα της Premier League. Ωστόσο, οι αρμόδιοι φορείς, δηλαδή οι σύλλογοι της Premier League, ο φορέας των διαιτητών, οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς που έχουν τα δικαιώματα υποστηρίζουν την καινοτομία και όπως όλα δείχνουν θα είναι έκπληξη να μην καθιερωθούν. Ουδέν μονιμότερο του προσωρινού.

Σύμφωνα με τον Guardian οι σύλλογοι έχουν δώσει την έγκρισή τους για τη δοκιμή, με τους τηλεοπτικούς φορείς που έχουν τα δικαιώματα των μεταδόσεων των αγώνων της Premier League (Sky Sports και TNT Sports) να είναι, επίσης, θετικοί. Πιστεύουν ότι εμπλουτίζει την τηλεοπτική εμπειρία του θεατή, δίνοντάς του μια μοναδική εικόνα της αγωνιστικής δράσης. Επίσης, οι κάμερες σώματος διαιτητή μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την παροχή σχεδόν άμεσων επαναλήψεων περιστατικών αγώνα από διαφορετική οπτική γωνία.

Η Professional Game Match Officials Limited, ο φορέας διαιτησίας, υποστηρίζει επίσης την καινοτομία της Premier League με τις κάμερες σώματος διαιτητή, με το σκεπτικό ότι θα αποκαλύψουν μια επιπλέον εικόνα για τη δυσκολία της διαιτησίας αγώνων κορυφαίας κατηγορίας, καθώς και τονίζουν το γεγονός ότι οι διαιτητές μερικές φορές έχουν περιορισμένη εικόνα κρίσιμων περιστατικών παρότι προσπαθούν για το αντίθετο.

Η FIFA δοκίμασε τις κάμερες σώματος διαιτητή στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων που πραγματοποιήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, φέτος το καλοκαίρι. Χαρακτηριστική του πόσο ενθουσιασμένη έμεινε από τα αποτελέσματα είναι η δήλωση του προέδρου της επιτροπής διαιτησίας της Πιερλουίτζι Κολίνα ότι το πείραμα «ξεπέρασε τις προσδοκίες».

Ετσι το Διεθνές Συμβούλιο Ποδοσφαίρου (IFAB), το οποίο καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού, έδωσε την έγκρισή του για την επέκταση της δοκιμής της κάμερας σώματος διαιτητή στις εγχώριες διοργανώσεις. Με αφορμή αυτή την απόφαση η Premier League δοκίμασε τον νέο εξοπλισμό στους δύο τελευταίους αγώνες του preseason Summer Series τουρνουά, μεταξύ της Μπόρνμουθ-Γουέστ Χαμ 0-2 και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Εβερτον 2-2, στην Ατλάντα των ΗΠΑ.

Με βάση το πρότζεκτ της κάμερας σώματος, οι διαιτητές που φορούν κάμερες στο δεξί τους αυτί, συνδεδεμένες με ένα μικρόφωνο και έναν πομπό, ο οποίος στέλνει βίντεο στους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς. Δύο καλώδια – ένα για την κάμερα και το άλλο για ένα μικρόφωνο – τοποθετούνται στο πίσω μέρος της φανέλας του διαιτητή, ενώ ένας πομπός τοποθετείται στην τσέπη ενός σορτς.

Στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, το υλικό της Ref Cam προβλήθηκε σε μεγάλες οθόνες στα στάδια, ενώ μεταδόθηκε και από τον παγκόσμιο κάτοχο δικαιωμάτων Dazn κατά τη διάρκεια των αγώνων, καινοτομία που η Premier League θέλει να ακολουθήσει.