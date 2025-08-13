sports betsson
Το καθεστώς Μητσοτάκη έβγαλε τη Βούλτεψη να πει ότι για τις φωτιές φταίει η έλλειψη σε εθελοντές πυροσβέστες (ντροπή) - Πού να μείνουν λεφτά από τα «μπλε κοπάδια» και το λυσσαλέο «φάγωμα» του Ταμείου Ανάκαμψης

Premier League: Ολοι στηρίζουν την κάμερα σώματος διαιτητή
Ποδόσφαιρο 13 Αυγούστου 2025 | 20:15

Premier League: Ολοι στηρίζουν την κάμερα σώματος διαιτητή

Οι σύλλογοι της Premier League, ο φορέας των διαιτητών, οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς που έχουν τα δικαιώματα υποστηρίζουν την καινοτομία

ΚείμενοΒάιος Μπαλάφας
Υπό δοκιμή, γίνεται πρεμιέρα το επόμενο Σαββατοκύριακο στους αγώνες της πρεμιέρας, είναι η κάμερα σώματος διαιτητή, με στόχο τη μόνιμη εγκατάστασή τους στο πρωτάθλημα της Premier League.  Ωστόσο, οι αρμόδιοι φορείς, δηλαδή οι σύλλογοι της Premier League, ο φορέας των διαιτητών, οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς που έχουν τα δικαιώματα υποστηρίζουν την καινοτομία και όπως όλα δείχνουν θα είναι έκπληξη να μην καθιερωθούν. Ουδέν μονιμότερο του προσωρινού.

Σύμφωνα με τον Guardian οι σύλλογοι έχουν δώσει την έγκρισή τους για τη δοκιμή, με τους τηλεοπτικούς φορείς που έχουν τα δικαιώματα των μεταδόσεων των αγώνων της Premier League (Sky Sports και TNT Sports) να είναι, επίσης, θετικοί. Πιστεύουν ότι εμπλουτίζει την τηλεοπτική εμπειρία του θεατή, δίνοντάς του μια μοναδική εικόνα της αγωνιστικής δράσης. Επίσης, οι κάμερες σώματος διαιτητή μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την παροχή σχεδόν άμεσων επαναλήψεων περιστατικών αγώνα από διαφορετική οπτική γωνία.

Η Professional Game Match Officials Limited, ο φορέας διαιτησίας, υποστηρίζει επίσης την καινοτομία της Premier League με τις κάμερες σώματος διαιτητή, με το σκεπτικό ότι θα αποκαλύψουν μια επιπλέον εικόνα για τη δυσκολία της διαιτησίας αγώνων κορυφαίας κατηγορίας, καθώς και τονίζουν το γεγονός ότι οι διαιτητές μερικές φορές έχουν περιορισμένη εικόνα κρίσιμων περιστατικών παρότι προσπαθούν για το αντίθετο.

Η FIFA δοκίμασε τις κάμερες σώματος διαιτητή στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων που πραγματοποιήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, φέτος το καλοκαίρι. Χαρακτηριστική του πόσο ενθουσιασμένη έμεινε από τα αποτελέσματα είναι η δήλωση του προέδρου της επιτροπής διαιτησίας της Πιερλουίτζι Κολίνα ότι το πείραμα «ξεπέρασε τις προσδοκίες».

Ετσι το Διεθνές Συμβούλιο Ποδοσφαίρου (IFAB), το οποίο καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού, έδωσε την έγκρισή του για την επέκταση της δοκιμής της κάμερας σώματος διαιτητή στις εγχώριες διοργανώσεις. Με αφορμή αυτή την απόφαση η Premier League δοκίμασε τον νέο εξοπλισμό στους δύο τελευταίους αγώνες του preseason Summer Series τουρνουά, μεταξύ της Μπόρνμουθ-Γουέστ Χαμ 0-2 και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Εβερτον 2-2, στην Ατλάντα των ΗΠΑ.

Με βάση το πρότζεκτ της κάμερας σώματος, οι διαιτητές που φορούν κάμερες στο δεξί τους αυτί, συνδεδεμένες με ένα μικρόφωνο και έναν πομπό, ο οποίος στέλνει βίντεο στους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς. Δύο καλώδια – ένα για την κάμερα και το άλλο για ένα μικρόφωνο – τοποθετούνται στο πίσω μέρος της φανέλας του διαιτητή, ενώ ένας πομπός τοποθετείται στην τσέπη ενός σορτς.

Στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, το υλικό της Ref Cam προβλήθηκε σε μεγάλες οθόνες στα στάδια, ενώ μεταδόθηκε και από τον παγκόσμιο κάτοχο δικαιωμάτων Dazn κατά τη διάρκεια των αγώνων, καινοτομία που η Premier League θέλει να ακολουθήσει.

World
Ντόναλντ Τραμπ: Προειδοποίηση στον Πούτιν λίγο πριν τη συνάντηση στην Αλάσκα

Ντόναλντ Τραμπ: Προειδοποίηση στον Πούτιν λίγο πριν τη συνάντηση στην Αλάσκα

Αθλητική Ροή
Super Cup 13.08.25

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ για το UEFA Super Cup. Τηλεοπτικά από MEGA και Cosmote Sport 1.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ στα πύρινα μέτωπα της Πάτρας – «Λόγια δίχως αντίκρισμα οι διαβεβαιώσεις περί θωράκισης από τις πυρκαγιές»
Πολιτική Γραμματεία 13.08.25

Κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ στα πύρινα μέτωπα της Πάτρας – «Λόγια δίχως αντίκρισμα οι διαβεβαιώσεις περί θωράκισης από τις πυρκαγιές»

Ειδικά στον τομέα της πρόληψης, του σχεδιασμού και του συντονισμού, «οι ελλείψεις και οι ανεπάρκειες αποδεικνύονται καθοριστικές», δήλωσε ο γραμματέας της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, Διονύσης Καλαματιανός

Σύνταξη
Τουρκία: Ο πληθυσμός της πλησιάζει τα 86 εκατομμύρια – Αλλά μειώθηκαν οι γεννήσεις
Λιγότερα παιδιά 13.08.25

Τουρκία: Ο πληθυσμός της πλησιάζει τα 86 εκατομμύρια – Αλλά μειώθηκαν οι γεννήσεις

Τάσεις γήρανσης του πληθυσμού παρουσιάζει η Τουρκία, σύμφωνα τα στοιχεία της στατιστικής της υπηρεσίας. Ο γενικός πληθυσμός αυξήθηκε κατά 159.910 άτομα, αλλά μειώνεται το ποσοστό των νεαρών ατόμων.

Σύνταξη
Τραμπ: Απειλεί τον Πούτιν με συνέπειες, αν δεν υπάρξει συμφωνία στην Αλάσκα
Περιμένει αποτελέσματα 13.08.25

Ο Τραμπ πιέζει για συμφωνία στην Αλάσκα, απειλώντας τη Ρωσία με κυρώσεις

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι επιθυμεί να πραγματοποιηθεί άμεσα μια συνάντηση του ιδίου με τους προέδρους Ρωσίας και Ουκρανίας. Εκτιμά ότι στην Αλάσκα μπορεί να επιτευχθούν «σημαντικά πράγματα».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το δίλημμα του χρέους της ΕΕ και η σύγκρουση με τις «φειδωλές» χώρες
Υπέρ και κατά 13.08.25

Το δίλημμα του χρέους της ΕΕ και η σύγκρουση με τις «φειδωλές» χώρες

Οι Βρυξέλλες χρησιμοποίησαν τον τελευταίο προϋπολογισμό της ΕΕ για να ενισχύσουν την εξουσία τους στην έκδοση ομολόγων, προκαλώντας σύγκρουση με κράτη όπως η Γερμανία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Επιπλέον στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία, μέσω της νέας γραμμής εφοδιασμού του ΝΑΤΟ
Νέο πακέτο 13.08.25

Επιπλέον στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία, μέσω της νέας γραμμής εφοδιασμού του ΝΑΤΟ

Η Γερμανία και οι σύμμαχοί της θα στείλουν στρατιωτική βοήθεια έως 500 εκατομμυρίων στην Ουκρανία, σύμφωνα με την κυβέρνηση Μερτς. Η βοήθεια θα σταλεί μέσω της νέας γραμμής εφοδιασμού του ΝΑΤΟ.

Σύνταξη
Λαμπεντούζα: Τουλάχιστον 20 νεκροί μετά από ναυάγιο σκάφους με μετανάστες
Αγωνιώδεις προσπάθειες 13.08.25

Λαμπεντούζα: Τουλάχιστον 20 νεκροί μετά από ναυάγιο σκάφους με μετανάστες

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ έχουν διασωθεί από το ναυάγιο στη Λαμπεντούζα 70 έως 80 άνθρωποι, αλλά ενδέχεται να υπάρχουν πολλοί αγνοούμενοι. Σε εξέλιξη οι έρευνες των σωστικών συνεργείων.

Σύνταξη
Μητσοτάκης στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών: Μόνο η Ουκρανία μπορεί να λάβει αποφάσεις αναφορικά με τα εδάφη της
Πολιτική Γραμματεία 13.08.25

Μητσοτάκης στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών: Μόνο η Ουκρανία μπορεί να λάβει αποφάσεις αναφορικά με τα εδάφη της

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην παρέμβασή του επεσήμανε ότι η κατάπαυση του πυρός αποτελεί πρώτη προτεραιότητα και ότι έχει μεγάλη σημασία πώς θα αξιοποιηθεί, εφόσον επιτευχθεί

Σύνταξη
Ουκρανία: Αποστολή του Τραμπ είναι να φέρει την ειρήνη στην Ευρώπη ξανά, λέει ο αντιπρόεδρος Βανς
Κόσμος 13.08.25

Ουκρανία: Αποστολή του Τραμπ είναι να φέρει την ειρήνη στην Ευρώπη ξανά, λέει ο αντιπρόεδρος Βανς

Ο Τραμπ δήλωσε στους Ευρωπαίους ότι θα επιδιώξει κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία και διαβεβαίωσε πως δεν θα κάνει καμία εδαφική παραχώρηση χωρίς την πλήρη συμμετοχή του Κιέβου

Σύνταξη
Τζέισον Μομόα: Αποκάλυψε ποια ήταν η εμπειρία που τον έκανε να «κόψει» μια για πάντα το τσιγάρο
Βίντεο 13.08.25

Τζέισον Μομόα: Αποκάλυψε ποια ήταν η εμπειρία που τον έκανε να «κόψει» μια για πάντα το τσιγάρο

«Είχα πεθάνει. Έχω δοκιμάσει ξανά και ξανά, αλλά δεν τα κατάφερα. Τα παράτησα», είπε ο Τζέισον Μομόα για τη στιγμή της ζωής του που τον έκανε να πάψει να καπνίζει.

Σύνταξη
Αυτές είναι οι πέντε αρχές για την Ουκρανία που παρουσίασαν οι Ευρωπαίοι στον Τραμπ – Τι είπαν για το εδαφικό
Διαπραγματεύσεις 13.08.25

Αυτές είναι οι πέντε αρχές για την Ουκρανία που παρουσίασαν οι Ευρωπαίοι στον Τραμπ – Τι είπαν για το εδαφικό

Ο Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες είναι αποφασισμένοι να συμβάλουν στην επιτυχία της συνόδου κορυφής της Παρασκευής για την Ουκρανία μεταξύ Τραμπ και Πούτιν στην Αλάσκα

Σύνταξη
