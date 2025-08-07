Οι διαιτητές της Premier League απέκτησαν χορηγό στη φανέλα

Εκλεισαν συμφωνία με χορηγό οι επαγγελματίες διαιτητές της Premier League. Πρόκειται για την Huws Gray, που είναι μεγάλη εταιρία πώλησης οικοδομικών υλικών, και θα διαφημίζεται την ημέρα του αγώνα στις επίσημες αλλά και στις στολές προπόνησης των διαιτητών, των βοηθών διαιτητών και των διαιτητών VAR.

Η συμφωνία αφορά για όλους τους αγώνες αγγλικού επαγγελματικού ποδοσφαίρου, συγκεκριμένα καλύπτει την Premier League, την EFL και τις διοργανώσεις της, το National League, το WSL Football και το FA Cup. Η αρχή θα γίνειστον αγώνα έναρξης του Championship το βράδυ της Παρασκευής (8/8) μεταξύ της Μπέμπιγχαμ και της Ιπσουϊτς και στη συνέχεια στον αγώνα FA Community Shield μεταξύ της Λίβερπουλ και της Κρίσταλ Πάλας την Κυριακή (10/10).

Ο Ντακς Κούπτα, Διευθύνων Σύμβουλος του Huws Gray Group, δήλωσε: «Είμαστε εξαιρετικά περήφανοι που ανακοινώνουμε τη χορηγία μας στην PGMOL. Αυτή η συνεργασία βασίζεται σε κοινές αξίες δικαιοσύνης, ακεραιότητας, εμπειρογνωμοσύνης και επαγγελματισμού – αρχές που βρίσκουν βαθιά απήχηση τόσο στους οργανισμούς όσο και στην ευρύτερη ποδοσφαιρική κοινότητα. Γνωρίζουμε ότι πάνω από το 83% των πελατών μας παρακολουθούν το ποδόσφαιρο και γι’ αυτό έχουμε στρατηγικά ευθυγραμμιστεί με το άθλημα. Η συνεργασία με την PGMOL μας δίνει μια συναρπαστική ευκαιρία να προσεγγίσουμε νέους και υπάρχοντες πελάτες μέσω του ποδοσφαίρου, διατηρώντας παράλληλα την ουδετερότητα και χωρίς να δείχνουμε προκατάληψη προς μια συγκεκριμένη ομάδα. Υπογραμμίζει επίσης τη φιλοδοξία μας να αυξήσουμε την παρουσία μας και να ανταγωνιστούμε στο υψηλότερο επίπεδο. Είμαστε επίσης ενθουσιασμένοι που η χορηγία καλύπτει τόσο τις ανδρικές όσο και τις γυναικείες διοργανώσεις, ειδικά δεδομένης της απίστευτης επιτυχίας των Lionesses μας. Αυτό ευθυγραμμίζεται επίσης με τη δέσμευσή μας να προωθούμε την ποικιλομορφία και την ένταξη, τόσο στην Huws Gray όσο και στον ευρύτερο τομέα».

Ο Χάουαρντ Γουέμπ, Διευθυντής Διαιτησίας της PGMOL, δήλωσε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσουμε την Huws Gray ως τον νέο μας συνεργάτη. Είναι υπέροχο να συνεργάζομαι με έναν οργανισμό που εκτιμά τον σημαντικό ρόλο των διαιτητών αγώνα στο παιχνίδι και συμμερίζεται τη δέσμευσή μας για επαγγελματισμό και αριστεία. Προσβλέπουμε σε μια επιτυχημένη συνεργασία με την ομάδα του Huws Gray καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν που έρχεται.

Η Huws Gray είναι μια βρετανική εταιρεία που δραστηριοποιείται ως προμηθεύτρια οικοδομικών υλικών και ειδών για οικοδομικές εργασίες. Ιδρύθηκε το 1990 και από τότε έχει αναπτυχθεί σημαντικά και πλέον αποτελεί τη μεγαλύτερη ανεξάρτητη αλυσίδα builders’ merchants στο Ηνωμένο Βασίλειο, με πάνω από 300 καταστήματα σε Αγγλία, Ουαλία και Σκωτία και περίπου 5.000–5.500 εργαζομένους .