Τέλος το ουράνιο τόξο από τα περιβραχιόνια των αρχηγών της Premier League

Σε συμφωνία για το λογότυπο που θα φορούν στα περιβραχιόνια κατέληξαν οι αρχηγοί της Premier League, όπου υπάρχει αλλαγή δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα οι αρχηγοί «καταργούν» το ουράνιο τόξο και θα φορούν μόνο περιβραχιόνια με το σήμα της Premier League.

Την αποκάλυψη ότι η Premier League δεν θα έχει πλέον αρχηγούς συλλόγων που φορούν περιβραχιόνια με τα χρώματα του ουράνιου τόξου, ξεκινώντας από την επόμενη σεζόν, έκανε η Telegraph. Αυτό σημαίνει ότι η Premier League τερματίζει την οκταετή συνεργασία του με την Stonewall και την καμπάνια Rainbow Laces.

Οι αρχηγοί συμφώνησαν ότι πλέον θα φορούν μόνο περιβραχιόνια με το λογότυπο της Premier League. Αντίθετα, ως αντίβαρο το πρωτάθλημα ετοιμάζεται να ξεκινήσει τη δική του πρωτοβουλία ένταξης ΛΟΑΤΚΙ εγκαίρως για τον Μήνα Ιστορίας ΛΟΑΤΚΙ τον Φεβρουάριο.

Η Premier League δήλωσε ότι η κίνηση αυτή αντικατοπτρίζει την ανάπτυξη εσωτερικής εμπειρογνωμοσύνης και σχεδιάζει να συμβουλευτεί συλλόγους, οπαδούς και ενδιαφερόμενους φορείς, διατηρώντας παράλληλα τα προγράμματα εκπαίδευσης της κοινότητας.

Η αλλαγή έρχεται εν μέσω ευρύτερου ελέγχου της στάσης της Stonewall σχετικά με την ιδεολογία των φύλων και έρχεται σε συνέχεια παρόμοιων αποφάσεων άλλων οργανισμών, καθώς και μιας σειράς αντιπαραθέσεων. Πρόσφατα, ο αρχηγός της Κρίσταλ Πάλας Μάρκ Γκουέχι, ένας ευσεβής Χριστιανός, έγραψε «Αγαπώ τον Ιησού» και «Ο Ιησούς σε αγαπά» στο περιβραχιόνιό του σε διαδοχικούς αγώνες. Η Premier League του υπενθύμισε την ευθύνη του να ακολουθεί τους κανόνες, καθώς η αλλαγή του εξοπλισμού ήταν αντίθετη με αυτούς.

Η Stonewall είναι μια βρετανική φιλανθρωπική οργάνωση που προωθεί τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας. Εδώ και χρόνια συνεργάζεται με την Premier League και άλλες αθλητικές διοργανώσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσω της καμπάνιας Rainbow Laces (Ουράνια Κορδόνια).

Η καμπάνια αυτή έχει στόχο να καταπολεμήσει την ομοφοβία, τη διακρισιμότητα και τη μισαλλοδοξία στον αθλητισμό, προωθώντας την ισότητα, τη συμπερίληψη και τον σεβασμό.