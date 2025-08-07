sports betsson
Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025
Τέλος το ουράνιο τόξο από τα περιβραχιόνια των αρχηγών της Premier League
Ποδόσφαιρο 07 Αυγούστου 2025 | 22:20

Τέλος το ουράνιο τόξο από τα περιβραχιόνια των αρχηγών της Premier League

Οι αρχηγοί των ομάδων της Premier League θα φορούν μόνο περιβραχιόνια με το λογότυπό της

Βάιος Μπαλάφας
Σε συμφωνία για το λογότυπο που θα φορούν στα περιβραχιόνια κατέληξαν οι αρχηγοί της Premier League, όπου υπάρχει αλλαγή δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα οι αρχηγοί «καταργούν» το ουράνιο τόξο και θα φορούν μόνο περιβραχιόνια με το σήμα της Premier League.

Την αποκάλυψη ότι η Premier League δεν θα έχει πλέον αρχηγούς συλλόγων που φορούν περιβραχιόνια με τα χρώματα του ουράνιου τόξου, ξεκινώντας από την επόμενη σεζόν, έκανε η Telegraph. Αυτό σημαίνει ότι η Premier League τερματίζει την οκταετή συνεργασία του με την Stonewall και την καμπάνια Rainbow Laces.

Οι αρχηγοί συμφώνησαν ότι πλέον θα φορούν μόνο περιβραχιόνια με το λογότυπο της Premier League. Αντίθετα, ως αντίβαρο το πρωτάθλημα ετοιμάζεται να ξεκινήσει τη δική του πρωτοβουλία ένταξης ΛΟΑΤΚΙ εγκαίρως για τον Μήνα Ιστορίας ΛΟΑΤΚΙ τον Φεβρουάριο.

Η Premier League δήλωσε ότι η κίνηση αυτή αντικατοπτρίζει την ανάπτυξη εσωτερικής εμπειρογνωμοσύνης και σχεδιάζει να συμβουλευτεί συλλόγους, οπαδούς και ενδιαφερόμενους φορείς, διατηρώντας παράλληλα τα προγράμματα εκπαίδευσης της κοινότητας.

Η αλλαγή έρχεται εν μέσω ευρύτερου ελέγχου της στάσης της Stonewall σχετικά με την ιδεολογία των φύλων και έρχεται σε συνέχεια παρόμοιων αποφάσεων άλλων οργανισμών, καθώς και μιας σειράς αντιπαραθέσεων. Πρόσφατα, ο αρχηγός της Κρίσταλ Πάλας Μάρκ Γκουέχι, ένας ευσεβής Χριστιανός, έγραψε «Αγαπώ τον Ιησού» και «Ο Ιησούς σε αγαπά» στο περιβραχιόνιό του σε διαδοχικούς αγώνες. Η Premier League του υπενθύμισε την ευθύνη του να ακολουθεί τους κανόνες, καθώς η αλλαγή του εξοπλισμού ήταν αντίθετη με αυτούς.

Η Stonewall είναι μια βρετανική φιλανθρωπική οργάνωση που προωθεί τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας. Εδώ και χρόνια συνεργάζεται με την Premier League και άλλες αθλητικές διοργανώσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσω της καμπάνιας Rainbow Laces (Ουράνια Κορδόνια).

Η καμπάνια αυτή έχει στόχο να καταπολεμήσει την ομοφοβία, τη διακρισιμότητα και τη μισαλλοδοξία στον αθλητισμό, προωθώντας την ισότητα, τη συμπερίληψη και τον σεβασμό.

Xρηματιστήριο Αθηνών
MSCI Greece: Παραμένει με εννιά μετοχές

MSCI Greece: Παραμένει με εννιά μετοχές

ΕΧΑΕ: Κινητικότητα και μεγάλες ανακατατάξεις θέσεων από funds

ΕΧΑΕ: Κινητικότητα και μεγάλες ανακατατάξεις θέσεων από funds

Conference League: «Άλμα» πρόκρισης για την Άντερλεχτ που περιμένει την… ΑΕΚ (3-0) – Τα αποτελέσματα
Ποδόσφαιρο 08.08.25

Conference League: «Άλμα» πρόκρισης για την Άντερλεχτ που περιμένει την… ΑΕΚ (3-0) – Τα αποτελέσματα

Η Άντερλεχτ είχε εύκολο έργο απέναντι στη Σέριφ Τίρασπολ της οποίας και επιβλήθηκε με 3-0 εντός έδρας και ουσιαστικά… περιμένει τον νικητή του ζευγαριού της ΑΕΚ.

Σύνταξη
Κύπρος: Διεθνές επιστημονικό συνέδριο για τον Γιάννη Ρίτσο
Πρωτότυπες ανακοινώσεις 08.08.25

Διεθνές επιστημονικό συνέδριο για τον Γιάννη Ρίτσο στην Κύπρο

Σαράντα πανεπιστημιακοί και άλλοι μελετητές θα συμμετάσχουν με πρωτότυπες ανακοινώσεις τους στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο για τον Γιάννη Ρίτσο που θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η υπηρεσία δεδομένων εργασίας ήταν σε αδιέξοδο και πριν από τον Τραμπ
Λόγω περικοπών 07.08.25

Η υπηρεσία δεδομένων εργασίας των ΗΠΑ ήταν σε αδιέξοδο και πριν από τον Τραμπ

Οι περικοπές χρηματοδότησης και προσωπικού είχαν παρεμποδίσει την ικανότητα της Υπηρεσίας Δεδομένων Εργασίας να συγκεντρώνει ζωτικής σημασίας αναφορές - Και πριν από τον Τραμπ

Σύνταξη
Τα δώρα και τα λουλούδια που πρόσφεραν οι θαυμαστές στον Όζι Όσμπορν θα φυλαχτούν σε μια μυστική τοποθεσία
«Παιχνίδια-νυχτερίδες» 07.08.25

Τα δώρα και τα λουλούδια που πρόσφεραν οι θαυμαστές στον Όζι Όσμπορν θα φυλαχτούν σε μια μυστική τοποθεσία

Το Central Business Improvement District (BID) με έδρα το Μπέρμιγχαμ ανακοίνωσε ότι ξεκινά μια διαδικασία «ταξινόμησης [των αναμνηστικών]» που άφησαν οι θαυμαστές στον εκλιπόντα Όζι Όσμπορν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιορδανία: «Οι Άραβες δεν θα καθαρίσουν το χάος που προκάλεσε ο Νετανιάχου», λέει αξιωματούχος
Στο Reuters 07.08.25

«Οι Άραβες δεν θα καθαρίσουν το χάος που προκάλεσε ο Νετανιάχου», λέει Ιορδανός αξιωματούχος

Oι Άραβες «θα υποστηρίξουν μόνο ό,τι συμφωνήσουν και αποφασίσουν οι Παλαιστίνιοι» δήλωσε αξιωματούχος από την Ιορδανία, σχολιάζοντας τα σχέδια Νετανιάχου για κατάληψη της Γάζας

Σύνταξη
Καμπάνια για τη Γάζα από τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα: «Ενώστε τις φωνές σας για να μπει ένα τέλος στη φρίκη»
Συλλογή υπογραφών 07.08.25

Καμπάνια για τη Γάζα από τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα: «Ενώστε τις φωνές σας για να μπει ένα τέλος στη φρίκη»

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα καλούν την ελληνική κυβέρνηση και τους βουλευτές, να αναλάβουν δράση για να σταματήσει η σφαγή και η λιμοκτονία στη Γάζα. Συλλογή υπογραφών για να «δοθεί ένα τέλος στη φρίκη».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Και εγένετο «φιλικός σοσιαλισμός» – Το κοινωνικό φαινόμενο κατά της ακρίβειας και υπέρ της ψυχαγωγίας
Μοιράζομαι σημαίνει νοιάζομαι 07.08.25

Και εγένετο «φιλικός σοσιαλισμός» – Το κοινωνικό φαινόμενο κατά της ακρίβειας και υπέρ της ψυχαγωγίας

Πολλοί είναι οι φίλοι που μοιράζονται μεταξύ τους λογαριασμούς για πλατφόρμες μουσικής και ταινιών, δημιουργώντας κάτι που θα μπορούσε να βαπτιστεί ως «φιλικός σοσιαλισμός»

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ο Busta Rhymes χαρακτηρίζει την αγωγή που κατέθεσε πρώην βοηθός του ως «απόπειρα εκβιασμού»
Η υπόθεση 07.08.25

Ο Busta Rhymes χαρακτηρίζει την αγωγή που κατέθεσε πρώην βοηθός του ως «απόπειρα εκβιασμού»

«Ετοιμάζω μια ανταγωγή» ανέφερε ο Busta Rhymes σε δήλωση του στον Guardian, ως απάντηση στην αγωγή που κατέθεσε ο πρώην βοηθός του στην οποία τον κατηγορεί για σωματική βία.

Σύνταξη
