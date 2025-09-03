«Τίποτα δεν μπορεί να μας χωρίσει»: Το συγκινητικό αφιέρωμα της Πορτογαλίας στον Ζότα (vid)

Η Πορτογαλία δεν ξεχνά τον Ντιόγκο Ζότα, που έχασε τη ζωή του άδικα, μαζί με τον αδερφό του Αντρέ Σίλβα, σε τραγικό τροχαίο στην ισπανική πόλη Θαμόρα.

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας διοργάνωσε μια συγκινητική εκδήλωση προς τιμήν τους, λίγες ημέρες πριν από την έναρξη των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Το βράδυ της Τρίτης στη Λισαβόνα, η εκδήλωση συγκέντρωσε συμπαίκτες, φίλους και ανθρώπους του ποδοσφαίρου που ήθελαν να αποχαιρετήσουν τους αδικοχαμένους παίκτες.

Το βίντεο της πορτογαλικής ομοσπανδιας για τον Ζότα:

𝗡𝗮𝗱𝗮 𝗡𝗼𝘀 𝗣𝗼𝗱𝗲 𝗦𝗲𝗽𝗮𝗿𝗮𝗿. Por ti, Diogo Jota 🤍 pic.twitter.com/Qy56zijvNP — Portugal (@selecaoportugal) September 2, 2025

Ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, Λουίς Μοντενέγκρο, αναφέρθηκε στην προσωπικότητα και το ταλέντο τους, ενώ η ομοσπονδία δημοσίευσε ένα ιδιαίτερα συγκινητικό βίντεο με στιγμές δράσης του Ζότα στην εθνική ομάδα και ένα προσωπικό μήνυμα αποχαιρετισμού από τον Ρούμπεν Νέβες.