«Τίποτα δεν μπορεί να μας χωρίσει»: Το συγκινητικό αφιέρωμα της Πορτογαλίας στον Ζότα (vid)
Η πορτογαλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία αφιέρωσε μια ιδιαίτερη εκδήλωση στη μνήμη του Ζότα και του αδερφού του Αντρέ Σίλβα, λίγους μήνες μετά το τραγικό τροχαίο.
Η Πορτογαλία δεν ξεχνά τον Ντιόγκο Ζότα, που έχασε τη ζωή του άδικα, μαζί με τον αδερφό του Αντρέ Σίλβα, σε τραγικό τροχαίο στην ισπανική πόλη Θαμόρα.
Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας διοργάνωσε μια συγκινητική εκδήλωση προς τιμήν τους, λίγες ημέρες πριν από την έναρξη των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.
Το βράδυ της Τρίτης στη Λισαβόνα, η εκδήλωση συγκέντρωσε συμπαίκτες, φίλους και ανθρώπους του ποδοσφαίρου που ήθελαν να αποχαιρετήσουν τους αδικοχαμένους παίκτες.
Το βίντεο της πορτογαλικής ομοσπανδιας για τον Ζότα:
𝗡𝗮𝗱𝗮 𝗡𝗼𝘀 𝗣𝗼𝗱𝗲 𝗦𝗲𝗽𝗮𝗿𝗮𝗿. Por ti, Diogo Jota 🤍 pic.twitter.com/Qy56zijvNP
— Portugal (@selecaoportugal) September 2, 2025
Ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, Λουίς Μοντενέγκρο, αναφέρθηκε στην προσωπικότητα και το ταλέντο τους, ενώ η ομοσπονδία δημοσίευσε ένα ιδιαίτερα συγκινητικό βίντεο με στιγμές δράσης του Ζότα στην εθνική ομάδα και ένα προσωπικό μήνυμα αποχαιρετισμού από τον Ρούμπεν Νέβες.
