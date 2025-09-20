Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι εδώ! Μετά τις ήττες από Άρσεναλ και Σίτι, η ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ πανηγύρισε νίκη σε ντέρμπι με το 2-1 επί της Τσέλσι στο «Old Trafford» για την πέμπτη αγωνιστική της Premier League.

Δείτε εδώ τα γκολ και τις φάσεις

Καθοριστικό ρόλο έπαιξε η αποβολή του Σάντσεθ μόλις στο 5′ ενώ αποβλήθηκε και ο Κασεμίρο στο φινάλε του πρώτου μέρους. Από το 2013 έχουν να πάρουν διπλό επί των «κόκκινων διαβόλων» οι «μπλε».

Η Γιουνάιτεντ μπήκε πολύ δυνατά στο ματς και μόλις στο 3′ ο Σάντσεθ έβγαλε δύσκολα την κοντινή κεφαλιά του Εμπεμό. Στο επόμενο λεπτό όμως ο Μπαγιντίρ έκανε βολέ, ο Σέσκο πήρε την κεφαλιά προς τα πίσω και ο Εμπεμό πέρασε τον Σάντσεθ στην έξοδο, με τον τερματοφύλακα της Τσέλσι να τον ανατρέπει εκτός περιοχής και να βλέπει κόκκινη κάρτα.

Στο 14′ οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ όταν ο Ντόργκου έκανε σέντρα και Μπρούνο με προβολή από οριακή θέση έκανε το 1-0. Στο 37′ η Γιουνάιτεντ πέτυχε και δεύτερο γκολ με κοντινή κεφαλιά του Κασεμίρο σε φάση διαρκείας, με τον Βραζιλιάνο να αποβάλλεται με δεύτερη κίτρινη στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου. Στο μεταξύ ο Μαρέσκα είχε ήδη κάνει τρεις αλλαγές στο 20λεπτο για την Τσέλσι.

Στο δεύτερο μέρος η Τσέλσι προσπάθησε να πιέσει τη Γιουνάιτεντ, αλλά μεγάλη ευκαιρία δεν είχε, μέχρι το 80′ που μετά από κόρνερ ο Τσαλόμπα με κεφαλιά έκανε το 2-1. Νωρίτερα ο Ντιαλό είχε χάσει μεγάλη ευκαιρία για τρίτο γκολ και το ματς ολοκληρώθηκε με τους φιλοξενούμενους να έχουν μεγάλη ευκαιρία στο 90+5′, αλλά η άμυνα της Γιουνάιτεντ απομάκρυνε τον κίνδυνο.

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Μπαγιντίρ, Μαζραουί (65’ Κούνια), Ντε Λιχτ, Μαγκουάιρ (70’ Γιορό), Σο, Ντόργκου, Ντιαλό, Κασεμίρο, Φερνάντες (87’ Μέινου), Σέσκο (46’ Ουγκάρτε), Εμπεμό (69’ Μάουντ)

Τσέλσι: Σάντσεθ, Φοφανά (64’ Τζορτζ), Τσαλόμπα, Τζέιμς, Κουκουρέγια (64’ Γκουστό), Καϊσέδο, Έντσο Φερνάντες, Εστεβάο (7’ Γιόργκενσεν), Πάλμερ (19’ Αντρέι Σάντος), Νέτο (7’ Ανταραμπιόγο), Ζοάο Πέδρο

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής:

Σάββατο 20/09

Λίβερπουλ-Έβερτον 2-1

Μπράιτον-Τότεναμ 2-2

Μπέρνλι-Νότιγχαμ Φόρεστ 1-1

Γουέστ Χαμ-Κρίσταλ Πάλας 1-2

Γουλβς-Λιντς 1-3

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Τσέλσι 2-1

Φούλαμ-Μπρέντφορντ (22:00)

Κυριακή 21/09

Μπόρνμουθ-Νιουκάστλ (16:00)

Σάντερλαντ-Άστον Βίλα (16:00)

Άρσεναλ-Μάντσεστερ Σίτι (18:30)

Το πρόγραμμα της επόμενης (6ης) αγωνιστικής:

Σάββατο 27/09

Μπρέντφορντ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (14:30)

Τσέλσι-Μπράιτον (17:00)

Κρίσταλ Πάλας-Λίβερπουλ (17:00)

Λιντς-Μπόρνμουθ (17:00)

Μάντσετσερ Σίτι-Μπέρνλι (17:00)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Σάντερλαντ (19:30)

Τότεναμ-Γουλβς (22:00)

Κυριακή 28/09

Άστον Βίλα-Φούλαμ (16:00)

Νιουκάστλ-Άρσεναλ (18:30)

Δευτέρα 29/09

Έβερτον-Γουέστ Χαμ (22:00)