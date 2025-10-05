Τι συμβαίνει στη Λίβερπουλ – Οι τρεις συνεχόμενες ήττες σε Premier League και Champions League (vids)

Η Λίβερπουλ μετά τη νέα ήττα από την Τσέλσι στο Λονδίνο, έπεσε από την κορυφή και πλέον βρίσκεται στο -1 από την κορυφή και την Άρσεναλ, με τους «reds» να έχουν 15 βαθμούς.

Μετά το έμφραγμα την περασμένη εβδομάδα με το γκολ του Ενκέτια στο 97ο λεπτό, ήρθε ο Εστεβάο στο ματς απέναντι στους «μπλε» να πληγώσει εκ νέου στις καθυστερήσεις την ομάδα του Άρνε Σλοτ.

Mάλιστα μέσα στην εβδομάδα η Λίβερπουλ είχε χάσει με 1-0 στην Κωνσταντινούπολη από τη Γαλατάσαραϊ με 1-0. Μάλιστα η Γαλατάσαραϊ είχε χάσει μόλις ένα από τα τελευταία 8 εντός έδρας παιχνίδια της κόντρα στις αγγλικές ομάδες και επιβεβαίωσε την παράδοση με την 5η νίκη της σε 9 αγώνες απέναντι σε συλλόγους από το Νησί, παίρνοντας το σπουδαίο «τρίποντο» με το 1-0 επί της Λίβερπουλ. Το εύστοχο πέναλτι του Οσιμέν στο 16ο λεπτό έκρινε την αναμέτρηση.

Tι φταίει για την εικόνα της Λίβερπουλ

Αυτή η συνεχιζόμενη αγωνιστική κάμψη της ομάδας του Άρνε Σλοτ και η αδυναμία της να βγάζει αντίδραση μέσα στα παιχνίδια βαραίνει και τον Ολλανδό τεχνικό, ο οποίος και δεν διαβάζει καλά τα τελευταία παιχνίδια και οι παρεμβάσεις του μέσα στα παιχνίδια με τις αλλαγές που κάνει δεν είναι και πολύ εύστοχες.

Η Λίβερπουλ πλέον στρέφει την προσοχή της στο μεγάλο παιχνίδι με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που θα γίνει μετά τη διακοπή για τα ματς των Εθνικών ομάδων στις 19/10, σε ένα παιχνίδι που θα είναι τρομερά δύσκολο, τόσο γιατί είναι ντέρμπι, αλλά και γιατί η ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ θα έχει δουλέψει μετά τη διακοπή για να χτίσει πάνω στη νίκη απέναντι στη Σάντερλαντ.