Γαλατάσαραϊ – Λίβερπουλ 1-0: Ο Οσιμέν… καθάρισε τους «ρεντς» (vid)

Η Γαλατάσαραϊ είχε χάσει μόλις ένα από τα τελευταία 8 εντός έδρας παιχνίδια της κόντρα στις αγγλικές ομάδες και το βράδυ της Τρίτης επιβεβαίωσε την παράδοση με την 5η νίκη της σε 9 αγώνες απέναντι σε συλλόγους από το Νησί, παίρνοντας το σπουδαίο «τρίποντο» με το 1-0 επί της Λίβερπουλ!

Το εύστοχο πέναλτι (16′) της μεγάλης καλοκαιρινής μεταγραφής της (σ.σ. 75 εκατ. ευρώ), του Βίκτορ Οσιμέν, έκανε τη διαφορά στο παιχνίδι της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League για την ομάδα του Μπουρούκ Οκάν, που «ρέφαρε» έτσι για τη βαριά ήττα της (5-1) στην πρεμιέρα από την Άιντραχτ.

Παράλληλα όμως, οι νταμπλούχοι Τουρκίας έφτασαν και στην πρώτη τους νίκη στην Ευρώπη συνολικά, μετά από 4 ισοπαλίες και 3 ήττες. Την ίδια ώρα, η Λίβερπουλ -μετά τη δύσκολη νίκη της επί της Ατλέτικο την 1η αγωνιστική- υπέστη την δεύτερη ήττα της μέσα σε λίγες μέρες μετά το 2-1 από την Κρίσταλ Πάλας, επιβεβαιώνοντας τη δική της αρνητική παράδοση στην Τουρκία. φτάνοντας πλέον τις 5 ήττες εκεί σε 7 αγώνες (1-1-5). Επιπροσθέτως, αυτή ήταν και η μόλις δεύτερη ήττα των «κόκκινων» σε κυρίως φάση Champions League μετά από 13 νίκες στα τελευταία 14.

Νωρίς το γκολ που έκρινε το ματς, έγραψε Ιστορία ο Οσιμέν

Το ματς ήταν εξαιρετικό από τα πρώτα λεπτά του, με πολύ γρήγορο ρυθμό και πολλές φάσεις. Στο δίλεπτο ο Κονατέ είχε κεφαλιά άουτ, ενώ αμέσως μετά ο Άλισον απέκρουσε σουτ του Γιλμάζ. Στο 8′ η κεφαλιά του Εκιτικέ πέρασε άουτ, ενώ στο 14′ η Λίβερπουλ έχασε μεγάλη ευκαιρία, με τον Χάκπο να σουτάρει από την καρδιά της άμυνας και τον Γιάκομπς να σώζει πάνω στη γραμμή. Στην αμέσως επόμενη φάση όμως, η Γαλατά ήταν αυτή που βρήκε το 1-0. Ο Σομποσλάι έκανε άτσαλο μαρκάρισμα στον Γιλμάζ, ο διαιτητής έδωσε αμέσως το σημείο του πέναλτι και ο Οσιμέν το εκτέλεσε εύστοχα στο 16′ για το 1-0. Με αυτό το γκολ μάλιστα έγραψε Ιστορία, αφού έγινε ο πρώτος Νιγηριανός που φτάνει τα 10 γκολ στο Champions League, αφήνοντας δεύτερο τον Ομπαφέμι Μάρτινς.

Στο υπόλοιπο πρώτο ημίχρονο ο ρυθμός δεν έπεσε παρά για ένα δεκάλεπτο μετά το γκολ των Τούρκων. Η Λίβερπουλ πίεσε, είχε την κατοχή μπάλας σε υψηλό ποσοστό, όμως οι γηπεδούχοι αμύνθηκαν αποτελεσματικά. Στο 30′ και το 33′ η ομάδα του Οκάν είχε μάλιστα και αυτή τις στιγμές τις με Σάντσες και Οσιμέν, ενώ για τους «ρεντς» Βίρτς και Κονατέ απέτυχαν να σκοράρουν ενδιάμεσα.

Σπουδαίες αποκρούσεις του Τσακίρ

Στο δεύτερο ημίχρονο η Γαλατά έπαιξε πιο προσεκτικά, αφήνοντας περισσότερους παίκτες στο δικό της μισό γήπεδο, την ώρα που η Λίβερπουλ είχε κάνει ήδη 5 αλλαγές ως το 68′, με τον Σλοτ να ρίχνει στο «Αλί Σαμί Γεν» όλα τα βαριά όπλα του. Αξιοσημείωτο ότι αναγκαστική αλλαγή λόγω τραυματισμού έγινε και ο τερματοφύλακας, Άλισον Μπέκερ.

Στο 49′ ο Εκιτικέ έχασε καλή ευκαιρία από κοντά, με τον Τσακίρ να αποκρούει, ενώ στο 54′ ο Οσιμέν έχασε τη μεγάλη ευκαιρία της Γαλατά για δεύτερο γκολ. Στο 63′ ο Τσακίρ είπε ξανά «όχι», αυτή τη φορά στην προσπάθεια του Ίσακ και κάπου εκεί η Γαλατά άρχισε να «κλείνεται» ακόμη περισσότερο στην άμυνά της. Η Λίβερπουλ είχε ακόμη κάποιες τελικές, όμως δεν κατάφερε να βρει έστω το ένα γκολ που θα της χάριζε την ισοπαλία, αφού δεν είχε καμία απολύτως απάντηση στην εξαιρετικά καλοστημένη άμυνα της τουρκικής ομάδας.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Οι αποκρούσεις του Τσακίρ σε όλο το ματς, ήταν αυτές που κράτησαν επί της ουσίας το 1-0 για τη Γαλατά και της χάρισαν τη νίκη.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Ο Βίκτορ Οσιμέν ευστόχησε στο πέναλτι που έκρινε το ματς και ήταν ο πιο επικίνδυνος παίκτης για την ομάδα του, κάνοντας μια μικρή… απόσβεση για τα 75 εκατομμύρια που κόστισε το καλοκαίρι.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Πολύ κακό ματς από τα χαφ της Λίβερπουλ, με τους Γκράβενμπεργκ και Σομποσλάι να χάνουν τις περισσότερες προσωπικές μονομαχίες και παράλληλα να δημιουργούν ελάχιστα.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Ο Γάλλος είχε δύο δύσκολες φάσεις, το πέναλτι της Γαλατά που δόθηκε σωστά και αυτό στο τέλος υπέρ της Λίβερπουλ, φάση στην οποία βοηθήθηκε από το VAR, αντιστρέφοντας την αρχική του απόφαση.

Διαιτητής: Κλεμέν Τουρπέν (Γαλλία)

Βοηθοί: Νικολά Ντανό (Γαλλία), Μπενζαμάν Παζ (Γαλλία)

Τέταρτος: Ζερεμί Στινά (Γαλλία)

VAR: Ζερόμ Μπρισάρ (Γαλλία)

AVAR: Ματιέ Βερνίς (Γαλλία)

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Η φάση του 88′ είναι αυτή στην οποία το VAR… έβγαλε το ψωμί του, αφού δεν υπήρχε πέναλτι υπέρ του Κονατέ, όπως αρχικά σφύριξε ο Γάλλος, Τουρπέν. Όταν κλήθηκε να δει τη φάση, σωστά αντέστρεψε την αρχική του απόφαση.

ΣΚΟΡΕΡ:

Βίκτορ Οσιμέν (16′ πεν.)

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Γαλατάσαραϊ (Οκάν Μπουρούκ): Τσακίρ, Γιάκομπς, Μπαρντακτσί, Σάντσες, Σίνγκο, Γκιντογκάν (75′ Σάρα), Τορέιρα, Λεμινά, Γιλμάζ (85′ Ελμαλί), Ακγκούν (72′ Σάλαϊ), Οσιμέν (72′ Ικάρντι).

Λίβερπουλ (Άρνε Σλοτ): Άλισον (56′ Μαμαρντασβίλι), Κέρκεζ, Φαν Ντάικ, Κονατέ, Φρίμπονγκ (62′ Μπράντλεϊ), Τζόουνς, Γκράβενμπεργκ (62′ Ίσακ), Σομποσλάι, Χάκπο (62′ Σαλάχ), Βιρτς, Εκιτικέ (68′ ΜακΆλιστερ).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, η Λίβερπουλ αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Άιντραχτ Φρανκφούρτης (22/10 – 22:00) και η Γαλατάσαραϊ εντός έδρας τη Μπόντο Γκλιμτ (22/10 – 19:45).