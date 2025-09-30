Βεγγαλικά, καπνογόνα και… χαμός στο ξενοδοχείο: Οπαδοί της Γαλατάσαραϊ «ξενύχτησαν» τους παίκτες της Λίβερπουλ (vid)
Βεγγαλικά και καπνογόνα από τους οπαδούς της Γαλατάσαραϊ επιχείρησαν να ξυπνήσουν τους παίκτες της Λίβερπουλ λίγες ώρες πριν το ματς στο Champions League.
Η νύχτα στην Κωνσταντινούπολη μετατράπηκε σε «κόλαση» για τη Λίβερπουλ. Λίγες ώρες πριν από την κρίσιμη αναμέτρηση με τη Γαλατάσαραϊ για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League, οι παίκτες του Άρνε Σλοτ βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα εκρηκτικό καλωσόρισμα από τους Τούρκους οπαδούς.
Από νωρίς τα ξημερώματα, φίλοι της Γαλατάσαραϊ συγκεντρώθηκαν έξω από το ξενοδοχείο όπου διαμένει η αποστολή της αγγλικής ομάδας. Με καπνογόνα, φωτοβολίδες και βεγγαλικά δημιούργησαν έντονη και εκκωφαντική ατμόσφαιρα, προσπαθώντας να διαταράξουν τον ύπνο και την ψυχολογία των Άγγλων παικτών, πριν βρεθούν αντιμέτωποι με την τουρκική ομάδα στο Champions League.
Βίντεο στα social αποτυπώνουν την προσπάθεια των Τούρκων οπαδών να «ξυπνήσουν» τους παίκτες της Λίβερπουλ
30.09.2025, Galatasaray🇹🇷 ‘welcome’ Liverpool🏴 players outside their hotel before the match, click here for more: https://t.co/RunPtrfJ84
All in one place. Tap to download.
🔗 https://t.co/FXnrFRpzhv pic.twitter.com/RZEkp1po5Z
— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) September 30, 2025
Παρά την πίεση, οι παίκτες της Λίβερπουλ καλούνται να συγκεντρωθούν στο ματς που ξεκινά στις 22:00, αντιμετωπίζοντας τόσο τον αντίπαλο μέσα στο γήπεδο όσο και το εκρηκτικό σκηνικό που αναμένεται να δημιουργήσουν οι φίλοι της Τουρκικής ομάδας πριν και κατά την διάρκεια της αναμέτρησης.
