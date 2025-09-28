Η εξήγηση της Premier League για το χέρι του Σαλάχ πριν το γκολ της Λίβερπουλ

Η Λίβερπουλ είχε την πρώτη απώλεια βαθμών στη σεζόν, καθώς ηττήθηκε με 2-1 από την Κρίσταλ Πάλας, η οποία παραμένει αήττητη για 18 συνεχόμενα παιχνίδια. Το γκολ της νίκης σκόραρε ο Ενκέτια στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, λίγο μετά το γκολ του Κιέζα, ο οποίος στο 87′ έβαλε ξανά τους «Reds» στο παιχνίδι.

Αμέσως μετά το σφύριγμα της λήξης, οι γηπεδούχοι, παρά τη νίκη, διαμαρτυρήθηκαν έντονα στον διαιτητή της αναμέτρησης για την απόφαση του VAR, καθώς θεωρούσαν ότι παραλίγο να στερηθούν το τρίποντο από ένα γκολ που δεν έπρεπε να μετρήσει εξ’ αρχής.

Συγκεκριμένα, η μπάλα πριν φτάσει στα πόδια του Κιέζα, βρήκε ξεκάθαρα στο χέρι του Σαλάχ, ωστόσο το VAR θεώρησε ότι το γκολ έπρεπε να μετρήσει.

Liverpool was given a free handball goal and God was the right judge that the win was not theirs #PGMOL #matchday#skysports#salah pic.twitter.com/PeJf7pU3lJ — Niwagaba Darsan (@DarsanNiwagaba) September 27, 2025

Με ανακοίνωση στα social media, η Premier League εξήγησε τον λόγο που το γκολ της Λίβερπουλ μέτρησε κανονικά: «Μετά από απόφαση του διαιτητή το γκολ ελέγχθηκε και επιβεβαιώθηκε από το VAR, κρίνοντας ότι δεν υπήρχαν αδιάσειστα στοιχεία ότι ο Σαλάχ βρήκε την μπάλα με το χέρι του κατά τη διάρκεια της φάσης»

Η σχετική ανάρτηση

#CRYLIV – 87’ The referee’s call of goal was checked and confirmed by VAR – with it deemed there was no conclusive evidence that Salah handled the ball in the build-up. — Premier League Match Centre (@PLMatchCentre) September 27, 2025

Την απόφαση σχολίασε και ο Κιθ Χάκετ, πρώην πρόεδρος της PGMOL (Επιτροπή διαιτησίας), ο οποίος σε δηλώσεις που παραχώρησε ανέφερε πως δεν μπορεί να καταλάβει τον λόγο που το γκολ μέτρησε, λέγοντας πως «Κάτι δεν πάει καλά» και «Τα βίντεο είναι ξεκάθαρα».