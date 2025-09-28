Η εξήγηση της Premier League για το χέρι του Σαλάχ πριν το γκολ της Λίβερπουλ
Η Premier League ενημέρωσε γιατί μέτρησε το γκολ της ισοφάρισης της Λίβερπουλ κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας, παρά το γεγονός πως η μπάλα νωρίτερα έχει βρει στο χέρι του Μο Σαλάχ.
- Γιατί ο χρυσός παραμένει το πιο ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο - Το μειονέκτημα των πολύτιμων λίθων
- Καλεσμένη σε γάμο παρήγγειλε πίτσα στη δεξίωση
- Διασωληνωμένη στο νοσοκομείο 45χρονη γυναίκα που παρασύρθηκε από Ι.Χ. αυτοκίνητο
- Κυρώσεις στο Ιράν και θνησιμότητα: Η μελέτη που «καίει» τις πρακτικές της Δύσης – τι λέει για ΟΗΕ
Η Λίβερπουλ είχε την πρώτη απώλεια βαθμών στη σεζόν, καθώς ηττήθηκε με 2-1 από την Κρίσταλ Πάλας, η οποία παραμένει αήττητη για 18 συνεχόμενα παιχνίδια. Το γκολ της νίκης σκόραρε ο Ενκέτια στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, λίγο μετά το γκολ του Κιέζα, ο οποίος στο 87′ έβαλε ξανά τους «Reds» στο παιχνίδι.
Αμέσως μετά το σφύριγμα της λήξης, οι γηπεδούχοι, παρά τη νίκη, διαμαρτυρήθηκαν έντονα στον διαιτητή της αναμέτρησης για την απόφαση του VAR, καθώς θεωρούσαν ότι παραλίγο να στερηθούν το τρίποντο από ένα γκολ που δεν έπρεπε να μετρήσει εξ’ αρχής.
Συγκεκριμένα, η μπάλα πριν φτάσει στα πόδια του Κιέζα, βρήκε ξεκάθαρα στο χέρι του Σαλάχ, ωστόσο το VAR θεώρησε ότι το γκολ έπρεπε να μετρήσει.
Liverpool was given a free handball goal and God was the right judge that the win was not theirs #PGMOL #matchday#skysports#salah pic.twitter.com/PeJf7pU3lJ
— Niwagaba Darsan (@DarsanNiwagaba) September 27, 2025
Με ανακοίνωση στα social media, η Premier League εξήγησε τον λόγο που το γκολ της Λίβερπουλ μέτρησε κανονικά: «Μετά από απόφαση του διαιτητή το γκολ ελέγχθηκε και επιβεβαιώθηκε από το VAR, κρίνοντας ότι δεν υπήρχαν αδιάσειστα στοιχεία ότι ο Σαλάχ βρήκε την μπάλα με το χέρι του κατά τη διάρκεια της φάσης»
Η σχετική ανάρτηση
#CRYLIV – 87’
The referee’s call of goal was checked and confirmed by VAR – with it deemed there was no conclusive evidence that Salah handled the ball in the build-up.
— Premier League Match Centre (@PLMatchCentre) September 27, 2025
Την απόφαση σχολίασε και ο Κιθ Χάκετ, πρώην πρόεδρος της PGMOL (Επιτροπή διαιτησίας), ο οποίος σε δηλώσεις που παραχώρησε ανέφερε πως δεν μπορεί να καταλάβει τον λόγο που το γκολ μέτρησε, λέγοντας πως «Κάτι δεν πάει καλά» και «Τα βίντεο είναι ξεκάθαρα».
Ex-PGMOL boss Keith Hackett cannot believe the PGMOL officials and/or VAR failed to disallow Liverpool’s goal for handball against Mo Salah 🤯
🗣️”Something is NOT right.»
🗣️ «The video evidence is CLEAR.»
PGMOL 🤝 LFC
— Lea (@Lea_EFC) September 27, 2025
- Παρελθόν από την Αλ Ιτιχάντ ο Μπλαν: «Ενδιαφέρονται ήδη γι αυτόν ευρωπαϊκές ομάδες»
- LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – Σεβίλλη
- Επίσημο: Στην Dubai BC ο Σανλί (pic)
- Η ΚΕΔ παραδέχθηκε το οφσάιντ στο γκολ του Λεβαδειακού: «Αδυναμία λήψης της σωστής απόφασης» (vid)
- «Ξέμεινε» στο δεξί μπακ η Ρεάλ: Εκτός για ένα μήνα ο Καρβαχάλ
- Εντυπωσιάζει στο MLS ο Τριάντης: Πέτυχε ένα ακόμη καταπληκτικό γκολ (vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις