Premier League: Σοκ για τη Λίβερπουλ από την Κρίσταλ Πάλας στις καθυστερήσεις – «5άρα» η Σίτι, ήττα η Τσέλσι
Η Κρίσταλ Πάλας υποχρέωσε τη Λίβερπουλ στην πρώτη της ήττα στη φετινή Premier League μετά από το 5Χ5 που είχε κάνει. Επιβλητική η Μάντσεστερ Σίτι με 5-1 επί της Μπέρνλι, ήττα με 1-3 για την Τσέλσι.
Σε ένα τρομερό παιχνίδι που κρίθηκε στο φινάλε, η Κρίσταλ Πάλας κατάφερε να… δώσει στη Λίβερπουλ στην πρώτη της ήττα στη σεζόν, επικρατώντας με 2-1 για την 6η αγωνιστική της Premier League.
Η ομάδα του Όλιβερ Γκλάσνερ πλήρωσε τους «κόκκινους» με το ίδιο νόμισμα σκοράροντας το γκολ της νίκης στο έβδομο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Έντι Ενκέτια. Νωρίτερα, οι Λονδρέζοι είχαν προηγηθεί με τον Σαρ στο 9′ και οι πρωταθλητές Αγγλίας είχαν ισοφαρίσει με τον Φεντερίκο Κιέζα στο 87′.
Στο Μάντσεστερ, η Σίτι επικράτησε με 5-1 της Μπέρνλι ξεσπώντας στο δεύτερο ημίχρονο. Οι «πολίτες» προηγήθηκαν με αυτογκόλ του Εστέβε στο 12′, αλλά οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν στο 38′ με τον Άντονι. Η ομάδα του Γκουαρντιόλα πήρε τα ηνία στο 61′ με τον Νούνιες, έκανε το 3-1 στο 65′ ξανά με αυτογκόλ του Εστέβε, ενώ ο Έρλινγκ Χάαλαντα διαμόρφωσε το τελικό 5-1 με γκολ στο 90′ και το 90’+3′.
Στο «Στάμφορντ Μπριτζ» η Τσέλσι ηττήθηκε με 3-1 από την Μπράιτον του Στέφανου Τζίμα, ο οποίος πέρασε ως αλλαγή στο 85′. Οι Λονδρέζοι προηγήθηκαν με τον Φερνάντες στο 24′, όμως στο δεύτερο μέρος έμειναν με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Τσάλομπα στο 53′.
Από εκεί και πέρα οι «γλάροι» ήταν οι πρωταγωνιστές σκοράροντας τρεις φορές. Ο Γουέλμπεκ ισοφάρισε στο 77′ σε 1-1, με τον Ντε Κάιπερ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων να δίνει το προβάδισμα στην ομάδα του για το 2-1. Το τελικό 3-1 έγραψε ο Γουέλμπεκ στο 90’+10′!
Τέλος, Λιντς και Μπόρνμουθ έμειναν ισόπαλες 2-2 στο «Έλαντ Ρόουντ». Τα «κεράσια» άνοιξαν το σκορ με τον Σενένιο στο 26′, αλλά ο Ροντόν ισοφάρισε σε 1-1 στο 37′. Μάλιστα η Λιντς πήρε τα ηνία με τον Λόνγκσταφ στο 54′ για το 2-1, ενώ στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Κρουπί έγραψε το 2-2.
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής της Premier League:
Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 3-1
Μάντσεστερ Σίτι – Μπέρνλι 5-1
Λιντς – Μπόρνμουθ 2-2
Κρίσταλ Πάλας – Λίβερπουλ 2-1
Τσέλσι – Μπράιτον 1-3
27/09 19:30 Νότιγχαμ Φόρεστ – Σάντερλαντ
27/09 22:00 Τότεναμ – Γουλβς
28/09 16:00 Άστον Βίλα – Φούλαμ
28/09 18:30 Νιούκαστλ – Άρσεναλ
29/09 22:00 Έβερτον – Γουέστ Χαμ
Η βαθμολογία της Premier League
Η επόμενη αγωνιστική (7η)
03/10 22:00 Μπόρνμουθ – Φούλαμ
04/10 14:30 Λιντς – Τότεναμ
04/10 17:00 Άρσεναλ – Γουέστ Χαμ
04/10 17:00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Σάντερλαντ
04/10 19:30 Τσέλσι – Λίβερπουλ
05/10 16:00 Άστον Βίλα – Μπέρνλι
05/10 16:00 Έβερτον – Κρίσταλ Πάλας
05/10 16:00 Γουλβς – Μπράιτον
05/10 18:30 Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Σίτι
