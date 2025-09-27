sports betsson
Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
27.09.2025 | 22:47
Λέσβος: Φωτιά στην περιοχή του κάστρου, στα Τσαμάκια
Σημαντική είδηση:
27.09.2025 | 18:55
Διασωληνωμένος σε ΜΕΘ 16χρονος μετά από τροχαίο
Σημαντική είδηση:
27.09.2025 | 17:24
Με μηνιγγίτιδα νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ ένας 20χρονος
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Premier League: Σοκ για τη Λίβερπουλ από την Κρίσταλ Πάλας στις καθυστερήσεις – «5άρα» η Σίτι, ήττα η Τσέλσι
Ποδόσφαιρο 27 Σεπτεμβρίου 2025 | 19:27

Premier League: Σοκ για τη Λίβερπουλ από την Κρίσταλ Πάλας στις καθυστερήσεις – «5άρα» η Σίτι, ήττα η Τσέλσι

Η Κρίσταλ Πάλας υποχρέωσε τη Λίβερπουλ στην πρώτη της ήττα στη φετινή Premier League μετά από το 5Χ5 που είχε κάνει. Επιβλητική η Μάντσεστερ Σίτι με 5-1 επί της Μπέρνλι, ήττα με 1-3 για την Τσέλσι.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Δεν το βάζουν κάτω… Πώς αντιμετωπίζουν οι Έλληνες το χωρισμό;

Δεν το βάζουν κάτω… Πώς αντιμετωπίζουν οι Έλληνες το χωρισμό;

Spotlight

Σε ένα τρομερό παιχνίδι που κρίθηκε στο φινάλε, η Κρίσταλ Πάλας κατάφερε να… δώσει στη Λίβερπουλ στην πρώτη της ήττα στη σεζόν, επικρατώντας με 2-1 για την 6η αγωνιστική της Premier League.

Η ομάδα του Όλιβερ Γκλάσνερ πλήρωσε τους «κόκκινους» με το ίδιο νόμισμα σκοράροντας το γκολ της νίκης στο έβδομο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Έντι Ενκέτια. Νωρίτερα, οι Λονδρέζοι είχαν προηγηθεί με τον Σαρ στο 9′ και οι πρωταθλητές Αγγλίας είχαν ισοφαρίσει με τον Φεντερίκο Κιέζα στο 87′.

Δείτε τα highlights εδώ

Στο Μάντσεστερ, η Σίτι επικράτησε με 5-1 της Μπέρνλι ξεσπώντας στο δεύτερο ημίχρονο. Οι «πολίτες» προηγήθηκαν με αυτογκόλ του Εστέβε στο 12′, αλλά οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν στο 38′ με τον Άντονι. Η ομάδα του Γκουαρντιόλα πήρε τα ηνία στο 61′ με τον Νούνιες, έκανε το 3-1 στο 65′ ξανά με αυτογκόλ του Εστέβε, ενώ ο Έρλινγκ Χάαλαντα διαμόρφωσε το τελικό 5-1 με γκολ στο 90′ και το 90’+3′.

Δείτε τα highglights εδώ

Στο «Στάμφορντ Μπριτζ» η Τσέλσι ηττήθηκε με 3-1 από την Μπράιτον του Στέφανου Τζίμα, ο οποίος πέρασε ως αλλαγή στο 85′. Οι Λονδρέζοι προηγήθηκαν με τον Φερνάντες στο 24′, όμως στο δεύτερο μέρος έμειναν με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Τσάλομπα στο 53′.

Δείτε τα highlights εδώ

Από εκεί και πέρα οι «γλάροι» ήταν οι πρωταγωνιστές σκοράροντας τρεις φορές. Ο Γουέλμπεκ ισοφάρισε στο 77′ σε 1-1, με τον Ντε Κάιπερ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων να δίνει το προβάδισμα στην ομάδα του για το 2-1. Το τελικό 3-1 έγραψε ο Γουέλμπεκ στο 90’+10′!

Τέλος, Λιντς και Μπόρνμουθ έμειναν ισόπαλες 2-2 στο «Έλαντ Ρόουντ». Τα «κεράσια» άνοιξαν το σκορ με τον Σενένιο στο 26′, αλλά ο Ροντόν ισοφάρισε σε 1-1 στο 37′. Μάλιστα η Λιντς πήρε τα ηνία με τον Λόνγκσταφ στο 54′ για το 2-1, ενώ στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Κρουπί έγραψε το 2-2.

Δείτε τα highlights εδώ

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής της Premier League:

Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 3-1
Μάντσεστερ Σίτι – Μπέρνλι 5-1
Λιντς – Μπόρνμουθ 2-2
Κρίσταλ Πάλας – Λίβερπουλ 2-1
Τσέλσι – Μπράιτον 1-3
27/09 19:30 Νότιγχαμ Φόρεστ – Σάντερλαντ
27/09 22:00 Τότεναμ – Γουλβς
28/09 16:00 Άστον Βίλα – Φούλαμ
28/09 18:30 Νιούκαστλ – Άρσεναλ
29/09 22:00 Έβερτον – Γουέστ Χαμ

Η βαθμολογία της Premier League

Η επόμενη αγωνιστική (7η)

03/10 22:00 Μπόρνμουθ – Φούλαμ
04/10 14:30 Λιντς – Τότεναμ
04/10 17:00 Άρσεναλ – Γουέστ Χαμ
04/10 17:00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Σάντερλαντ
04/10 19:30 Τσέλσι – Λίβερπουλ
05/10 16:00 Άστον Βίλα – Μπέρνλι
05/10 16:00 Έβερτον – Κρίσταλ Πάλας
05/10 16:00 Γουλβς – Μπράιτον
05/10 18:30 Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Σίτι

Headlines:
Financial Times
Μέσα στην ερώτηση του ενός δισ. δολαρίων για τη ζωή μετά τα 100

Μέσα στην ερώτηση του ενός δισ. δολαρίων για τη ζωή μετά τα 100

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Δεν το βάζουν κάτω… Πώς αντιμετωπίζουν οι Έλληνες το χωρισμό;

Δεν το βάζουν κάτω… Πώς αντιμετωπίζουν οι Έλληνες το χωρισμό;

World
Ευρώπη: Η φορολογική ρουλέτα της αγοράς σπιτιού

Ευρώπη: Η φορολογική ρουλέτα της αγοράς σπιτιού

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Μπαρτζώκας: «Δεν ήμασταν σοβαροί για 40’»
Μπάσκετ 27.09.25

Μπαρτζώκας: «Δεν ήμασταν σοβαροί για 40’»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ και τόνισε τη σημασία της κατάκτησης του Super Cup, ενώ δήλωσε πως κάποιοι παίκτες έδειξαν να βαριούνται μετά το +20

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 27.09.25

Άρης – Πανσερραϊκός 1-1: Πρώτη απώλεια για την ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ

Ένα γκολ του Ιβάν στο 50' δεν βρήκε απάντηση από τον Άρη που είχε προηγηθεί νωρίτερα (44' Μόντσου) κι έτσι το τελικό 1-1 στο Βικελίδης σήμανε την πρώτη απώλεια για τους κίτρινους επί ημερών Χιμένεθ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
On Field 27.09.25

Ο Σλοτ τα «έχωσε» στον Φρίμπονγκ

Ο προπονητής της Λίβερπουλ καταφέρθηκε εναντίον του 24χρονου αμυντικού της ομάδας του, για την ήττα στις καθυστερήσεις από την Κρίσταλ Πάλας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
betson_textlink
Stream sports
Άρης – Πανσερραϊκός 1-1: Πρώτη απώλεια για την ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ
Ποδόσφαιρο 27.09.25

Άρης – Πανσερραϊκός 1-1: Πρώτη απώλεια για την ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ

Ένα γκολ του Ιβάν στο 50' δεν βρήκε απάντηση από τον Άρη που είχε προηγηθεί νωρίτερα (44' Μόντσου) κι έτσι το τελικό 1-1 στο Βικελίδης σήμανε την πρώτη απώλεια για τους κίτρινους επί ημερών Χιμένεθ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο Σλοτ τα «έχωσε» στον Φρίμπονγκ
On Field 27.09.25

Ο Σλοτ τα «έχωσε» στον Φρίμπονγκ

Ο προπονητής της Λίβερπουλ καταφέρθηκε εναντίον του 24χρονου αμυντικού της ομάδας του, για την ήττα στις καθυστερήσεις από την Κρίσταλ Πάλας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
LIVE: Τότεναμ – Γουλβς
Ποδόσφαιρο 27.09.25

LIVE: Τότεναμ – Γουλβς

LIVE: Τότεναμ – Γουλβς. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Τότεναμ – Γουλβς, για την 6η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Τα «κλειδιά» του Τσικίνιο και ο Ρέτσος…
On Field 27.09.25

Τα «κλειδιά» του Τσικίνιο και ο Ρέτσος…

Ο Πορτογάλος μέσος του Ολυμπιακού είναι πάντα έτοιμος για να εκμεταλλευτεί και την… μισή φάση, κάτι που τον καθιστά υπερπολύτιμο στο πλάνο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ολυμπιακός – Λεβαδειακός 3-2: Ο Τσικίνιο «εκτέλεσε» τους Βοιωτούς (vids)
Ποδόσφαιρο 27.09.25

Ο Τσικίνιο εκτέλεσε τον Λεβαδειακο (3-2, vids)

Με πρωταγωνιστή τον Τσικίνιο, ο Ολυμπιακός έσπασε το «μπλόκο» του Λεβαδειακού και του VAR, που «χάλασε» και μέτρησε λανθασμένα το γκολ των Βοιωτών στο 79’ (2-2) και πήρε το τρίποντο της νίκης.

Σύνταξη
LIVE: Άρης – Πανσερραϊκός
Ποδόσφαιρο 27.09.25

LIVE: Άρης – Πανσερραϊκός

LIVE: Άρης – Πανσερραϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την αναμέτρηση Άρης – Πανσερραϊκός, για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Prime.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μπαρτζώκας: «Δεν ήμασταν σοβαροί για 40’»
Μπάσκετ 27.09.25

Μπαρτζώκας: «Δεν ήμασταν σοβαροί για 40’»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ και τόνισε τη σημασία της κατάκτησης του Super Cup, ενώ δήλωσε πως κάποιοι παίκτες έδειξαν να βαριούνται μετά το +20

Σύνταξη
Η Ευρώπη έχει λύση στην οικονομική κρίση – Και αυτή είναι το «όχι» στη λιτότητα
Social Europe 27.09.25

Η Ευρώπη έχει λύση στην οικονομική κρίση – Και αυτή είναι το «όχι» στη λιτότητα

Στην εποχή που η μόνη βεβαιότητα είναι η αβεβαιότητα, η ενίσχυση της εσωτερικής ζήτησης μπορεί να είναι η λύση στην κρίση. Γιατί η λιτότητα φέρνει απορρύθμιση και κινδύνους για τη δημοκρατία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Άρης – Πανσερραϊκός 1-1: Πρώτη απώλεια για την ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ
Ποδόσφαιρο 27.09.25

Άρης – Πανσερραϊκός 1-1: Πρώτη απώλεια για την ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ

Ένα γκολ του Ιβάν στο 50' δεν βρήκε απάντηση από τον Άρη που είχε προηγηθεί νωρίτερα (44' Μόντσου) κι έτσι το τελικό 1-1 στο Βικελίδης σήμανε την πρώτη απώλεια για τους κίτρινους επί ημερών Χιμένεθ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο Σλοτ τα «έχωσε» στον Φρίμπονγκ
On Field 27.09.25

Ο Σλοτ τα «έχωσε» στον Φρίμπονγκ

Ο προπονητής της Λίβερπουλ καταφέρθηκε εναντίον του 24χρονου αμυντικού της ομάδας του, για την ήττα στις καθυστερήσεις από την Κρίσταλ Πάλας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Σον Πεν θεωρεί ότι η πολιτική σκηνή πρέπει να έχει άτομα σαν τον Τσάρλι Κερκ, παρόλο που διαφωνούσε μαζί του
«Ανοιχτός διάλογος» 27.09.25

Ο Σον Πεν θεωρεί ότι η πολιτική σκηνή πρέπει να έχει άτομα σαν τον Τσάρλι Κερκ, παρόλο που διαφωνούσε μαζί του

Ο Σον Πεν δήλωσε ότι παρόλο που δεν ενστερνίζεται την ακροδεξιά πολιτική ατζέντα του Τσάρλι Κερκ, άτομα σαν αυτόν «χρειάζονται» στην πολιτική σκηνή των ΗΠΑ για να γεννούν συζητήσεις.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κυπριακό: Επιθετικός Τατάρ στον ΟΗΕ – Στόχος του Γκουτέρες η επανέναρξη των συνομιλιών
Δέσμευση Γκουτέρες 27.09.25

Κυπριακό: Επιθετικός Τατάρ στον ΟΗΕ – Στόχος του Γκουτέρες η επανέναρξη των συνομιλιών

Ο κ. Χριστοδουλίδης είπε ότι από τη συνάντηση με τον Ερσίν Τατάρ στη Νέα Υόρκη, κρατάει τον στόχο του γ.γ. του ΟΗΕ για επανεκκίνηση συνομιλιών για το Κυπριακό, εκεί που σταμάτησαν στο Κραν Μοντανά.

Σύνταξη
Στεγαστική κρίση: Βαθαίνει την ίδια ώρα που η ανισότητα πλούτου απειλεί την κοινωνική συνοχή
Κίνδυνος 27.09.25

Η στεγαστική κρίση βαθαίνει, η ανισότητα πλούτου απειλεί την κοινωνική συνοχή

Η ακραία συγκέντρωση πλούτου υπονομεύει τις ευκαιρίες και την ασφάλεια για τεράστιο αριθμό πολιτών, την ώρα που η στεγαστική κρίση βαθαίνει και καθιστά την ιδιοκτησία ακινήτων ολοένα και πιο ανέφικτη.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Με σφραγίδα Παπανικολάου ο Ολυμπαικός σήκωσε το Super Cup (92-83)
Μπάσκετ 27.09.25

Με σφραγίδα Παπανικολάου ο Ολυμπαικός σήκωσε το Super Cup (92-83)

Με οδηγό του τον αρχηγό του ο Ολυμπιακός επικράτησε με 92-83 του Προμηθέα και κατέκτησε για μία ακόμα χρονιά το Super Cup,. Ο Παπανικολάου ήταν καθοριστικός, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έβαλε 23 πόντους. Βεζένκοφ και Χολ 16 και 11, αντίστοιχα.

Σύνταξη
LIVE: Τότεναμ – Γουλβς
Ποδόσφαιρο 27.09.25

LIVE: Τότεναμ – Γουλβς

LIVE: Τότεναμ – Γουλβς. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Τότεναμ – Γουλβς, για την 6η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Ο Τάσος Ιορδανίδης στο πλευρό της Κατερίνας Στεφανίδη για το βίντεο που θηλάζει το παιδί της – «Δικαίωμά της»
«Παθογένειες» 27.09.25

Ο Τάσος Ιορδανίδης στο πλευρό της Κατερίνας Στεφανίδη για το βίντεο που θηλάζει το παιδί της – «Δικαίωμά της»

O Τάσος Ιορδανίδης θέλησε να δείξει την στήριξη του στην κορυφαία αθλήτρια Κατερίνα Στεφανίδη, μετά από κακόβουλα σχόλια που δέχθηκε επειδή δημοσίευσε βίντεο σχετικά με τον θηλασμό του παιδιού της.

Σύνταξη
Μοτοπορεία αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη ενώθηκε με τον αγώνα τον Πάνου Ρούτσι στο Σύνταγμα
Ελλάδα 27.09.25

Μοτοπορεία αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη ενώθηκε με τον αγώνα τον Πάνου Ρούτσι στο Σύνταγμα

Η μοτοπορεία πέρασε και από το Σύνταγμα με τους συμμετέχοντες να πραγματοποιούν στάση για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στον Πάνο Ρούτσι και τους άλλους απεργούς πείνας.

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Έρχεται η ώρα που η σπίθα της αμφισβήτησης μπορεί να γίνει πυρκαγιά
Αγωνιστικό κάλεσμα 27.09.25

Κουτσούμπας: Έρχεται η ώρα που η σπίθα της αμφισβήτησης μπορεί να γίνει πυρκαγιά

Με αναφορές στον Γιάννη Ρίτσο ξεκίνησε την ομιλία του ο γ.γ. της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στο 51ο Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή. Κάλεσε όλους να συμμετάσχουν στη γενική απεργία της 1ης Οκτωβρίου.

Σύνταξη
Τα «κλειδιά» του Τσικίνιο και ο Ρέτσος…
On Field 27.09.25

Τα «κλειδιά» του Τσικίνιο και ο Ρέτσος…

Ο Πορτογάλος μέσος του Ολυμπιακού είναι πάντα έτοιμος για να εκμεταλλευτεί και την… μισή φάση, κάτι που τον καθιστά υπερπολύτιμο στο πλάνο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
«Ο Γιώργος Λάνθιμος πάει για Όσκαρ»: Το BBC επιλέγει τις 12 ταινίες που θα διεκδικήσουν τρόπαια
Στοιχήματα 27.09.25

«Ο Γιώργος Λάνθιμος πάει για Όσκαρ»: Το BBC επιλέγει τις 12 ταινίες που θα διεκδικήσουν τρόπαια

Ο Γιώργος Λάνθιμος και η Βουγονία του είναι ανάμεσα στους κινηματογραφικούς τίτλους που θα διεκδικήσουν τα μεγάλα βραβεία των Όσκαρ φέτος. Ποιοί άλλοι είναι τα μεγάλα στοιχήματα του BBC;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Must Read
Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο