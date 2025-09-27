Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 3-1: Οι «μέλισσες»… βύθισαν κι άλλο τους «κόκκινους διαβόλους» (vid)
Η Μπρέντφορντ υποχρέωσε σε 3η ήττα στην Premier League τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αυτή τη φορά με για την 6η αγωνιστική. Μοιραίος ο Μπρούνο Φερνάντες που έχασε πέναλτι για την ομάδα του στο 76'.
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχασε και πάλι, αυτή τη φορά από την Μπρέντφορντ με 3-1, με τις μέλισσες να «τσιμπούν» την ομάδα του Αμορίμ, σύμφωνα με το παρατσούκλι τους, το οποίο είναι οι μέλισσες. Ο Γένσεν διαμόρφωσε το τελικό σκορ στο 90+6. Νωρίτερα στο 76′ ο Μπρούνο Φερνάντες είδε τον Κέλεχερ να αποκρούει το πέναλτι που κέρδισε ο Εμπουεμό, στερώντας του ουσιαστικά την ευκαιρία να ισοφαρίσει.
Αυτή ήταν η 9η ήττα σε 15 παιχνίδια για τους «κόκκινους διαβόλους», οι οποίοι βλέπουν τα πράγματα να περιπλέκονται από πολύ νωρίς μέσα στη σεζόν.
Το σκορ για την Μπρέντφορντ άνοιξε ο Τιάγκο, μόλις στο 8ο λεπτό, έπειτα από υπέροχη μακρινή μεταβίβαση του Τζόρνταν Χέντερσον, η οποία έπιασε στον ύπνο την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τον Βραζιλιάνο επιθετικό να κάνει το 1-0.
Το 2-0 έκανε και πάλι ο ίδιος παίκτης στο 20′, με την ομάδα του Αμορίμ να μειώνει στο 26΄σε 2-1 με σκόρερ τον Μπέντζαμιν Σέσκο, που σκόραρε μετά από τρεις αποκρούσεις του Κέλεχερ.
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της έκτης αγωνιστικής της Premier League
Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 3-1 (8′, 20′ Τιάγκο, 90+5′ Γένσεν – 26′ Σέσκο)
27/09 17:00 Μάντσεστερ Σίτι – Μπέρνλι
27/09 17:00 Λιντς – Μπόρνμουθ
27/09 17:00 Κρίσταλ Πάλας – Λίβερπουλ
27/09 17:00 Τσέλσι – Μπράιτον
27/09 19:30 Νότιγχαμ Φόρεστ – Σάντερλαντ
27/09 22:00 Τότεναμ – Γουλβς
28/09 16:00 Άστον Βίλα – Φούλαμ
28/09 18:30 Νιούκαστλ – Άρσεναλ
29/09 22:00 Έβερτον – Γουέστ Χαμ
Η βαθμολογία
Η επόμενη αγωνιστική
03/10 22:00 Μπόρνμουθ – Φούλαμ
04/10 14:30 Λιντς – Τότεναμ
04/10 17:00 Άρσεναλ – Γουέστ Χαμ
04/10 17:00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Σάντερλαντ
04/10 19:30 Τσέλσι – Λίβερπουλ
05/10 16:00 Άστον Βίλα – Μπέρνλι
05/10 16:00 Έβερτον – Κρίσταλ Πάλας
05/10 16:00 Γουλβς – Μπράιτον
05/10 18:30 Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Σίτι
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις