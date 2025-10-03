Χάνει τον Άλισον για δύο μήνες η Λίβερπουλ
Ο Άλισον Μπέκερ τραυματίστηκε στην ήττα της Λίβερπουλ από τη Γαλατά και όπως φαίνεται οι «ρεντς» θα στερηθούν τις υπηρεσίες του για περίπου δύο μήνες.
- «Αυτή η αντιβίωση προκαλεί ανακοπή» - Όσα είπαν οι γιατροί πριν από την κατάληξη της 28χρονης εγκύου
- Συνεχίζονται τα έντονα καιρικά φαινόμενα σε αρκετές περιοχές της χώρας - Βροχές και στην Αττική
- Τι είναι η πλανητική διατροφή και πώς συνδέεται με την κλιματική κρίση - Μπορεί να σώσει 15 εκατ. ζωές
- «Μαχαίρι» σε ένδυση και εστίαση βάζουν τα νοικοκυριά – Αποκαλυπτική έρευνα
Ο προβληματισμός στις τάξεις της Λίβερπουλ για τις τελευταίες κακές εμφανίσεις είναι έντονος, ειδικά μετά την ήττα από τη Γαλατάσαραϊ για το Champions League με 1-0. Κατά τη διάρκεια αυτού του αγώνα μάλιστα, τα πράγματα έγιναν ακόμη χειρότερα για το άμεσο μέλλον της ομάδας του Άρνε Σλοτ, αφού ο Άλισον Μπέκερ τραυματίστηκε και έγινε αναγκαστική αλλαγή.
Όπως μάλιστα φαίνεται, ο Ολλανδός τεχνικός θα πρέπει να σχεδιάσει τα επόμενα παιχνίδια του χωρίς τον βασικό του τερματοφύλακα, αφού ο τραυματισμός που υπέστη στον μηρό αποδείχθηκε λίγο πιο σοβαρός από ότι αρχικά υπολόγιζαν στο Μέρσεϊσάιντ.
🚨 Alisson likely to return for Liverpool after November international break following hamstring injury. 33yo had scan today & set to spend ~6wks out – could see Brazil int’l miss #CFC #MUFC #RMFC #MCFC. #LFC yet to confirm. W/ @greggevans40 @TheAthleticFC https://t.co/BBy91Tpqg3
— David Ornstein (@David_Ornstein) October 2, 2025
Χάνει σπουδαία ματς
Συγκεκριμένα, όπως τονίζει το «Athletic», ο Βραζιλιάνος γκολκίπερ θα μείνει εκτός δράσης τουλάχιστον μέχρι τον Νοέμβριο και τη διακοπή λόγω των αγώνων των εθνικών ομάδων, όπως προέκυψε από τις εξετάσεις στις οποίες υπεβλήθη την Πέμπτη. Έτσι θα χάσει σημαντικά ματς όπως αυτά εναντίον της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, της Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League και της Μάντσεστερ Σίτι στην Premier League.
Ήδη άλλωστε, ο Άλισον έμεινε εκτός αποστολής της Εθνικής Βραζιλίας για τα φιλικά του Οκτωβρίου με Νότιο Κορέα και Ιαπωνία.
Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη σεζόν, είχε χάσει 26 ματς συνολικά σε Λίβερπουλ και Εθνική Βραζιλίας.
- Τα παράδοξα του ποδοσφαίρου…
- Πολύωρη καθυστέρηση στην επιστροφή του Ολυμπιακού από την Ισπανία
- Χάνει τον Άλισον για δύο μήνες η Λίβερπουλ
- Ο Πρίντεζης ευχήθηκε στον Παπανικολάου με τρομερή ατάκα (vid)
- Ειρωνεύτηκε δημοσιογράφο ο έξαλλος Ομπράντοβιτς: «Είμαι loser…» (vid)
- Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα: Συνέχεια στη «διαβολοβδομάδα» για τους «πράσινους»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις