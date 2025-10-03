Χάνει τον Άλισον για δύο μήνες η Λίβερπουλ

Ο προβληματισμός στις τάξεις της Λίβερπουλ για τις τελευταίες κακές εμφανίσεις είναι έντονος, ειδικά μετά την ήττα από τη Γαλατάσαραϊ για το Champions League με 1-0. Κατά τη διάρκεια αυτού του αγώνα μάλιστα, τα πράγματα έγιναν ακόμη χειρότερα για το άμεσο μέλλον της ομάδας του Άρνε Σλοτ, αφού ο Άλισον Μπέκερ τραυματίστηκε και έγινε αναγκαστική αλλαγή.

Όπως μάλιστα φαίνεται, ο Ολλανδός τεχνικός θα πρέπει να σχεδιάσει τα επόμενα παιχνίδια του χωρίς τον βασικό του τερματοφύλακα, αφού ο τραυματισμός που υπέστη στον μηρό αποδείχθηκε λίγο πιο σοβαρός από ότι αρχικά υπολόγιζαν στο Μέρσεϊσάιντ.

🚨 Alisson likely to return for Liverpool after November international break following hamstring injury. 33yo had scan today & set to spend ~6wks out – could see Brazil int’l miss #CFC #MUFC #RMFC #MCFC. #LFC yet to confirm. W/ @greggevans40 @TheAthleticFC https://t.co/BBy91Tpqg3 — David Ornstein (@David_Ornstein) October 2, 2025

Χάνει σπουδαία ματς

Συγκεκριμένα, όπως τονίζει το «Athletic», ο Βραζιλιάνος γκολκίπερ θα μείνει εκτός δράσης τουλάχιστον μέχρι τον Νοέμβριο και τη διακοπή λόγω των αγώνων των εθνικών ομάδων, όπως προέκυψε από τις εξετάσεις στις οποίες υπεβλήθη την Πέμπτη. Έτσι θα χάσει σημαντικά ματς όπως αυτά εναντίον της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, της Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League και της Μάντσεστερ Σίτι στην Premier League.

Ήδη άλλωστε, ο Άλισον έμεινε εκτός αποστολής της Εθνικής Βραζιλίας για τα φιλικά του Οκτωβρίου με Νότιο Κορέα και Ιαπωνία.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη σεζόν, είχε χάσει 26 ματς συνολικά σε Λίβερπουλ και Εθνική Βραζιλίας.