Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025
Χάνει τον Άλισον για δύο μήνες η Λίβερπουλ
Χάνει τον Άλισον για δύο μήνες η Λίβερπουλ

Ο Άλισον Μπέκερ τραυματίστηκε στην ήττα της Λίβερπουλ από τη Γαλατά και όπως φαίνεται οι «ρεντς» θα στερηθούν τις υπηρεσίες του για περίπου δύο μήνες.

Ο προβληματισμός στις τάξεις της Λίβερπουλ για τις τελευταίες κακές εμφανίσεις είναι έντονος, ειδικά μετά την ήττα από τη Γαλατάσαραϊ για το Champions League με 1-0. Κατά τη διάρκεια αυτού του αγώνα μάλιστα, τα πράγματα έγιναν ακόμη χειρότερα για το άμεσο μέλλον της ομάδας του Άρνε Σλοτ, αφού ο Άλισον Μπέκερ τραυματίστηκε και έγινε αναγκαστική αλλαγή.

Όπως μάλιστα φαίνεται, ο Ολλανδός τεχνικός θα πρέπει να σχεδιάσει τα επόμενα παιχνίδια του χωρίς τον βασικό του τερματοφύλακα, αφού ο τραυματισμός που υπέστη στον μηρό αποδείχθηκε λίγο πιο σοβαρός από ότι αρχικά υπολόγιζαν στο Μέρσεϊσάιντ.

Χάνει σπουδαία ματς

Συγκεκριμένα, όπως τονίζει το «Athletic», ο Βραζιλιάνος γκολκίπερ θα μείνει εκτός δράσης τουλάχιστον μέχρι τον Νοέμβριο και τη διακοπή λόγω των αγώνων των εθνικών ομάδων, όπως προέκυψε από τις εξετάσεις στις οποίες υπεβλήθη την Πέμπτη. Έτσι θα χάσει σημαντικά ματς όπως αυτά εναντίον της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, της Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League και της Μάντσεστερ Σίτι στην Premier League.

Ήδη άλλωστε, ο Άλισον έμεινε εκτός αποστολής της Εθνικής Βραζιλίας για τα φιλικά του Οκτωβρίου με Νότιο Κορέα και Ιαπωνία.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη σεζόν, είχε χάσει 26 ματς συνολικά σε Λίβερπουλ και Εθνική Βραζιλίας.

Business
Mediobanca: Στα 30 ευρώ η νέα τιμή-στόχος για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Mediobanca: Στα 30 ευρώ η νέα τιμή-στόχος για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Business
Intralot: Ισχυρή ζήτηση για την ΑΜΚ – Πάνω από 3 φορές η κάλυψη

Intralot: Ισχυρή ζήτηση για την ΑΜΚ – Πάνω από 3 φορές η κάλυψη

inWellness
inTown
