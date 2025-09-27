sports betsson
Ο Σλοτ τα «έχωσε» στον Φρίμπονγκ
27 Σεπτεμβρίου 2025 | 22:30

Ο Σλοτ τα «έχωσε» στον Φρίμπονγκ

Ο προπονητής της Λίβερπουλ καταφέρθηκε εναντίον του 24χρονου αμυντικού της ομάδας του, για την ήττα στις καθυστερήσεις από την Κρίσταλ Πάλας

Η Κρίσταλ Πάλας νίκησε για δεύτερη φορά την φετινή σεζόν την Λίβερπουλ (η πρώτη ήταν στον τελικό του Community Shield), με τους Λονδρέζους να πετυχαίνουν το γκολ της νίκης στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης.

Σε αρκετές περιπτώσεις την φετινή σεζόν οι πρωταθλητές Αγγλίας είχαν πετύχει καθοριστικά γκολ στις καθυστερήσεις, αλλά αυτή την φορά την «πάτησαν» και ο Άρνε Σλοτ δεν μπορούσε να κρύψει τον εκνευρισμό του.

Ο προπονητής των «κόκκινων» δεν μπορούσε να πιστέψει το λάθος που έκανε η ομάδα του στο φινάλε του αγώνα και ο Σλοτ δεν δίστασε να καταφερθεί εναντίον του Τζέρεμι Φρίμπονγκ.

«Κάναμε ένα κακό πρώτο ημίχρονο αλλά ακόμα χειρότερος ήταν ο τρόπος που τελειώσαμε το παιχνίδι», τόνισε αρχικά ο Σλοτ και συνέχισε λέγοντας.

«Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο αντιδράσαμε με αυτό τον τρόπο στην τελευταία φάση του αγώνα. Είχαμε ισοφαρίσει και απέμενε ελάχιστος χρόνος.

Κι όμως, υπήρξε παίκτης μας που πήρε την μπάλα κι αντί να σκεφτεί ψύχραιμα, ότι το παιχνίδι δηλαδή τελειώνει, αποφάσισε να βγει στην επίθεση. Εκείνη την στιγμή δεν έπρεπε να έχει το νου του στην επίθεση, αλλά στο πως θα καταφέρουμε να πάρουμε τον βαθμό, γιατί το παιχνίδι πλησίαζε στη λήξη.

Ο αντίπαλος πήρε την μπάλα και κατάφερε να πετύχει το γκολ της νίκης. Αξίζουν συγχαρητήρια στην Πάλας για τον τρόπο με τον οποίο πάλεψε μέχρι το τέλος, για τον τρόπο με τον οποίο εκμεταλλεύτηκε το λάθος μας.

Αλλά ήταν ανεπίτρεπτο για μας, να χάσουμε αυτό το παιχνίδι στην τελευταία φάση».

Ο Σλοτ δεν κατονόμασε τον Φρίμπονγκ στην συνέντευξη Τύπου, αλλά αυτός ήταν ο παίκτης που έκανε το λάθος στις καθυστερήσεις, ένα λάθος που έδωσε την δυνατότητα στους «αετούς» να πετύχουν δεύτερο γκολ και να πάρουν τη νίκη.

Αυτή ήταν η πρώτη απώλεια βαθμών της Λίβερπουλ στην φετινή Πρέμιερ Λιγκ, αλλά οι «κόκκινοι» παραμένουν στην κορυφή της βαθμολογίας με 15 πόντους.

Αν η Άρσεναλ καταφέρει να νικήσει την Κυριακή τη Νιούκαστλ στο Σεντ Τζέιμς Παρκ, θα φτάσει τους 13 βαθμούς και θα μειώσει την απόσταση που την χωρίζει από τους πρωταθλητές.

