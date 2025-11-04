sports betsson
Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025
Tι είπε ο Σλοτ για το σπουδαίο ντέρμπι της Λίβερπουλ με τη Ρεάλ Μαδρίτης
Champions League 04 Νοεμβρίου 2025 | 09:54

Tι είπε ο Σλοτ για το σπουδαίο ντέρμπι της Λίβερπουλ με τη Ρεάλ Μαδρίτης

Ο Άρνε Σλοτ μίλησε για την επικείμενη μάχη της Λίβερπουλ με τη Ρεάλ Μαδρίτης, αποθεώνοντας τον Τσάμπι Αλόνσο για τη δουλειά του.

Ο νέος προπονητής Τσάμπι Αλόνσο «κάνει εκπληκτική δουλειά» στη Ρεάλ Μαδρίτης, όπως και ο προκάτοχός του Κάρλο Αντσελότι, δήλωσε ο προπονητής της Λίβερπουλ, Άρνε Σλοτ, την παραμονή της αναμέτρησης των δύο ομάδων στο Champions League.

Πρώην βασικός ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ, ο Αλόνσο ξεκίνησε με επιτυχία την προπονητική του καριέρα στον πάγκο της Μπάγερ Λεβερκούζεν (2022-2025), προτού διαδεχθεί τον Αντσελότι στη Ρεάλ Μαδρίτης στο τέλος της περασμένης σεζόν.

Οι δηλώσεις του Σλοτ για το Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης:

«Ο Τσάμπι Αλόνσο κάνει απίστευτη δουλειά, αλλά και ο Κάρλο Αντσελότι έκανε το ίδιο και κατέκτησε πολλούς τίτλους», δήλωσε ο Άρνε Σλοτ στη συνέντευξη Τύπου πριν τον αγώνα. «Είδα μια πολύ καλή Ρεάλ Μαδρίτης την περασμένη σεζόν και τη βλέπω εξίσου καλή και σήμερα».

Στο Champions League, η Λίβερπουλ είχε επικρατήσει πέρσι με 2-0 της ισπανικής ομάδας στο «Άνφιλντ» κατά τη φάση των ομίλων. Όμως, «είναι δύσκολο να συγκρίνουμε», πρόσθεσε ο Σλοτ. «Τότε είχαν πολλές απουσίες, κάτι που δεν συμβαίνει τώρα. Έχουν διατηρήσει μεγάλο μέρος της ομάδας και διαπιστώνω πολλές ομοιότητες με την περσινή σεζόν».

Η Ρεάλ έχει κερδίσει τα 13 από τα 14 πρώτα παιχνίδια της φετινής σεζόν υπό την καθοδήγηση του Τσάμπι Αλόνσο (43 ετών), πρώην αμυντικού χαφ της Λίβερπουλ, που είχε κατακτήσει με τους «κόκκινους» το Champions League το 2005.

Αντίθετα, η νίκη της Λίβερπουλ με 2-0 το Σάββατο επί της Άστον Βίλα στην Premier League ήρθε μετά από μια σειρά έξι ηττών στα επτά προηγούμενα παιχνίδια της (πέντε εκτός έδρας και δύο στο «Άνφιλντ»).

Κατά τη διάρκεια αυτής της κακής περιόδου, «παίζαμε σχεδόν πάντα εκτός έδρας. Το Σάββατο, το Άνφιλντ έδειξε πόσο σημαντικό μπορεί να είναι για την ομάδα και ελπίζω οι φίλαθλοι να κάνουν το ίδιο και αύριο (Τρίτη 4/11) το βράδυ», τόνισε ο Σλοτ.

Ο προπονητής επιβεβαίωσε τις απουσίες λόγω τραυματισμού του τερματοφύλακα Άλισον, του δεξιού μπακ Τζερεμί Φριμπονγκ και του επιθετικού Αλεξάντερ Ίσακ, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα τους έχει ξανά διαθέσιμους για το εκτός έδρας ματς της Κυριακής (9/11) με τη Μάντσεστερ Σίτι στο πρωτάθλημα.

«Δεν σκέφτομαι το παιχνίδι της Κυριακής όταν καταρτίζω την ενδεκάδα για αύριο. Υπάρχουν τέσσερις μέρες διαφορά ανάμεσα στα δύο», διαβεβαίωσε ο Ολλανδός τεχνικός.

Ο Σλοτ αρνήθηκε να θεωρήσει αυτή τη διαδοχή δύσκολων αγώνων ως ένα ιδιαίτερο “ τεστ” για την ομάδα του, που βρίσκεται στην τρίτη θέση της Premier League, επτά βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Άρσεναλ.

«Κάθε παιχνίδι που δίνουμε είναι πάντα ένα τεστ για να δούμε πού βρισκόμαστε. Ήταν έτσι πριν από μια εβδομάδα, πριν από δύο εβδομάδες, και είναι το ίδιο και αυτή την εβδομάδα», κατέληξε.

Xρηματιστήριο Αθηνών
JP Morgan: Παραμένει θετική για το ελληνικό χρηματιστήριο – Οι καταλύτες

JP Morgan: Παραμένει θετική για το ελληνικό χρηματιστήριο – Οι καταλύτες

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τα σενάρια για την πορεία του Γενικού Δείκτη – Οι κινήσεις των ξένων

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τα σενάρια για την πορεία του Γενικού Δείκτη – Οι κινήσεις των ξένων

Από γενιά σε γενιά: Τα καλογυμνασμένα αρσενικά ίσως κληροδοτούν το όφελος στους γιους τους
Επιστήμες 04.11.25

Από γενιά σε γενιά: Τα καλογυμνασμένα αρσενικά ίσως κληροδοτούν το όφελος στους γιους τους

Οι απόγονοι αρσενικών ποντικών που γυμνάζονταν γεννήθηκαν με ταλέντο στους αγώνες αντοχής. Η εξήγηση δείχνει να βρίσκεται στους «επιγενετικούς παράγοντες».

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ο Τραμπ μιλάει για «μανιτάρια», αλλά ένας υπουργός του όχι – «Μας φοβίζει όλους, δεν ξέρει για τι μιλάει»
Επικίνδυνη αμφισημία 04.11.25

Ο Τραμπ θέλει «μανιτάρια», αλλά ένας υπουργός του όχι - «Μας φοβίζει όλους, δεν ξέρει γιατί τι μιλάει»

Μπορεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ να αιφνιδιάζει πολλές φορές με την ασάφειά του, αλλά τα πυρηνικά είναι ένα πεδίο που δεν δέχεται τίποτα λιγότερο από την ακρίβεια. Αυτή τη στιγμή ακόμα και στελέχη της κυβέρνησής του είναι πολύ ανήσυχα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ελεύθερος μετά από 32 χρόνια σε ισραηλινή φυλακή – Παλαιστίνιος συγγραφέας περιγράφει την ζωή του
«Δεν το πίστευα» 04.11.25

Ελεύθερος μετά από 32 χρόνια: Παλαιστίνιος συγγραφέας περιγράφει την ζωή του στις φυλακές του Ισραήλ

Ο Παλαιστίνιος Νάσερ Αμπού Σρούρ λέει ότι οι φυλακές έγιναν σαν «ένα ακόμη μέτωπο» στον πόλεμο της Γάζας και μιλάει για τον αγώνα του να προσαρμοστεί στη ζωή έξω.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Επιλεκτικές αναγνώσεις του «φαινομένου Μαμντάνι»
Opinion 04.11.25

Επιλεκτικές αναγνώσεις του «φαινομένου Μαμντάνι»

Το «κοστούμι Μαμντάνι» αλλάζει μέτρα κι ύφασμα για να επιβεβαιώσει επιλογές, πολιτικές και δράσεις. Πασχίζουν οι προοδευτικοί άνθρωποι που έχουν ανάγκη από ελπίδα κι από όραμα να αυτοεπιβεβαιωθούν

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
ΕΛΤΑ: Δήμος της Αττικής πέτυχε τρίμηνη παράταση με άμεσο σχεδιασμό για μεταστέγαση σε Δημοτικό Κτίριο
Ότι μπορούν 04.11.25

ΕΛΤΑ: Δήμος της Αττικής πέτυχε τρίμηνη παράταση με άμεσο σχεδιασμό για μεταστέγαση σε Δημοτικό Κτίριο

Η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση παλεύει να βρει λύσεις που να καλύπτουν τις ανάγκες των τοπικών κοινωνικών στο θέμα του κλεισίματος υποκαταστημάτων ΕΛΤΑ.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
Έγκυος γέννησε σε ασθενοφόρο στις Σέρρες – Κράτησαν στη ζωή το βρέφος ο γιατρός και το πλήρωμα του ΕΚΑΒ
Ελλάδα 04.11.25

Έγκυος γέννησε σε ασθενοφόρο στις Σέρρες – Κράτησαν στη ζωή το βρέφος ο γιατρός και το πλήρωμα του ΕΚΑΒ

Σύμφωνα με πληροφορίες, γιατρός, μαία και νοσηλευτής όπως και οι διασώστες του ΕΚΑΒ έδωσαν μάχη να το κρατήσουν στη ζωή και μόλις έφτασαν στο Νοσοκομείο το μωράκι επανήλθε και ακούστηκε το κλάμα του

Σύνταξη
66ο ΦΚΘ: Η Ζωή Σαν Σινεμά, ο «αδικημένος» Μαρσέλ Πανιόλ και ο συγκινητικός Νίνος Φένεκ Μικελίδης
Βράβευση 04.11.25

66ο ΦΚΘ: Η Ζωή Σαν Σινεμά, ο «αδικημένος» Μαρσέλ Πανιόλ και ο συγκινητικός Νίνος Φένεκ Μικελίδης

Η νέα ταινία του Σιλβέν Σομέ Ζωή Σαν Σινεμά ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής προχθές στο 66ο ΦΚΘ, αλλά την παράσταση έκλεψε ο γνωστός κριτικός κινηματογράφου Νίνος Φένεκ Μικελίδης.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Νταϊάν Λαντ: Έφυγε από τη ζωή η θρυλική ηθοποιός και μητέρα της Λόρα Ντερν
Θλίψη 04.11.25

Νταϊάν Λαντ: Έφυγε από τη ζωή η θρυλική ηθοποιός και μητέρα της Λόρα Ντερν

Η Νταϊάν Λαντ, τρεις φορές υποψήφια για Όσκαρ και μητέρα της Λόρα Ντερν, πέθανε στα 89 της χρόνια στο σπίτι της στην Καλιφόρνια, αφήνοντας πίσω μια καριέρα έξι δεκαετιών στον κινηματογράφο και την τηλεόραση

Σύνταξη
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της θρησκείας (Μέρος Α’)
Language 04.11.25

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της θρησκείας (Μέρος Α’)

Ο κόσμος της θρησκείας των αρχαίων Ελλήνων παρουσιάζει μεγάλες διαφορές από τον αντίστοιχο κόσμο της χριστιανικής Ευρώπης, γεγονός που αποτυπώνεται ασφαλώς και στο θρησκευτικό λεξιλόγιο

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ανισότητα: Βαθαίνει το χάσμα στον παγκόσμιο πλούτο μεταξύ πλούσιων και φτωχών – Πώς απειλεί την δημοκρατία
Διεθνής Οικονομία 04.11.25

Βαθαίνει το χάσμα στον παγκόσμιο πλούτο μεταξύ πλούσιων και φτωχών - Πώς η ανισότητα απειλεί την δημοκρατία

Περισσότερα από 70 τρισεκατομμύρια δολάρια κληρονομημένου πλούτου την επόμενη δεκαετία θα διευρύνουν την ανισότητα, προειδοποιούν οι οικονομολόγοι

Σύνταξη
Ολυμπιακός Κ19 – Αϊντχόφεν Κ19: Να κάνει βήμα πρόκρισης στα νοκ-άουτ του Youth League
Youth League 04.11.25

Ολυμπιακός Κ19 – Αϊντχόφεν Κ19: Να κάνει βήμα πρόκρισης στα νοκ-άουτ του Youth League

Ο Ολυμπιακός Κ19 αντιμετωπίζει την αντίστοιχη ομάδα της Αϊντχόφεν (17:00, Cosmote Sport 2) για την 4η αγωνιστική της League Phase του Youth League και θέλει να κάνει σημαντικό βήμα πρόκρισης στα νοκ-άουτ της διοργάνωσης.

Σύνταξη
