Tι είπε ο Σλοτ για το σπουδαίο ντέρμπι της Λίβερπουλ με τη Ρεάλ Μαδρίτης

Ο νέος προπονητής Τσάμπι Αλόνσο «κάνει εκπληκτική δουλειά» στη Ρεάλ Μαδρίτης, όπως και ο προκάτοχός του Κάρλο Αντσελότι, δήλωσε ο προπονητής της Λίβερπουλ, Άρνε Σλοτ, την παραμονή της αναμέτρησης των δύο ομάδων στο Champions League.

Πρώην βασικός ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ, ο Αλόνσο ξεκίνησε με επιτυχία την προπονητική του καριέρα στον πάγκο της Μπάγερ Λεβερκούζεν (2022-2025), προτού διαδεχθεί τον Αντσελότι στη Ρεάλ Μαδρίτης στο τέλος της περασμένης σεζόν.

Οι δηλώσεις του Σλοτ για το Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης:

«Ο Τσάμπι Αλόνσο κάνει απίστευτη δουλειά, αλλά και ο Κάρλο Αντσελότι έκανε το ίδιο και κατέκτησε πολλούς τίτλους», δήλωσε ο Άρνε Σλοτ στη συνέντευξη Τύπου πριν τον αγώνα. «Είδα μια πολύ καλή Ρεάλ Μαδρίτης την περασμένη σεζόν και τη βλέπω εξίσου καλή και σήμερα».

Στο Champions League, η Λίβερπουλ είχε επικρατήσει πέρσι με 2-0 της ισπανικής ομάδας στο «Άνφιλντ» κατά τη φάση των ομίλων. Όμως, «είναι δύσκολο να συγκρίνουμε», πρόσθεσε ο Σλοτ. «Τότε είχαν πολλές απουσίες, κάτι που δεν συμβαίνει τώρα. Έχουν διατηρήσει μεγάλο μέρος της ομάδας και διαπιστώνω πολλές ομοιότητες με την περσινή σεζόν».

Η Ρεάλ έχει κερδίσει τα 13 από τα 14 πρώτα παιχνίδια της φετινής σεζόν υπό την καθοδήγηση του Τσάμπι Αλόνσο (43 ετών), πρώην αμυντικού χαφ της Λίβερπουλ, που είχε κατακτήσει με τους «κόκκινους» το Champions League το 2005.

Αντίθετα, η νίκη της Λίβερπουλ με 2-0 το Σάββατο επί της Άστον Βίλα στην Premier League ήρθε μετά από μια σειρά έξι ηττών στα επτά προηγούμενα παιχνίδια της (πέντε εκτός έδρας και δύο στο «Άνφιλντ»).

Κατά τη διάρκεια αυτής της κακής περιόδου, «παίζαμε σχεδόν πάντα εκτός έδρας. Το Σάββατο, το Άνφιλντ έδειξε πόσο σημαντικό μπορεί να είναι για την ομάδα και ελπίζω οι φίλαθλοι να κάνουν το ίδιο και αύριο (Τρίτη 4/11) το βράδυ», τόνισε ο Σλοτ.

Ο προπονητής επιβεβαίωσε τις απουσίες λόγω τραυματισμού του τερματοφύλακα Άλισον, του δεξιού μπακ Τζερεμί Φριμπονγκ και του επιθετικού Αλεξάντερ Ίσακ, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα τους έχει ξανά διαθέσιμους για το εκτός έδρας ματς της Κυριακής (9/11) με τη Μάντσεστερ Σίτι στο πρωτάθλημα.

«Δεν σκέφτομαι το παιχνίδι της Κυριακής όταν καταρτίζω την ενδεκάδα για αύριο. Υπάρχουν τέσσερις μέρες διαφορά ανάμεσα στα δύο», διαβεβαίωσε ο Ολλανδός τεχνικός.

Ο Σλοτ αρνήθηκε να θεωρήσει αυτή τη διαδοχή δύσκολων αγώνων ως ένα ιδιαίτερο “ τεστ” για την ομάδα του, που βρίσκεται στην τρίτη θέση της Premier League, επτά βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Άρσεναλ.

«Κάθε παιχνίδι που δίνουμε είναι πάντα ένα τεστ για να δούμε πού βρισκόμαστε. Ήταν έτσι πριν από μια εβδομάδα, πριν από δύο εβδομάδες, και είναι το ίδιο και αυτή την εβδομάδα», κατέληξε.