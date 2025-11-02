Κένι Νταλγκλίς: Ο μεγαλύτερος παίκτης της Λίβερπουλ μέσα από τα μάτια ενός σκηνοθέτη-οπαδού

Κένι Νταλγκλίς, ένα ζεστό και τολμηρό πορτρέτο του θρυλικού αστέρα της Λίβερπουλ από τον Ασίφ Καπάντια, τον άνθρωπο πίσω από τα ντοκιμαντέρ για τον Άιρτον Σένα και τον Ντιέγκο Μαραντόνα καθώς και το βραβευμένο με Όσκαρ Amy για την Έιμι Γουάινχαουζ.

Μπορείτε να καταλάβετε γιατί ο Βρετανός σκηνοθέτης, αφοσιωμένος οπαδός της Λίβερπουλ, ήθελε να κάνει μια ταινία για τον άνθρωπο που είναι πιθανώς ο μεγαλύτερος παίκτης της ποδοσφαιρικής ομάδας, και με παιδική χαρά ακολουθεί τα βήματα του King Kenny από την εργατική τάξη της Γλασκόβης μέχρι τη Σέλτικ και στη συνέχεια τους ισχυρούς Reds.

Η «μαφία των Jock» της Λίβερπουλ

Όπως πάντα, ο Καπάντια αποφεύγει τις συνεντεύξεις και προτιμά να χρησιμοποιεί ήχο πάνω από αρχειακό υλικό, ενώ προσθέτει ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον βάζοντας τον Νταλγκλίς σε ένα κόμικ μέσα από σκίτσα του Roy of the Rovers.

Πρόσφατα αποκαλυφθέν υλικό τον δείχνει ως ταλαντούχο αρχάριο στη Σέλτικ, ενώ ο θρυλικός Τζορτζ Μπεστ τον περιγράφει ως «τρία ή τέσσερα βήματα μπροστά από όλους τους άλλους» και τον βλέπουμε να μοιράζεται θριάμβους στα αποδυτήρια με τους Άλαν Χάνσεν και Γκρέιαμ Σούνες, τους συναδέλφους του από τη «μαφία των Jock» της Λίβερπουλ.

«Αν η ταινία στερείται λάμψης σε άλλα σημεία, αυτό μπορεί να οφείλεται στο θέμα της» σχολιάζει ο δημοσιογράφος Εντ Πότον στους Times και συνεχίζει: «Αν και είναι ένας ιδιοφυής ποδοσφαιριστής, ένας έξυπνος προπονητής και με καυστικό χιούμορ (το πιστοποιητικό γάμου του με τη Μαρίνα, την επί 50 χρόνια σύζυγό του σχολιάστηκε από τον ίδιο ως οι «καλύτερες πέντε λίρες που έχει ξοδέψει ποτέ»), ο Νταλγκλίς δεν είναι ακριβώς ο σταρ παγκόσμιου χαρίσματος που ήταν ο Σένα, η Γουάινχαουζ και ο Μαραντόνα.

»Ωστόσο, έχει γίνει μάρτυρας ανατριχιαστικών ιστοριών όπως οι πολύνεκρες τραγωδίες του Χέιζελ και το Χίλσμπορο».

Αυτή η θλίψη

Ο Καπάντια δείχνει πώς ο Κένι Νταλγκλίς έγινε πρεσβευτής της Λίβερπουλ στο πένθος μετά το Χίλσμπορο, παρευρισκόμενος σε μια σειρά κηδειών των οπαδών. Αυτή η θλίψη τον βαραίνει ακόμα και όταν παραιτείται από τη θέση του προπονητή του συλλόγου το 1991.

Ίσως επειδή είναι οπαδός της Λίβερπουλ, ο σκηνοθέτης παραλείπει το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του Νταλγκλίς, όταν επέστρεψε οκτώ μήνες αργότερα για να προπονήσει τη Μπλάκμπερν Ρόβερς, οδηγώντας την στο πρωτάθλημα της Πρέμιερ Λιγκ το 1995. Από την άλλη αυτή του η απόφαση φαίνεται λογική, στην ουσία, αυτή είναι μια ιστορία της Λίβερπουλ.

*Η ταινία Kenny Dalglish θα είναι στο Prime Video από τις 4 Νοεμβρίου.

*Με στοιχεία από thetimes.com