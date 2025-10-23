Η μητέρα του Μπέκαμ είναι η μεγαλύτερη φαν του Μέσι! Πώς αντέδρασε ο Ντέιβιντ
Μπορεί ο γιος της να υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές των τελευταίων 30 ετών, ωστόσο η μητέρα του Ντέιβιντ Μπέκαμ δηλώνει θαυμάστρια του Λιονέλ Μέσι!
Λιονέλ Μέσι και Ντέιβιντ Μπέκαμ υπήρξαν αντίπαλοι για αρκετά χρόνια στους αγωνιστικούς χώρους της Ευρώπης, κυρίως όσο ο Άγγλος εξτρέμ φορούσε τις φανέλες των Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και (περισσότερο της) Ρεάλ Μαδρίτης και ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός ήταν επί σειρά πολλών ετών μέλος της Μπαρτσελόνα.
Από το 2013 ο Μπέκαμ αποσύρθηκε από την ενεργό δράση σε ηλικία περίπου 38 ετών, έχοντας προηγουμένως «ανοίξει» τον δρόμο στους Ευρωπαίους ποδοσφαιριστές στο MLS με τη θητεία του στους Λος Άντζελες Γκάλαξι.
Από την πλευρά του Μέσι συνεχίζει την καριέρα του ως και τις μέρες μας (όντας αυτός πλέον 38) και παίζοντας και αυτός τα τελευταία χρόνια στις ΗΠΑ, συγκεκριμένα στην Ίντερ Μαϊάμι.
Πλέον οι δυο τους είναι καλοί φίλοι με τη μητέρα του Μπέκαμ να δηλώνει φανατική θαυμάστρια του Λιονέλ Μέσι! Τί κι αν ο γιος της υπήρξε ένας από τους κορυφαίους μεσοεπιθετικούς της Ευρώπης τα τελευταία 30 χρόνια.
Μάλιστα η Σάντρα Μπέκαμ συναντήθηκε με τον Αργεντινό θρύλο του ποδοσφαίρου για πρώτη φορά και ζήτησε να φωτογραφηθεί μαζί του. Πάντως ο Ντέιβιντ έδειξε… ανωτερότητα και «ανέβασε» στο προσωπικό του προφίλ φωτογραφίες από την εν λόγω συνάντηση.
Στις φωτογραφίες, ο διακρίνεται να χαιρετά με θέρμη της μητέρα του Μπέκαμ και εκείνη να είναι ιδιαίτερα χαρούμενη «Όταν η μαμά σου γνωρίζει τον Λέο για πρώτη φορά», σχετική λεζάντα που συνόδευσε την ανάρτηση με τα likes και τα σχόλια να πέφτουν… βροχή!
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
