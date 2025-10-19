«Μπροστάρης ο Μπέκαμ για την αγορά της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ»

Δεν έχουν τελειωμό τα «σενάρια» περί αλλαγών στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τα σημερινά δημοσιεύματα του αγγλικού Τύπου δίνουν νέα διάσταση στα όσα έχουν κυκλοφορήσει το τελευταίο διάστημα.

Σύμφωνα λοιπόν με τα σχετικά ρεπορτάζ, ομάδα επιχειρηματιών από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι έτοιμη να κάνει το μεγάλο «κόλπο» προσφέροντας πέντε δισεκατομμύρια λίρες στην οικογένεια Γκλέιζερ, προκειμένου ν’ αποκτήσουν την πλειοψηφία των μετοχών του αγγλικού συλλόγου.

Θα πρέπει μάλιστα να σημειωθεί ότι δύο αγγλικές εφημερίδες, η Star και η Mirror, ανέφεραν σήμερα πως οι επιχειρηματίες από τα ΗΑΕ πλησίασαν τον Ντέιβιντ Μπέκαμ, προτείνοντας στον παλαίμαχο άσο της αγγλικής ομάδας να ηγηθεί της προσπάθειας γι’ αγορά των μετοχών από τους Γκλέιζερς.

Οι πληροφορίες των δύο εφημερίδων αναφέρουν πως ο Μπέκαμ επιλέχθηκε ως η κορυφαία επιλογή, αλλά σημειώνουν πως οι επιχειρηματίες από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εξέτασαν και τις περιπτώσεις δύο άλλων παλαίμαχων θρύλων της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, του Γουέιν Ρούνεϊ και του Έρικ Καντονά.

Κατέληξαν όμως στην επιλογή του Ντέιβιντ Μπέκαμ και το ερώτημα πλέον είναι αν όντως υπάρχει τόσο «ζεστό» ενδιαφέρον για αγορά της πλειοψηφίας των μετοχών του αγγλικού συλλόγου.

David Beckham ‘approached by UAE billionaires to join consortium and be the face of £5billion Man Utd takeover bid’ https://t.co/wtLkkVcvMc — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) October 19, 2025

Σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, αυτή την στιγμή η αξία της Γιουνάιτεντ ανέρχεται στα δύο δισεκατομμύρια λίρες αλλά οι πληροφορίες των αγγλικών μέσων αναφέρουν πως η οικογένεια Γκλέιζερ δεν θα συζητήσουμε το ενδεχόμενο πώλησης των μετοχών της, για λιγότερα από πέντε δισεκατομμύρια.

Ο Μπέκαμ είναι ιδιαίτερα αγαπητός στις τάξεις των οπαδών της αγγλικής ομάδας κι αυτός είναι ένας από τους λόγους που επιλέχθηκε από την ομάδα των επιχειρηματιών που ενδιαφέρονται ν’ αγοράσουν την Γιουνάιτεντ.

Επίσης ο 50χρονος πρώην σούπερ σταρ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έχει εμπειρία από διοίκηση ομάδων, καθώς είναι τα τελευταία χρόνια στις ΗΠΑ και ασχολείται με την Ίντερ Μαϊάμι, ενώ παράλληλα θεωρείται βέβαιο πως είναι «μπροστάρης» σε αυτή την προσπάθεια, οι οπαδοί της Γιουνάιτεντ θα στηρίξουν το εγχείρημα.

Κανείς βέαια δεν πρέπει να ξεχνά πως σημαντικό ποσοστό μετοχών στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει και ο Σερ Τζιμ Ράτκλιφ, αλλά η πλειοψηφία παραμένει στα χέρια των Αμερικανών.

Αν όμως ο Μπέκαμ «εμφανιστεί» ως εκπροσώπος ομάδας επιχειρηματιών από τα ΗΑΕ, τότε αναμένεται να τα «σαρώσει» όλα στο… διάβα του και γι’ αυτό τον λόγο άλλωστε είναι το πρόσωπο που επιλέχθηκε.

Απομένει πλέον να δούμε αν τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα ή πρόκειται για «σενάρια επιστημονικής φαντασίας».

Το σίγουρο πάντως είναι ότι οι οπαδοί του αγγλικού συλλόγου επιθυμούν διακαώς την απομάκρυνση της οικογένειας Γκλέιζερ από την διοίκηση της Γιουνάιτεντ, θεωρώντας πως οι Αμερικανοί δεν είναι σε θέση να δώσουν λύσεις στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η αγγλική ομάδα.

Θυμίζουμε ότι πριν από ένα περίπου μήνα υπήρξαν πληροφορίες που έκαναν λόγο για ενδιαφέρον από την Σαουδική Αραβία, για την αγορά του πλειοψηφικού «πακέτου» των μετοχών του αγγλικού συλλόγου και τώρα βλέπουν το φως της δημοσιότητας τα περί ενδιαφέροντος από Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Πάντως μόνο τυχαίο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί το χρονικό σημείο στο οποίο «βγαίνουν» αυτές οι πληροφορίες, καθώς υπάρχει στο προσκήνιο το μεγάλο πρότζεκτ της κατασκευής του νέου γηπέδου της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ένα πλάνο που στοχεύει στην κατασκευή του νέου Τράφορντ, αξίας δύο δισεκατομμυρίων λιρών, το οποίο «τρέχει» ο Σερ Τζιμ Ράτκλιφ και το οποίο αναμένεται να δημιουργήσει νέα δεδομένα για τον αγγλικό σύλλογο.

Το χρονοδιάγραμμα που έχουν καταρτίσει οι ιθύνοντες της Γιουνάιτεντ αναφέρει πως η νέα έδρα της ομάδας θα έχει κατασκευαστεί μέχρι το 2030 και το σχετικό πλάνο περιλαμβάνει όχι μόνο το νέο γήπεδο, αλλά και την κατασκευή 17.000 κατοικιών σε περιοχή ακριβώς δίπλα από το νέο Τράφορντ, αναβαθμίζοντας σε μεγάλο βαθμό όλη την περιοχή.

Γίνεται λοιπόν εύκολα αντιληπτό ότι οι οπαδοί της Γιουνάιτεντ περιμένουν με ιδιαίτερη αγωνία τις εξελίξεις στα διοικητικά δρώμενα της ομάδας τους, ευελπιστώντας πως αυτή την φορά θα «ξημερώσει» μια καλύτερα μέρα για τον σύλλογο.