Έχετε μήνυμα στον υπολογιστή σας – Το mail που «τρέλανε» τους οπαδούς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Είναι γνωστό πως οι σχέσεις των οπαδών της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την διοίκηση του αγγλικού συλλόγου δεν είναι… αγαστές ή καλύτερα για ν’ ακριβολογούμε είναι στα άκρα και οι διαμαρτυρίες έξω αλλά και μέσα στο Ολντ Τράφορντ είναι σύνηθες φαινόμενο.

Οι οπαδοί της ομάδας κατηγορούν για πολλά πράγματα τους ιθύνοντες της Γιουνάιτεντ κι ένα από αυτά έχει να κάνει με την πολιτική του συλλόγου στις τιμές των εισιτηρίων.

Κι εδώ έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να σταθεί κάποιος, γιατί τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας, προμηνύουν νέο κύκλο αντιπαράθεσης για το μείζον θέμα που προαναφέραμε.

Η διοίκηση της Γιουνάιτεντ έχει βάλει μπροστά το πρότζεκτ της κατασκευής νέου γηπέδου, το οποίο θα είναι χωρητικότητας 100.000 θεατών και η ανέγερσή του θα κοστίσει δύο δισεκατομμύρια λίρες. Το Ολντ Τράφορντ είναι ένα παλιό γήπεδο, τα προβλήματα που υπάρχουν είναι πολλά και η διοίκηση του συλλόγου θέλει να κατασκευάσει το πιο σύγχρονο γήπεδο στον κόσμο.

Έτσι, οι διοικούντες την Γιουνάιτεντ έστειλαν mail στα μέλη και στους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας, ρωτώντας αν θα ήταν διατεθειμένοι να πληρώσουν 4.830 λίρες (δηλαδή περισσότερα από 5.500 ευρώ) για ένα εισιτήριο διαρκείας στο νέο γήπεδο.

Man Utd send fans survey asking if they’d pay £5,000 for season ticket at new stadium – a 300% increase on Old Trafford

https://t.co/6bWsAurn0k — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) October 10, 2025

Ένα εισιτήριο στην κάτω σειρά στην κερκίδα Sir Αλεξ Φέργκιουσον του νέου γηπέδου, σε μια θέση δηλαδή που δεν είναι και η… καλύτερη δυνατή κι αυτό είναι που προκάλεσε ήδη μεγάλες αντιδράσεις.

Αυτή την στιγμή στο Ολντ Τράφορντ, το κόστος για την αγορά του πιο ακριβού εισιτηρίου στην ίδια εξέδρα είναι 1121 λίρες, δηλαδή σχεδόν 1300 ευρώ, κάτι που σημαίνει ότι οι διοικούντες την Γιουνάιτεντ θέλουν να μάθουν αν οι οπαδοί της ομάδας θα έδιναν ένα ποσό 4,5 φορές μεγαλύτερο για ν’ αποκτήσουν εισιτήριο διαρκείας στο νέο γήπεδο.

Κι όπως προαναφέραμε, όχι και στην καλύτερη θέση, με βάση αυτά που αναφέρονταν στο ερωτηματολόγιο που απέστειλε η διοίκηση του αγγλικού συλλόγου.

Υπάρχουν βεβαίως και πληροφορίες αναφορικά με τις τιμές που θα υπάρχουν στις σουίτες του νέου γηπέδου, το οποίο αναμένεται να είναι έτοιμο το 2030.

Οι Times λοιπόν αναφέρουν πως η Γιουνάιτεντ θα κοστολογεί 428.000 λίρες τον χρόνο, την σουίτα που θα φιλοξενεί 16 άτομα και η τιμή είναι δίχως άλλο εξωπραγματική.

Χρήζει επίσης ιδιαίτερης μνείας η πρόθεση της διοίκησης της Γιουνάιτεντ, να ακολουθήσει το παράδειγμα της Σίτι και να δημιουργήσει tunel club στο νέο της, στο οποίο κάθε οπαδός θα πρέπει να πληρώνει 25.500 λίρες τον χρόνο, για να βλέπει την είσοδο των παικτών στο γήπεδο.

Μπίζνες δίχως όρια…