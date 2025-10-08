«Δανεικές κάλτσες και βρώμικες τουαλέτες»: Εικόνες θλίψης και εγκατάλειψης στις ακαδημίες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Πολλές οι… παροιμίες που θα μπορούσαν να περιγράψουν τι συμβαίνει εδώ και πολλά χρόνια στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Το «ενός κακού, μύρα έπονται» είναι αυτονόητο σε αγωνιστικό επίπεδο, όμως υπάρχει και το «όπως στρώνεις, κοιμάσαι», που περιγράφει πιο σφαιρικά το πώς ο ιστορικός αγγλικός σύλλογος προετοιμάζει εδώ και χρόνια το μέλλον του. Όπως φαίνεται, μάλλον στην τύχη…

Ένα ρεπορτάζ-σοκ του «Athletic» περιγράφει όσα συμβαίνουν στις ακαδημίες των «Κόκκινων Διαβόλων», με τις συνθήκες και τις εικόνες να θυμίζουν μάλλον ερασιτεχνική κατηγορία μιας μη προηγμένης ποδοσφαιρικά χώρας, παρά όσα μπορεί να συμβαίνουν σε ένα από τα ακριβότερα ποδοσφαιρικά brand names στην ιστορία και έναν από τους πιο πετυχημένους συλλόγους παγκοσμίως.

Το αμερικανικό μέσο κάνει λόγο για ελλείψεις προσωπικού, ζημιές στις εγκαταστάσεις που δεν επιδιορθώνονται ποτέ, ελλιπέστατες συνθήκες υγιεινής μέχρι και ελλείψεις σε βασικό ποδοσφαιρικό εξοπλισμό, όπως παπούτσια και κάλτσες. Στο συγκεκριμένο εκτενές ρεπορτάζ, ρίχνεται φως στο νέο οικονομικό πλάνο του Τζιμ Ράτκλιφ που έχει σαν στόχο τον περιορισμό του κόστους συνολικά στο club, ωστόσο όπως φαίνεται αυτοί, που προς ώρας τουλάχιστον την πληρώνουν, είναι οι νέοι παίκτες του συλλόγου.

Εγκατάλειψη και ερασιτεχνικές συνθήκες

Οι ακαδημίες της Γιουνάιτεντ αυτή τη στιγμή είναι μάλλον πλήρως παραμελημένες με το Athletic να τονίζει ότι παρά τη δέσμευση του Ράτκλιφ για επένδυση 50 εκατομμυρίων λιρών για ολοκληρωτική ανακαίνιση στις εγκαταστάσεις των Ακαδημιών, η χρηματοδότηση είναι περιορισμένη και η πολιτική της λιτότητας έχει κάτι παραπάνω από εμφανείς και σοβαρές συνέπειες.

Πιο συγκεκριμένα, το κυρίως κτίριο των ακαδημιών που ανακαινίστηκε το 2017 παρουσιάζει εικόνα πλήρους εγκατάλειψης με τουαλέτες που δεν καθαρίζονται, γεμάτους κάδους σκουπιδιών, φθαρμένες περιφράξεις και εκτεθειμένα μηχανήματα. Επιπλέον, όσοι είναι υποχρεωμένοι να «δουλεύουν» εκεί, όλο το προσωπικό των ακαδημιών μέχρι και τους αναλυτές της πρώτης ομάδας, είναι αναγκασμένοι να πλένουν μόνοι τους τα ρούχα τους, αφού δεν υπάρχει πρακτικά προσωπικό καθαριότητας.

Ακόμη χειρότερα, προσφάτως υπήρξε περιστατικό στην ομάδα Κ13 της Γιουνάιτεντ, η οποία σε ματς κόντρα στην αντίστοιχη της Έβερτον, αναγκάστηκε να δανειστεί κάλτσες και σορτσάκια από τους φιλοξενούμενους, λόγω ελλείψεων στον ρουχισμό! Λίγες εβδομάδες αργότερα, υπήρξε νέο αντίστοιχο περιστατικό όταν η γυναικεία ομάδα με κάποιο τρόπο… έχασε 15 ζευγάρια παπούτσια και επικαλαμίδες, κατά τη διάρκεια ταξιδιού στη Νορβηγία για ματς κόντρα στη Μπραν για το Champions League, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι του συλλόγου να πάνε για… ψώνια σε τοπικό κατάστημα, τρεις ώρες πριν τη σέντρα του αγώνα!