Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025
Νίκη «βάλσαμο» για Αμορίμ και Γιουνάιτεντ επί της Σάντερλαντ (2-0) – Εύκολα η Άρσεναλ τη Γουέστ Χαμ (2-0)
Ποδόσφαιρο 04 Οκτωβρίου 2025

Νίκη «βάλσαμο» για Αμορίμ και Γιουνάιτεντ επί της Σάντερλαντ (2-0) – Εύκολα η Άρσεναλ τη Γουέστ Χαμ (2-0)

«Ανάσαναν» Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Ρούμπεν Αμορίμ μετά τη νίκη της επί της Σάντερλαντ με 2-0 για την 7η αγωνιστική. Άνετη νίκη για την Άρσεναλ επίσης με 2-0 κόντρα στη Γουέστ Χαμ στο «’Εμιρεϊτς».

Σύνταξη
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Άρσεναλ είχαν ένα εύκολο απόγευμα το Σάββατο (4/10), απέναντι σε Σάντερλαντ και Γουέστ Χαμ αντίστοιχα, για την 7η αγωνιστική της Premier League.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» επικράτησαν με 2-0 των «μαύρων γατών» στο «Ολντ Τράφορντ» με τα γκολ των Μέισον Μάουντ στο 8ο και αυτό του Μπέντζαμιν Σέσκο στο 31′. Έτσι, ο Ρούμπεν Αμορίμ παραμένει μέχρι νεωτέρας στον πάγκο της ομάδας, με το παιχνίδι που ακολουθεί μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος να είναι αυτό κόντρα στην πρωταθλήτρια Λίβερπουλ.

Δείτε τα highlights εδώ

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Λάμενς, Νταλότ (64’ Ντόργκου), Ντερ Λιχτ, Σο, Γιορό (85’ Μαγκουάιρ), Κασεμίρο (85’ Ουγκάρτε), Φερνάντες, Μάουντ (64’ Κούνια), Ντιαλό, Μπεμό (77’ Μέινου), Σέσκο.

Σάντερλαντ: Ρουφς, Χιουμ (79’ Χεϊρτράουντα), Μαζουακού (58’ Μαγιέντα), Αλντερέτε, Μουκιελέ, Τζάκα, Σαντίκι, Λε Φε, Τραορέ (58’ Ταλμπί), Αντινγκρά (37’ Μπάλαρντ), Ισιντόρ (59’ Μπρόμπεϊ).

Στο Λονδίνο και το «Έμιρεϊτς», η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα – μετά τη νίκη επί του Ολυμπιακού για το Champions League μεσοβδόμαδα- επικράτησε σχετικά εύκολα με 2-0 απέναντι στα «σφυριά», στο πρώτο ματς του Νούνο στον πάγκο των φιλοξενούμενων.

Τα γκολ των «κανονιέρηδων» προήλθαν από τις εύστοχες εκτελέσεις πέναλτι των Ντέκλαν Ράις στο 38′ και του Μπουκάγιο Σάκα στο 67ο λεπτό της αναμέτρησης, «σκαρφαλώνοντας» προσωρινά στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Δείτε τα highlights εδώ

Άρσεναλ: Ραγιά, Τίμπερ, Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Καλαφιόρι (74’ Λιούις Σκέλι), Ράις (79’ Μερίνο), Έντεγκααρντ (30’ Θουμπιμένδι), Έζε (79’ Μαρτινέλι), Σακά, Τροσάρ (74’ Νουανέρι), Γκιόκερες

Γουέστ Χαμ: Αρεολά, Γουάν Μπισάκα (79’ Γουόκερ Πίτερς), Μαυροπάνος, Κίλμαν, Ντιούφ, Μαγκάσα (60’ Ποτς), Φερνάντες, Μπόουεν, Πακετά, Σάμερβιλ, Φίλκρουγκ (60’ Μάρσαλ)

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής στην Premier League

Σάββατο 4/10

Μπόρνμουθ – Φούλαμ 3-1 (76′, 90+6′ Σεμένιο, 84′ Κλάιφερτ – 70′ Σεσενιόν)
Λιντς – Τότεναμ 1-2 (34′ Οκαφόρ – 23′ Τελ, 57′ Κούντους)
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Σάντερλαντ 2-0 (8′ Μάουντ, 31′ Σέσκο)
Άρσεναλ – Γουέστ Χαμ 2-0 (38′ Ράις, 67′ Σάκα)
19:30 Τσέλσι – Λίβερπουλ

Κυριακή 5/10

16:00 Έβερτον – Κρίσταλ Πάλας
16:00 Νιούκαστλ – Νότιγχαμ
16:00 Γουλβς – Μπράιτον
16:00 Άστον Βίλα – Μπέρνλι
18:30 Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Σίτι

Η βαθμολογία

Η επόμενη 8η αγωνιστική

Σάββατο 18/10

14:30 Νότιγχαμ Φόρεστ – Τσέλσι
17:00 Μπράιτον – Νιούκαστλ
17:00 Μπέρνλι – Λιντς
17:00 Κρίσταλ Πάλας – Μπόρνμουθ
17:00 Μάντσεστερ Σίτι – Έβερτον
17:00 Σάντερλαντ – Γουλβς
19:30 Φούλαμ – Άρσεναλ

Κυριακή 19/10

16:00 Τότεναμ – Άστον Βίλα
18:30 Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Δευτέρα 20/10

22:00 Γουέστ Χαμ – Μπρέντφορντ

googlenews

Ποδόσφαιρο 04.10.25

