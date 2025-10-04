Λιντς – Τότεναμ 1-2: Νίκη με τον Κούντους και 2η θέση τα «σπιρούνια» (vid)

Η Τότεναμ συνεχίζει το αήττητο σερί των 7 αγώνων, επικρατώντας με 2-1 της Λιντς στο «Έλαν Ρόουντ» για την 7η αγωνιστική της Premier League και ανέβηκε προσωρινά στη 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Οι παίκτες του Τόμας Φρανκ έβγαλαν αντίδραση στη πίεση των γηπεδούχων και κατάφεραν να πάρουν το πολυπόθητο τρίποντο.

Δείτε τα highlights εδώ

Η Λιντς απείλησε πρώτη στο έβδομο λεπτό με την κεφαλιά του Τζο Ροντόν να σταματάει στο δοκάρι. Κόντρα στη ροή του αγώνα, οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με τον Τελ στο 23ο λεπτό. Τα «παγώνια» απάντησαν στο 34ο λεπτό με τον Όκαφορ και έφεραν το ματς στα ίσια. Η τελευταία φάση του πρώτου μέρους ήταν η κεφαλιά του Τελ, την οποία μπλόκαρε ο Ντάρλοου.

Στο δεύτερο μέρος η Τότεναμ ανέκτησε το προβάδισμα στο σκορ με τον Κούντους στο 57ο λεπτό. Η Λιντς πίεσε για την ισοφάριση αλλά δεν τα κατάφερε κι έτσι το 2-1 έμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής στην Premier League

Σάββατο 4/10

Μπόρνμουθ – Φούλαμ 3-1 (76′, 90+6′ Σεμένιο, 84′ Κλάιφερτ – 70′ Σεσενιόν)

Λιντς – Τότεναμ 1-2 (34′ Οκαφόρ – 23′ Τελ, 57′ Κούντους)

17:00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Σάντερλαντ

17:00 Άρσεναλ – Γουέστ Χαμ

19:30 Τσέλσι – Λίβερπουλ

Κυριακή 5/10

16:00 Έβερτον – Κρίσταλ Πάλας

16:00 Νιούκαστλ – Νότιγχαμ

16:00 Γουλβς – Μπράιτον

16:00 Άστον Βίλα – Μπέρνλι

18:30 Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Σίτι

Η βαθμολογία της Premier League

Το πρόγραμμα της επόμενης (8ης) αγωνιστικής:

Σάββατο 18/10

Νότιγχαμ Φόρεστ-Τσέλσι (14:30)

Κρίσταλ Πάλας-Μπόρνμουθ (17:00)

Μάντσεστερ Σίτι-Έβερτον (17:00)

Μπέρνλι-Λιντς (17:00)

Μπράιτον-Νιουκάστλ (17:00)

Σάντερλαντ-Γουλβς (17:00)

Φούλαμ-Άρσεναλ (19:30)

Κυριακή 19/10

Τότεναμ-Άστον Βίλα (16:00)

Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (18:30)

Δευτέρα 20/10

Γουέστ Χαμ-Μπρέντφορντ (22:00)