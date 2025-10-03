Premier League: Ριζικές αλλαγές στους οικονομικούς κανόνες των ομάδων

Σε ανοιχτή γραμμή με τις ομάδες βρίσκεται η Premier προκειμένου να ξεκινήσουν μεταρρυθμίσεις με γενικό «λίφτινγκ» στους κανόνες του Financial Fair Play. Όλα δείχνουν ότι ουσιαστικά θα πρόκειται για νέα σελίδα στους κανονισμούς ισονομίας.

Το BBC αποκάλυψε ότι ο διευθύνων σύμβουλος της Premier League, Ρίτσαρντ Μάστερς βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τα κλαμπ για την κατάργηση των υφιστάμενων κανόνων κερδοφορίας και βιωσιμότητας (Profit and Sustainability Rules), οι οποίοι εφαρμόζονται από το 2015. Πολλές ομάδες θεωρούν ότι το συγκεκριμένο πλαίσιο είναι πλέον ξεπερασμένο και πρέπει να αντικατασταθεί με ένα πιο σύγχρονο και λειτουργικό σύστημα.

«Βρισκόμαστε κοντά σε μια εναλλακτική λύση, που θα μας φέρει πιο κοντά στα ευρωπαϊκά πρότυπα», δήλωσε ο Μάστερς στην Evening Standard, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι αλλαγές θα επικεντρωθούν στον έλεγχο εσόδων και δαπανών των συλλόγων.

Τι ετοιμάζουν; Ένα πλάνο έχει να κάνει με υιοθέτηση του λεγόμενου squad cost ratio, δηλαδή ο λόγος κόστους μισθοδοσίας και μεταγραφών σε σχέση με τα έσοδα του συλλόγου. Η UEFA έχει ορίσει το σχετικό όριο στο 70 %, όμως η Premier League σκέφτεται να το τοποθετήσει ψηλότερα, στο 85 %, προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες της αγγλικής αγοράς.

Πάντως, ο διευθύνων σύμβουλος της Premier League Ρίτσαρντ Μάστερς διαβεβαίωσε ότι οι αλλαγές θα γίνουν με προσοχή: «Δεν λέμε ότι το σημερινό σύστημα είναι αδύναμο. Έχει τα θετικά και τα αρνητικά του. Όμως κανένα σύστημα δεν είναι τέλειο. Θέλουμε να βρούμε τη χρυσή τομή, σε στενή συνεργασία με τα κλαμπ. Είναι μια πολύ σημαντική απόφαση και χρειάζεται να παρθεί με προσοχή».

Συμπέρασμα: Η Premier League ετοιμάζεται για μια ιστορική μεταρρύθμιση που θα αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού στον οικονομικό τομέα, ευθυγραμμίζοντας το αγγλικό ποδόσφαιρο με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, αλλά και με στόχο να δώσει μεγαλύτερη βιωσιμότητα στα κλαμπ της κορυφαίας κατηγορίας.