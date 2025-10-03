Premier League: Ριζικές αλλαγές στους οικονομικούς κανόνες των ομάδων
Η Premier League ετοιμάζεται να γυρίσει σελίδα στους κανονισμούς οικονομικής ισονομίας, θέλοντας να αναμορφώσει πλήρως το θεσμικό πλαίσιο του Financial Fair Play.
- Σύλλογος Προστασίας Ενοικιαστών: Δωράκι στους ιδιοκτήτες τα νέα μέτρα – Να μπει φραγμός στις αυξήσεις ενοικίων
- Τσίπρας από Σορβόννη: Η νεοφιλελεύθερη ηγεσία της ΕΕ υπονομεύει το μέλλον – Αναγκαία μια Αριστερά που δεν το βάζει στα πόδια στα δύσκολα
- Blackout σε Ισπανία και Πορτογαλία λόγω «υπερβολικής τάσης» – Τα αίτια του πρωτόγνωρου φαινομένου
- 33 χρόνια μαζί: Η γνωριμία, οι καταιγίδες, το παγωτό σοκολάτα και η επανάσταση στην εξουσία των Ομπάμα
Σε ανοιχτή γραμμή με τις ομάδες βρίσκεται η Premier προκειμένου να ξεκινήσουν μεταρρυθμίσεις με γενικό «λίφτινγκ» στους κανόνες του Financial Fair Play. Όλα δείχνουν ότι ουσιαστικά θα πρόκειται για νέα σελίδα στους κανονισμούς ισονομίας.
Το BBC αποκάλυψε ότι ο διευθύνων σύμβουλος της Premier League, Ρίτσαρντ Μάστερς βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τα κλαμπ για την κατάργηση των υφιστάμενων κανόνων κερδοφορίας και βιωσιμότητας (Profit and Sustainability Rules), οι οποίοι εφαρμόζονται από το 2015. Πολλές ομάδες θεωρούν ότι το συγκεκριμένο πλαίσιο είναι πλέον ξεπερασμένο και πρέπει να αντικατασταθεί με ένα πιο σύγχρονο και λειτουργικό σύστημα.
«Βρισκόμαστε κοντά σε μια εναλλακτική λύση, που θα μας φέρει πιο κοντά στα ευρωπαϊκά πρότυπα», δήλωσε ο Μάστερς στην Evening Standard, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι αλλαγές θα επικεντρωθούν στον έλεγχο εσόδων και δαπανών των συλλόγων.
Τι ετοιμάζουν; Ένα πλάνο έχει να κάνει με υιοθέτηση του λεγόμενου squad cost ratio, δηλαδή ο λόγος κόστους μισθοδοσίας και μεταγραφών σε σχέση με τα έσοδα του συλλόγου. Η UEFA έχει ορίσει το σχετικό όριο στο 70 %, όμως η Premier League σκέφτεται να το τοποθετήσει ψηλότερα, στο 85 %, προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες της αγγλικής αγοράς.
Πάντως, ο διευθύνων σύμβουλος της Premier League Ρίτσαρντ Μάστερς διαβεβαίωσε ότι οι αλλαγές θα γίνουν με προσοχή: «Δεν λέμε ότι το σημερινό σύστημα είναι αδύναμο. Έχει τα θετικά και τα αρνητικά του. Όμως κανένα σύστημα δεν είναι τέλειο. Θέλουμε να βρούμε τη χρυσή τομή, σε στενή συνεργασία με τα κλαμπ. Είναι μια πολύ σημαντική απόφαση και χρειάζεται να παρθεί με προσοχή».
Συμπέρασμα: Η Premier League ετοιμάζεται για μια ιστορική μεταρρύθμιση που θα αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού στον οικονομικό τομέα, ευθυγραμμίζοντας το αγγλικό ποδόσφαιρο με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, αλλά και με στόχο να δώσει μεγαλύτερη βιωσιμότητα στα κλαμπ της κορυφαίας κατηγορίας.
- Ραγδαίες εξελίξεις: Ο Τραμπ καλεί το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς μετά την απάντηση της Χαμάς
- Η βαθμολογία της Euroleague μετά τη 2η αγωνιστική – Πού βρίσκονται Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός
- Ελληνική οικονομία: Ανάμεσα σε σταθερή ανάπτυξη και αβέβαιες ισορροπίες
- Ντόναλντ Τραμπ: Πιστεύω ότι η Χαμάς είναι έτοιμη για ειρήνη – Το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς
- Απογοητευμένος ο Αταμάν: «Έχουμε πρόβλημα…»
- Τι να μην μαγειρεύετε ποτέ στο air fryer – Τα συχνά λάθη που πρέπει να αποφεύγετε στην κουζίνα σας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις