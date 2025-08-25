Η Premier League έκανε ρεκόρ τηλεθέασης στις ΗΠΑ

Η Premier League έχει… εισβάλει για τα καλά στην τηλεοπτική αγορά των ΗΠΑ και διαρκώς προσελκύει περισσότερους φιλάθλους. Ηδη, κατέγραψε διπλό ρεκόρ, κάτι που σημαίνει ότι θα ανέβει κι άλλο.

Το ρεκόρ τηλεθέασης στις ΗΠΑ είχε μέσο όρο 850.000 θεατές το Σαββατοκύριακο (17-18/8) της έναρξης. Επίσης, τον αγώνα της Μάντσετσερ Γιουνάιτεντ με την Αρσεναλ παρακολούθησαν 2 εκατ. θεατές που ήταν ρεκόρ τηλεθέασης σε αγώνα έναρξης της Premier League.

Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από το Palco23, ένα μέσο ενημέρωσης που ανήκει στην Mundo Deportivo και η μέτρηση του μέσου όρου των 850.000 θεατών στην πρεμιέρα της Premier League αφορά δωρεάν, καλωδιακές και ψηφιακές πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένου του Peacock (αμερικανική πλατφόρμα streaming που ανήκει στο τηλεοπτικό δίκτυο NBCUniversal). Αυτό αναλογεί σε αύξηση 4% από το ρεκόρ της περασμένης σεζόν.

Πλέον ο αγώνας της πρεμιέρας της Premier League Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Αρσεναλ (0-1) αποτελεί σημείο αναφοράς, θυμίζουμε ότι κατέγραψε περισσότερους θεατές σε πρεμιέρα της Premier League. Λίγο έλειψε ξεπεράσει το ρεκόρ τηλεθέασης όλων των εποχών στις ΗΠΑ για το πρωτάθλημα: την αναμέτρηση της Μάντσεστερ Σίτι με την Αρσεναλ τον Μάρτιο του 2024, η οποία είχε μέσο όρο 2,1 εκατομμύρια τηλεθεατές.

Η Premier League είναι το πιο αναγνωρισμένο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου στον κόσμο. Επίσης, η Premier League συνεχίζει να γοητεύει τους οπαδούς στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Εν τω μεταξύ, λίγες μέρες απομένουν πριν από το κλείσιμο της αγγλικής μεταγραφικής περιόδου. Οι δαπάνες έχουν ήδη φτάσει σε ιστορικά επίπεδα. Συλλογικά, οι είκοσι σύλλογοι της Premier League έχουν δαπανήσει πάνω από 2,75 δισεκατομμύρια ευρώ σε νέες μεταγραφές.

Έξι σύλλογοι έχουν σημειώσει ατομικά ρεκόρ δαπανών για μεταγραφές αυτό το καλοκαίρι, συμπεριλαμβανομένης της πρωταθλήτριας Λίβερπουλ, η οποία πλήρωσε 135 εκατομμύρια ευρώ τον Ιούνιο για να εξασφαλίσει τον Γερμανό μέσο Φλόριαν Βιρτζ.

Αυτή η σεζόν 2025-26 σηματοδοτεί επίσης την τελευταία σεζόν πριν από την εισαγωγή του Νόμου περί Διακυβέρνησης Ποδοσφαίρου, της νέας ανεξάρτητης ρυθμιστικής αρχής για το αγγλικό ποδόσφαιρο.

Η νομοθεσία θα εισαγάγει αυστηρότερους οικονομικούς κανονισμούς για να διασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα, αυστηρότερα νομοθετικά κριτήρια για τους ιδιοκτήτες και τους διευθυντές των συλλόγων.