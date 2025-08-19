Το μέλλον του Τσιμίκα: Δεν θέλει Premier League, αλλά θέλει Ευρώπη
Το Athletic αποκαλύπτει πως ο Κώστας Τσιμίκας που ετοιμάζεται να αποχωρήσει από την Λίβερπουλ, επιθυμεί να πάει σε ομάδα που παίζει σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Και τα σενάρια «οργιάζουν»…
Είναι δεδομένο πως μετά από μια πενταετία στην Λίβερπουλ ο Κώστας Τσιμίκας αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Ο Άρνε Σλοτ έχει δείξει με κάθε τρόπο πως δεν τον υπολογίζει και ο Έλληνας αμυντικός, στα 29 του, δεν είναι διατεθειμένος να «κάτσει» στο συμβόλαιο του ξέροντας πως μπορεί να συνεχίσει να αγωνίζεται σε υψηλό επίπεδο με άλλη φανέλα.
Σύμφωνα μάλιστα με το εγκυρότατο Athletic αλλά και αγγλικά ΜΜΕ που ασχολούνται με το ρεπορτάζ της Λίβερπουλ, ο «Τσίμι» έχει αποφασίσει να αφήσει το Νησί και την Premier League ψάχνοντας αλλού την τύχη του. Μάλιστα, τονίζεται πως επιθυμεί να πάει σε ομάδα που παίζει στην Ευρώπη, ακόμη καλύτερα αν αυτή αγωνίζεται στο Champions League.
Πολλά τα σενάρια, τίποτα το «χειροπιαστό»
Τα σενάρια ήδη «οργιάζουν» όμως έως τώρα δεν έχει προκύψει κάτι ουσιαστικό. Η αλήθεια είναι πως μέχρι τώρα υπήρχαν ομάδες από την Αγγλία που ενδιαφέρθηκαν για αυτόν αλλά δεν προέκυψε κάτι παραπάνω. Αν αυτό συμβεί στις μέρες που απομένουν έως το φινάλε του Αυγούστου τότε ίσως τα δεδομένα να αλλάξουν.
Ο Τσιμίκας πάντως που δεν ήταν καν στην αποστολή των δύο πρώτων επίσημων ματς της Λίβερπουλ ξέρει πως πρέπει να πάρει απόφαση για τη νέα «περιπέτεια» της καριέρας του.
Η τελευταία ομάδα που γράφτηκε πως τον θέλει -στη Γαλλία για την ακρίβεια- ήταν η Λιλ. Προσπάθησε να τον πάρει, αλλά όταν έμαθε τα οικονομικά δεδομένα έκανε πίσω, όπως τονίζεται χαρακτηριστικά. Γράφτηκε επίσης στην Αγγλία για την Μπέρμιγχαμ που όμως ούτε καν πλησιάζει τα «θέλω» του «Greek Scouser», ο οποίος καλείται σύντομα να πάρει μια πολύ σημαντική απόφαση για την επόμενη ποδοσφαιρική πρόκλησή του.
