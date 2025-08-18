«Επαφές της Λιλ με τη Λίβερπουλ για τον Τσιμίκα»
Σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν ΜΜΕ της Γαλλίας, η Λιλ κινείται για την απόκτηση του Κώστα Τσιμίκα, ο οποίος δεν υπολογίζεται από τον Άρνε Σλοτ στην Λίβερπουλ.
Ο Κώστας Τσιμίκας φέρεται να αποχωρεί από τη Λίβερπουλ, -καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Αγγλία δεν βρίσκεται στα πλάνα του Άρνε Σλοτ (προτιμά τους Ρόμπερτσον και Κέρκεζ) για τη νέα ομάδα που «χτίζει»- και ήδη ακούγονται ομάδες που ενδιαφέρονται για τον Έλληνα αριστερό μπακ.
Μία από αυτές είναι η Λιλ, σύμφωνα με το «footmercato», η οποία έχει ενδιαφερθεί και στο παρελθόν για τον Τσιμίκα. Οπως αναφέρεται οι ιθύνοντες της Λιλ έχουν ήδη ξεκινήσει επαφές για την απόκτησή του και εξελίξεις αναμένονται το επόμενο διάστημα.
Παράλληλα εδώ και καιρό αρκετές ομάδες από την Αγγλία έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για την απόκτηση του είτε με δανεισμό, είτε με κανονική αγορά. Οσον αφορά το ενδιαφέρον της Λιλ δεν διευκρινίζεται αν οι Γάλλοι θέλουν τον διεθνή αμυντικό ως δανεικό είτε καταβάλλοντας χρήματα στη Λίβερπουλ για να τον αποκτήσουν.
Τέλος να αναφέρουμε πως ο 29χρονος Τσιμίκας έχει φορέσει τη φανέλα των «κόκκινων» 115 φορές στις οποίες έχει μοιράσει 18 ασίστ, ενώ έχει πανηγυρίσει την κατάκτησης ενός πρωταθλήματος Premier League, ενός FA Cup, δυο League Cup, ενώ ήταν και φιναλίστ στον τελικό του Champions League το 2021-22, χάνοντας από τη Ρεάλ με 1-0 στο Παρίσι.
🚨 𝗟𝗘 𝗟𝗢𝗦𝗖 𝗔 𝗝𝗘𝗧𝗘́ 𝗦𝗢𝗡 𝗗𝗘́𝗩𝗢𝗟𝗨 𝗦𝗨𝗥 𝗞𝗘𝗜𝗧𝗔 𝗞𝗢𝗦𝗨𝗚𝗜 ! 🇯🇵❤🤍
Les dirigeants lillois ont déjà entamé les discussions. 🗣
Le club s’était déjà renseigné auparavant sur Kostas Tsimikas. 🇬🇷
[@footmercato]#LOSC | #DogueInside pic.twitter.com/o1lPO3IOsQ
— DOGUE INSIDE 🐶 (@DOGUE_INSIDE) August 18, 2025
