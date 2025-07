Τσιμίκας: Το νέο τατουάζ του για τον Ζότα και τον μάνατζέρ του που «έφυγαν» από τη ζωή (pic)

Δύσκολες στιγμές καλείται να διαχειριστεί τις τελευταίες εβδομάδες ο Κώστας Τσιμίκας, καθώς μετά την απώλεια του μάνατζέρ του, Ανδρέα Κυριακόπουλου, ο διεθνής άσος της Λίβερπουλ, είδε και τον συμπαίκτη του, Ντιόγκο Ζότα, να χάνει τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.

Ο αμυντικός των «κόκκινων» ήταν συντετριμμένος στην κηδεία του ατζέντη και φίλου του, που ήταν κοντά σε κάθε βήμα της καριέρας του, ενώ και με τον Ζότα συνδέονταν με στενή σχέση, με την επικοινωνία των δύο ποδοσφαιριστών να είναι πολύ συχνή.

Οι στιγμές που πέρασαν μαζί αμέτρητες. Στους αγώνες, στην προπόνηση, σε βόλτες, σε διακοπές. Όπως πριν από ελάχιστους μήνες στο Ντουμπάι που είχαν είχαν πάει μαζί και με άλλους παίκτες της Λίβερπουλ γιορτάζοντας τον τίτλο της Premier League πάνω σε ένα γιοτ, κάνοντας ατελείωτη πλάκα.

Κάπως έτσι, ο Τσιμίκας αποφάσισε να κάνει ένα τατουάζ για τους δύο ανθρώπου που έφυγαν, στο αριστερό του χέρι, την πρόταση «Wish you were here», που σημαίνει «εύχομαι να ήσουν εδώ» και τον αριθμό 20 από κάτω.

Tsimikas’ new tattoo for his manager and Diogo 🥺❤️‍🩹 pic.twitter.com/8tn2t46Lna

