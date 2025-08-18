«Ανοιχτό το ενδεχόμενο δανεισμού του Τσιμίκα από τη Λίβερπουλ»
Ο Κώστας Τσιμίκας δεν αποκλείεται να δοθεί δανεικός από τη Λίβερπουλ, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο.
Ο Κώστας Τσιμίκας φαίνεται πως το φετινό καλοκαίρι θα αποχωρήσει από τη Λίβερπουλ, καθώς η απόκτηση του Κέρκεζ, αλλά και ο Ρόμπερτσον ουσιαστικά τον έχουν θέσει εκτός ροτέισον από τον Άρνε Σλοτ.
Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Λίβερπουλ δεν εξετάζει μόνο προτάσεις για την πώληση του Έλληνα αριστερού μπακ, αλλά είναι θετική και σε πιθανή συμφωνία δανεισμού, εφόσον όπως υπάρχει μια ικανοποιητική προσφορά, τόσο για την ομάδα όσο και για τον παίκτη.
Ο Έλληνας αμυντικός, που αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2020 από τον Ολυμπιακό, δεν υπολογίζεται στα βασικά πλάνα του Άρνε Σλοτ για τη νέα σεζόν.
Η ανάρτηση του Φαμπρίτσιο Ρομάνο για Τσιμίκα και Λίβερπουλ:
🚨 Kostas Tsimikas exit, expected to accelerate as Liverpool could also open to potential initial loan proposals.
The left back is prepared to leave as Kerkez and Andy Robertson will be the LBs for Arne Slot. pic.twitter.com/KycSz2HfO8
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 17, 2025
Ο Ολλανδός προπονητής δείχνει να ποντάρει στον Άντι Ρόμπερτσον και τον νεαρό Μίλος Κέρκεζ για τη νέα σεζόν, αφήνοντας τον Τσιμίκα εκτός.
Ο Έλληνας διεθνής θέλει να βρει έναν σύλλογο που θα του προσφέρει σταθερό χρόνο συμμετοχής και πρωταγωνιστικό ρόλο. Δεν αποκλείεται οι επόμενες μέρες να φέρουν προτάσεις τόσο από την Premier League όσο και από κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες.
