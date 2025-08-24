Premier League: «Όρθια» στο «Selhurst Park» η Νότιγχαμ Φόρεστ – Νικηφόρα αρχή στο νέο της γήπεδο η Έβερτον
Πολύτιμος βαθμός για τη Νότιγχαμ Φόρεστ μέσα στην έδρα της Κρίσταλ Πάλας (1-1) για τη 2η αγωνιστική της Premier League - «Σεφτέ» η Έβερτον, επικράτησε με 2-0 της Μπράιτον στο νέο της «σπίτι».
Ισόπαλο με σκορ 1-1 έληξε το παιχνίδι της Κρίσταλ Πάλας με τη Νότιγχαμ Φόρεστ στο «Selhurst Park», σε παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία του προγράμματος της Κυριακής (24/8) για την 2η αγωνιστική της Premier League.
Η Κρίσταλ Πάλας πήρε προβάδισμα με τον Σαρ στο 37ο λεπτό, όμως στη συνέχεια ακολούθησε η αντίδραση των φιλοξενούμενων. Η Νότιγχαμ Φόρεστ πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση στο δεύτερο μέρος και θα μπορούσε ακόμη και να είχε νικήσει. Ο Χάντσον – Οντόι ισοφάρισε στο 57ο λεπτό σε 1-1, ενώ ακόμη είχε ευκαιρίες με τους Γουντ, Γκιμπς -Γουάιτ και δοκάρι με τον Ιγκόρ Ζέσους στο 93′, όμως το σκορ δεν άλλαξε.
Με τον βαθμό αυτό η Φόρεστ έφτασε τους 4 βαθμούς, ενώ οι γηπεδούχοι έχουν πλέον δύο μετά από ισάριθμες ισοπαλίες.
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ.: Χέντερσον, Ρίτσαρντς, Λακρουά, Γκεΐ, Μουνιόθ, Γουόρτον (82’ Λέρμα), Χιουζ, Μίτσελ, Σαρ, Ντέβενι (66’ Έσε), Ματετά (88’ Εντουάρ).
ΝΟΤΙΓΧΑΜ ΦΟΡΕΣΤ: Σελς, Ουίλιαμς, Μουρίγιο, Μιλένκοβιτς, Άινα, Σανγκαρέ (88′ Ράιαν Γέιτς), Άντερσον, Χάντσον-Οντόι (72’ ΜακΑτί), Εντόι (71’ Μουϊνγκά), Γκιμπς-Γουάιτ (82’ Χάτσινσον), Γουντ (88’ Ιγκόρ Ζέσους).
Νίκη η Έβερτον επί της Μπράιτον με 2-0 στο νεότευκτο «Hill Dickinson Stadium
Στο άλλο παιχνίδι που ξεκίνησε την ίδια ώρα (16:00) η Έβερτον επικράτησε της Μπράιτον με 2-0 στο νέο της γήπεδο, το εντυπωσιακό «Hill Dickinson Stadium χωρητικότητας 52,769 θεατών. Έτσι εγκαινίασε το νέο της «σπίτι» με νίκη μπροστά στο ενθουσιώδες κοινό της και μάλιστα ήταν και η πρώτη της φετινό πρωτάθλημα. Για τους φιλοξενούμενους ήταν η πρώτη ήττα, ενώ μετρούν και 1 ισοπαλία.
Το σκορ για τους γηπεδούχους άνοιξε ο Εντιαγέ στο 23′ από σέντρα του Γκρίλις, ενώ το 2-0 έγινε στο 53′ από τον Γκάρνερ.
ΕΒΕΡΤΟΝ: Πίκφορντ, Ο’Μπράιεν, Ταρκόφσκι, Κιν, Γκάρνερ, Αϊρογκμπέναμ (71’ ΜακΝίλ), Γκέιγ, Εντιαγέ (64’ Αλκαράς), Γκρίλις (90+4’ Άρμστρονγκ), Ντιούσμπερι-Χολ, Μπαρί (64’ Μπέτο)
ΜΠΡΑΪΤΟΝ: Φερμπρούχεν, Βίφερ (85’ Γκρούντα), Ντε Κάιπερ (67’ Γκόμεθ), Ντανκ, Φαν Χεκ, Αγιάρι (67’ Καντίογλου), Μπαλέμπα (46’ Χίνσελγουντ), Ο’Ράιλι, Μίντε, Μιτόμα, Γουέλμπεκ.
Στο 77′ ο Ντάνι Γουέλμπεκ αστόχησε σε πέναλτι για τους φιλοξενούμενους.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της Premier League για τη 2η αγωνιστική
Παρασκευή 22/08
Γουέστ Χαμ-Τσέλσι 1-5
(6′ Πακετά – Ζοάο Πέδρο 15′, Νέτο 23′, Φερνάντες 34′, Καϊσέδο 54′, Τσαλόμπα 58′)
Σάββατο 23/08
Μάντσεστερ Σίτι-Τότεναμ 2-0
(35′ Τζόνσον, 45′ + 2′ Παλίνια)
Μπόρνμουθ-Γουλβς 1-0
(4′ Ταβερνιέρ)
Μπρέντφορντ-Άστον Βίλα 1-0
(12′ Ουατάρα)
Μπέρνλι-Σάντερλαντ 2-0
(47′ Κούλεν, 88′ Άντονι)
Άρσεναλ-Λιντς 5-0
(34’, 56’ Τίμπερ, 45’+1’ Σάκα, 48’, 90’+5’ Γκιόκερες)
Κυριακή 24/08
Κρίσταλ Πάλας-Νότιγχαμ Φόρεστ 1-1
(37′ Σαρ – 57′ Χάντσον Οντόι)
Έβερτον-Μπράιτον 2-0
(23’ Εντιαγέ, 53’ Γκάρνερ)
Φούλαμ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (18:30)
Δευτέρα 25/08
Νιουκάστλ-Λίβερπουλ (22:00)
Η επόμενη (3η) αγωνιστική:
Σάββατο 30/08
Τσέλσι-Φούλαμ (14:30)
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπέρνλι (17:00)
Σάντερλαντ-Μπρέντφορντ (17:00)
Τότεναμ-Μπόρνμουθ (17:00)
Γουλβς-Έβερτον (17:00)
Λιντς-Νιουκάστλ (19:30)
Κυριακή 31/08
Μπράιτον-Μάντσεστερ Σίτι (16:00)
Νότιγχαμ Φόρεστ-Γουέστ Χαμ (16:00)
Λίβερπουλ-Άρσεναλ (18:30)
Άστον Βίλα-Κρίσταλ Πάλας (21:00)
Η βαθμολογία της Premier League
