Premier League: Για δεύτερη σερί σεζόν νικήτρια στο «Etihad» η Τότεναμ!

Δεν της έβαλε τέσσερα όπως πέρσι, αλλά και τα δύο έκαναν τη δουλειά. Για δεύτερη σερί σεζόν η Τότεναμ έφυγε θριαμβεύτρια από το «Etihad» επικρατώντας με 2-0 της Μάντσεστερ Σίτι που πλήρωσε όλες τις αμυντικές της αδράνειες. Για πρώτη φορά μετά από τέσσερα χρόνια ξεκινούν με 2Χ2 στην Premier League τα «σπιρούνια» που θα μπορούσαν να είχαν πετύχει και άλλα γκολ.

Το ματς δεν είχε μεγάλες ευκαιρίες στα πρώτα λεπτά, με τον Βικάριο να έχει δύο επεμβάσεις σε προσπάθειες του Μαρμούς, αλλά το γκολ το πέτυχαν οι φιλοξενούμενοι. Στο 36′ συγκεκριμένα, ο Ριτσάρλισον έκανε το γύρισμα, η άμυνα της Σίτι ήταν αλλού και ο Τζόνσον από κοντά έκανε το 0-1. Στο 45+2′ ο Τράφορντ έκανε μεγάλο λάθος, ο Παλίνια είπε «ευχαριστώ» και σε κενό τέρμα σχεδόν έγραψε το 0-2.

Οι «Πολίτες» πίεσαν στο δεύτερο μέρος, είχαν κάποιες καλές στιγμές με Σίλβα και Ρόδρι, αλλά πιο κοντά σε γκολ έφτασε η Τότεναμ με τους Σολάνκε και Οντομπέρ στις καθυστερήσεις. Το σκορ δεν άλλαξε μέχρι το φινάλε και η Τότεναμ έφυγε με σπουδαία νίκη από το Μάντσεστερ.

Μάντσεστερ Σίτι: Τράφορντ, Λιούις, Στόουνς, Ντίας, Αΐτ Νουρί (23’ Ακέ), Ντίας, Γκονθάλεθ, Μπομπ, Τσερκί (54’ Σίλβα), Ράιντερς, Μαρμούς (54’ Ντοκού), Χάαλαντ

Τότεναμ: Βικάριο, Πόρο, Ρομέρο, Φαν ντε Φεν, Σπενς, Σαρ, Παλίνια (90+1’ Ντάνσο), Μπεντανκούρ, Κουντούς (86’ Μπέργκβαλ), Ριτσάρλισον (78’ Σολάνκε), Τζόνσον (78’ Οντομπέρ)

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής της Premier League:

Παρασκευή 22/08

Γουέστ Χαμ-Τσέλσι 1-5

Σάββατο 23/08

Μάντσεστερ Σίτι-Τότεναμ 0-2

Μπόρνμουθ-Γουλβς (17:00)

Μπρέντφορντ-Άστον Βίλα (17:00)

Μπέρνλι-Σάντερλαντ (17:00)

Άρσεναλ-Λιντς (19:00)

Κυριακή 24/08

Κρίσταλ Πάλας-Νότιγχαμ Φόρεστ (16:00)

Έβερτον-Μπράιτον (16:00)

Φούλαμ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (18:30)

Δευτέρα 25/08

Νιουκάστλ-Λίβερπουλ (22:00)

