Σάββατο 23 Αυγούστου 2025
Premier League: Για δεύτερη σερί σεζόν νικήτρια στο «Etihad» η Τότεναμ!
Ποδόσφαιρο 23 Αυγούστου 2025

Premier League: Για δεύτερη σερί σεζόν νικήτρια στο «Etihad» η Τότεναμ!

Η Τότεναμ εκμεταλλεύτηκε τα δώρα της άμυνας της Σίτι και έφυγε για δεύτερη σερί σεζόν νικήτρια (0-2) από το «Etihad» κάνοντας το 2Χ2 στο ξεκίνημα.

Δεν της έβαλε τέσσερα όπως πέρσι, αλλά και τα δύο έκαναν τη δουλειά. Για δεύτερη σερί σεζόν η Τότεναμ έφυγε θριαμβεύτρια από το «Etihad» επικρατώντας με 2-0 της Μάντσεστερ Σίτι που πλήρωσε όλες τις αμυντικές της αδράνειες. Για πρώτη φορά μετά από τέσσερα χρόνια ξεκινούν με 2Χ2 στην Premier League τα «σπιρούνια» που θα μπορούσαν να είχαν πετύχει και άλλα γκολ.

Το ματς δεν είχε μεγάλες ευκαιρίες στα πρώτα λεπτά, με τον Βικάριο να έχει δύο επεμβάσεις σε προσπάθειες του Μαρμούς, αλλά το γκολ το πέτυχαν οι φιλοξενούμενοι. Στο 36′ συγκεκριμένα, ο Ριτσάρλισον έκανε το γύρισμα, η άμυνα της Σίτι ήταν αλλού και ο Τζόνσον από κοντά έκανε το 0-1. Στο 45+2′ ο Τράφορντ έκανε μεγάλο λάθος, ο Παλίνια είπε «ευχαριστώ» και σε κενό τέρμα σχεδόν έγραψε το 0-2.

Οι «Πολίτες» πίεσαν στο δεύτερο μέρος, είχαν κάποιες καλές στιγμές με Σίλβα και Ρόδρι, αλλά πιο κοντά σε γκολ έφτασε η Τότεναμ με τους Σολάνκε και Οντομπέρ στις καθυστερήσεις. Το σκορ δεν άλλαξε μέχρι το φινάλε και η Τότεναμ έφυγε με σπουδαία νίκη από το Μάντσεστερ.

Μάντσεστερ Σίτι: Τράφορντ, Λιούις, Στόουνς, Ντίας, Αΐτ Νουρί (23’ Ακέ), Ντίας, Γκονθάλεθ, Μπομπ, Τσερκί (54’ Σίλβα), Ράιντερς, Μαρμούς (54’ Ντοκού), Χάαλαντ

Τότεναμ: Βικάριο, Πόρο, Ρομέρο, Φαν ντε Φεν, Σπενς, Σαρ, Παλίνια (90+1’ Ντάνσο), Μπεντανκούρ, Κουντούς (86’ Μπέργκβαλ), Ριτσάρλισον (78’ Σολάνκε), Τζόνσον (78’ Οντομπέρ)

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής της Premier League:

Παρασκευή 22/08

Γουέστ Χαμ-Τσέλσι 1-5

Σάββατο 23/08

Μάντσεστερ Σίτι-Τότεναμ 0-2
Μπόρνμουθ-Γουλβς (17:00)
Μπρέντφορντ-Άστον Βίλα (17:00)
Μπέρνλι-Σάντερλαντ (17:00)
Άρσεναλ-Λιντς (19:00)

Κυριακή 24/08

Κρίσταλ Πάλας-Νότιγχαμ Φόρεστ (16:00)
Έβερτον-Μπράιτον (16:00)
Φούλαμ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (18:30)

Δευτέρα 25/08

Νιουκάστλ-Λίβερπουλ (22:00)

Η βαθμολογία της Premier League

Φυσικό αέριο: Rebound στις τιμές – Το στοίχημα της αποθήκευσης

Φυσικό αέριο: Rebound στις τιμές – Το στοίχημα της αποθήκευσης

Λιανικό εμπόριο: Συρρίκνωση τζίρου για τις μικρομεσαίες

Λιανικό εμπόριο: Συρρίκνωση τζίρου για τις μικρομεσαίες

inTickets 22.08.25

«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης

Στην παράσταση «170 Τετραγωνικά» παίζουν οι Γιώργος Τσουρής, Ήβη Νικολαϊδου, Θανάσης Ζερίτης, Λυδία Γιαννουσάκη, Αγγελική Γρηγοροπούλου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιώργος Παλούμπης.

Σύνταξη
LIVE: Άρης – Βόλος
Ποδόσφαιρο 23.08.25

LIVE: Άρης – Βόλος

LIVE: Άρης – Βόλος. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – Βόλος για την 1η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης
Ποδόσφαιρο 23.08.25

LIVE: Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης

LIVE: Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης για την 1η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
LIVE: Άρσεναλ – Λιντς
Ποδόσφαιρο 23.08.25

LIVE: Άρσεναλ – Λιντς

LIVE: Άρσεναλ – Λιντς. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Λιντς για τη 2η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Σασουόλο – Νάπολι
Ποδόσφαιρο 23.08.25

LIVE: Σασουόλο – Νάπολι

LIVE: Σασουόλο – Νάπολι. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σασουόλο – Νάπολι για την 1η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Άρης: Με Μάικιτς και Ράτσιτς η 11άδα που επέλεξε ο Ουζουνίδης για το παιχνίδι με τον Βόλο
Ποδόσφαιρο 23.08.25

Άρης: Με Μάικιτς και Ράτσιτς η 11άδα που επέλεξε ο Ουζουνίδης για το παιχνίδι με τον Βόλο

Έγιναν γνωστές οι αρχικές συνθέσεις με τις οποίες Άρης και Βόλος ΝΠΣ θα παραταχθούν στις 20:00, στο «Κλεάνθης Βικελίδης» για το μεταξύ τους παιχνίδι στο πλαίσιο της πρεμιέρας της Super League.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Bundesliga: Σκόραρε, αλλά τραυματίστηκε ο Γιαννούλης – «3άρα» η Βόλφσμπουργκ του Κουλιεράκη
Bundesliga 23.08.25

Σκόραρε για την Άουγκσμπουργκ, αλλά τραυματίστηκε ο Γιαννούλης – «3άρα» η Βόλφσμπουργκ του Κουλιεράκη

Ξεκίνημα νίκη η Βόλφσμπουργκ του Κουλιεράκη στην έδρα της Χάιντενχαϊμ (1-3), σπουδαία νίκη με ανατροπή για Χόφενχαϊμ στο Λεβερκούζεν – Νικη για Άουγκσμπουργκ με σκόρερ και τραυματία τον Γιαννούλη

Σύνταξη
LIVE: Mπρέντφορντ – Άστον Βίλα
Ποδόσφαιρο 23.08.25

LIVE: Mπρέντφορντ – Άστον Βίλα

LIVE: Mπρέντφορντ – Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Mπρέντφορντ – Άστον Βίλα για τη 2η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Δανία: Πήραν νεογέννητο από τη μητέρα του – Την έκριναν ακατάλληλη, επειδή την κακοποιούσε ο θετός της πατέρας
Την έκριναν ακατάλληλη 23.08.25

Οργή στη Δανία: Πήραν νεογέννητο από τη μητέρα του επειδή... την κακοποιούσε ο θετός της πατέρας

Οι Αρχές ενημέρωσαν την μητέρα ότι το μωρό της αφαιρέθηκε, εξαιτίας του τραύματος που υπέστη από τον θετό της πατέρα, που εκτίει ποινή φυλάκισης για σεξουαλική κακοποίηση σε βάρος της

Σύνταξη
Επιστήμονες και ερευνητές από 15 χώρες συζητούν στο ΑΠΘ για συμπερίληψη, λαϊκισμό και ευρωσκεπτικισμό
Ελλάδα 23.08.25

Επιστήμονες και ερευνητές από 15 χώρες συζητούν στο ΑΠΘ για συμπερίληψη, λαϊκισμό και ευρωσκεπτικισμό

Στο διήμερο συνέδριο θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα των εμβληματικών ερευνητικών έργων του ΑΠΘ, DATIS και EUPopLink, τα οποία ρίχνουν φως σε φλέγοντα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα της σύγχρονης Ευρώπης

Σύνταξη
Συρία: Εξαιρούνται από τις πρώτες βουλευτικές εκλογές τρεις επαρχίες για «λόγους ασφαλείας»
Το εκλογικό σύστημα 23.08.25

Συρία: Εξαιρούνται από τις πρώτες βουλευτικές εκλογές τρεις επαρχίες για «λόγους ασφαλείας»

Η Ανώτατη Εκλογική Επιτροπή ανακοίνωσε ότι στις βουλευτικές εκλογές (15-20 Σεπτεμβρίου), θα αναβληθούν στην επαρχία των Δρούζων, αλλά και σε περιοχές που ελέγχουν οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις.

Σύνταξη
Στέλιος Ρόκκος για Γάζα: «Πού να καταλάβει ένα φασιστάκι τι σημαίνει αντίσταση;»
«Ανήσυχα παιδιά» 23.08.25

Στέλιος Ρόκκος για Γάζα: «Πού να καταλάβει ένα φασιστάκι τι σημαίνει αντίσταση;»

Ο Στέλιος Ρόκκος ανέφερε σε πρόσφατη δημοσίευση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι νιώθει «εξαγριωμένος με αυτό που γίνεται στην Παλαιστίνη, με αυτή την γενοκτονία».

Σύνταξη
Το μετέωρο βήμα Τραμπ στο Ουκρανικό – Η διαμεσολάβηση και η «απογοήτευση» του Αμερικανού προέδρου
Δύο εβδομάδες ακόμα 23.08.25

Το μετέωρο βήμα Τραμπ στο Ουκρανικό – Η διαμεσολάβηση και η «απογοήτευση» του Αμερικανού προέδρου

Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται ότι βρίσκεται σε δύσκολη όσον αφορά την προσπάθεια να λήξει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Είναι ξανά «απογοητευμένος» από τον Ρώσο πρόεδρο, αλλά αποφεύγει να ασκήσει πίεση.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
