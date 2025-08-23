Premier League: Πρώτη νίκη για την Τσέλσι με «5άρα»!
Εντυπωσιακή Τσέλσι στη 2η αγωνιστική, συνέτριψε τη Γουέστ Χαμ με 5-1 και πέτυχε την πρώτη της νίκη στη φετινή Premier League.
Ασταμάτητη η Τσέλσι στο London Stadium, πέτυχε την πρώτη της νίκη στη φετινή Premier League, καθώς «τσάκισε» 5-1 τη Γουέστ Χαμ για την πρεμιέρα της 2ης αγωνιστικής.
Οι γηπεδούχοι πήραν το προβάδισμα μόλις στο 6ο λεπτό με τον Πακετά, όμως η αντίδραση των μπλε ήταν… καταιγιστική. Είναι χαρακτηριστικό οτι εκλεισαν το ημίχρονο με προβάδισμα δύο τερμάτων (3-1), ενώ πετύχει και τα πέντε γκολ τους πριν τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα! Έτσι έφτασαν με επιβλητικό τρόπο στην πρώτη τους νίκη στην Premiership και τους 4 συνολικά βαθμούς.
Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής και η βαθμολογία της Premier League:
Παρασκευή 22 Αυγούστου
Γουέστ Χαμ-Τσέλσι 1-5
(6΄ Πακετά – 15΄ Ζοάο Πέδρο, 23΄ Πέδρο Νέτο, 34΄ Έντσο Φερνάντες, 54΄
Καϊσέδο, 58΄ Τσαλόμπα)
Σάββατο 23/08
Μάντσεστερ Σίτι-Τότεναμ (14:30)
Μπόρνμουθ-Γουλβς (17:00)
Μπρέντφορντ-Άστον Βίλα (17:00)
Μπέρνλι-Σάντερλαντ (17:00)
Άρσεναλ-Λιντς (19:00)
Κυριακή 24/08
Κρίσταλ Πάλας-Νότιγχαμ Φόρεστ (16:00)
Έβερτον-Μπράιτον (16:00)
Φούλαμ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (18:30)
Δευτέρα 25/08
Νιουκάστλ-Λίβερπουλ (22:00)
Η επόμενη (3η) αγωνιστική:
Σάββατο 30/08
Τσέλσι-Φούλαμ (14:30)
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπέρνλι (17:00)
Σάντερλαντ-Μπρέντφορντ (17:00)
Τότεναμ-Μπόρνμουθ (17:00)
Γουλβς-Έβερτον (17:00)
Λιντς-Νιουκάστλ (19:30)
Κυριακή 31/08
Μπράιτον-Μάντσεστερ Σίτι (16:00)
Νότιγχαμ Φόρεστ-Γουέστ Χαμ (16:00)
Λίβερπουλ-Άρσεναλ (18:30)
Άστον Βίλα-Κρίσταλ Πάλας (21:00)
Η βαθμολογία (σε 1 αγώνα)
Τσέλσι 4 -2αγ.
Μάντσεστερ Σίτι 3
Σάντερλαντ 3
Τότεναμ 3
Λίβερπουλ 3
Νότιγχαμ Φόρεστ 3
Άρσεναλ 3
Λιντς 3
Μπράιτον 1
Φούλαμ 1
Άστον Βίλα 1
Κρίσταλ Πάλας 1
Νιούκαστλ 1
Έβερτον 0
Μάντσεστερ Γιουν. 0
Μπόρνμουθ 0
Μπρέντφορντ 0
Μπέρνλι 0
Γουέστ Χαμ 0 -2αγ.
Γουλβς 0
