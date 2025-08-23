Premier League: Πρώτη νίκη για την Τσέλσι με «5άρα»!

Ασταμάτητη η Τσέλσι στο London Stadium, πέτυχε την πρώτη της νίκη στη φετινή Premier League, καθώς «τσάκισε» 5-1 τη Γουέστ Χαμ για την πρεμιέρα της 2ης αγωνιστικής.

Οι γηπεδούχοι πήραν το προβάδισμα μόλις στο 6ο λεπτό με τον Πακετά, όμως η αντίδραση των μπλε ήταν… καταιγιστική. Είναι χαρακτηριστικό οτι εκλεισαν το ημίχρονο με προβάδισμα δύο τερμάτων (3-1), ενώ πετύχει και τα πέντε γκολ τους πριν τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα! Έτσι έφτασαν με επιβλητικό τρόπο στην πρώτη τους νίκη στην Premiership και τους 4 συνολικά βαθμούς.

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής και η βαθμολογία της Premier League:

Παρασκευή 22 Αυγούστου

Γουέστ Χαμ-Τσέλσι 1-5

(6΄ Πακετά – 15΄ Ζοάο Πέδρο, 23΄ Πέδρο Νέτο, 34΄ Έντσο Φερνάντες, 54΄

Καϊσέδο, 58΄ Τσαλόμπα)

Σάββατο 23/08

Μάντσεστερ Σίτι-Τότεναμ (14:30)

Μπόρνμουθ-Γουλβς (17:00)

Μπρέντφορντ-Άστον Βίλα (17:00)

Μπέρνλι-Σάντερλαντ (17:00)

Άρσεναλ-Λιντς (19:00)

Κυριακή 24/08

Κρίσταλ Πάλας-Νότιγχαμ Φόρεστ (16:00)

Έβερτον-Μπράιτον (16:00)

Φούλαμ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (18:30)

Δευτέρα 25/08

Νιουκάστλ-Λίβερπουλ (22:00)

Η επόμενη (3η) αγωνιστική:

Σάββατο 30/08

Τσέλσι-Φούλαμ (14:30)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπέρνλι (17:00)

Σάντερλαντ-Μπρέντφορντ (17:00)

Τότεναμ-Μπόρνμουθ (17:00)

Γουλβς-Έβερτον (17:00)

Λιντς-Νιουκάστλ (19:30)

Κυριακή 31/08

Μπράιτον-Μάντσεστερ Σίτι (16:00)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Γουέστ Χαμ (16:00)

Λίβερπουλ-Άρσεναλ (18:30)

Άστον Βίλα-Κρίσταλ Πάλας (21:00)

Η βαθμολογία (σε 1 αγώνα)

Τσέλσι 4 -2αγ.

Μάντσεστερ Σίτι 3

Σάντερλαντ 3

Τότεναμ 3

Λίβερπουλ 3

Νότιγχαμ Φόρεστ 3

Άρσεναλ 3

Λιντς 3

Μπράιτον 1

Φούλαμ 1

Άστον Βίλα 1

Κρίσταλ Πάλας 1

Νιούκαστλ 1

Έβερτον 0

Μάντσεστερ Γιουν. 0

Μπόρνμουθ 0

Μπρέντφορντ 0

Μπέρνλι 0

Γουέστ Χαμ 0 -2αγ.

Γουλβς 0