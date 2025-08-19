Premier League: Πέντε ποδοσφαιριστές με «λάμψη» στο ντεμπούτο με τις ομάδες τους

Το πιο ελκυστικό και συναρπαστικό πρωτάθλημα στον «πλανήτη» του ποδοσφαίρου, η Premier League, από το κεφάλαιο υπ’ αριθμόν ένα, έστειλε αναγνωριστικά μηνύματα «τροφοδότες» για την τρέχουσα και ανταγωνιστική σεζόν, όπως είναι πάνω – κάτω, κάθε χρονιά στη μαραθώνια αυτή διαδικασία.

Το Σαββατοκύριακο στην αγγλική επικράτεια καταγράφηκε η παρουσία συγκεκριμένων παικτών, έδωσαν τον «τόνο» ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του ματς. Κοινό τους χαρακτηριστικό, το ντεμπούτο με τη φανέλα των ομάδων τους.

Ο Τιγιάνι Ράιντερς «ξύπνησε» μνήμες από το παρελθόν στους υποστηρικτές της Μάντσεστερ Σίτι. Γκολ και ασίστ στον θρίαμβο 4 – 0 επί της Γουλβς, όταν ο τελευταίος με αυτό το επίτευγμα στο βιογραφικό του ήταν ο Σέρχιο Αγκουέρο. Ο 27χρονος Ολλανδός μέσος «σκούπισε» κάθε σημείο του γηπέδου και έδωσε νέα διάσταση στο σύνολο του Γκουαρδιόλα. Σκόραρε με εξαιρετικό τελείωμα και έδωσε την ασίστ για το δεύτερο γκολ του Χάαλαντ. Με διεισδυτικές και προσεγμένες ενέργειες πίεσε την άμυνα της Γούλβς και ενθουσίασε τους οπαδούς.

Η κάτοχος του τίτλου Λίβερπουλ, έκανε ντέρμπι ιδίως λόγω των λανθασμένων επιλογών του Αρνε Σλοτ, την αναμέτρηση με την Μπόρνμουθ. Ωστόσο ο πανύψηλος Ούγκο Εκιτικέ(1.90μ.), έδειξε εν μέρει γιατί οι «κόκκινοι» έδωσαν ένα «τσουβάλι» χρήματα στην Άιντραχτ (σχεδόν 95 εκατομμύρια ευρώ με τα μπόνους) για να τον κάνουν κάτοικο Μερσεϊσάιντ. Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός ήταν επιδραστικός στο παιχνίδι της Λίβερπουλ με ένα γκολ και μια τελική πάσα, στο ντεμπούτο του.

Η Γιουνάιτεντ κατάφερε και ηττήθηκε το ντέρμπι της πρεμιέρας από την Άρσεναλ, διότι περί κατορθώματος πρόκειται, αλλά ο Ματέους Κούνια ήταν «φάρος» για το μέλλον. Ο Βραζιλιάνος φανέρωσε αρκετά υποσχόμενα στοιχεία και από ατυχία δεν χρίστηκε σκόρερ. Ο Κούνια, ήταν για πολλούς ο κορυφαίος του αγωνιστικού χώρου στο γήπεδο «Ολντ Τράφορντ». Ένα 26χρονο «πολύ-εργαλείο» στη διάθεση του Αμορίμ καθώς μπορεί να ανταποκριθεί στο αριστερό άκρο και στην κορυφή της επίθεσης και να υποστηρίξει από το προωθημένο κεντρικό τμήμα της μεσαίας γραμμής.

Στο Βόρειο Λονδίνο ο προπονητής Τόμας Φρανκ είχε ήρεμη πρεμιέρα στον πάγκο της Τότεναμ. Ο προκάτοχός του Άγγελος Ποστέκογλου, πλήρωσε το «μάρμαρο» της 17ης θέσης στην premier league παρά το σημαντικό τρόπαιο του europa league και ο Φρανκ στην προσπάθεια για μια αξιοπρεπή σεζόν μπορεί όπως φαίνεται να βασίζεται στον Μοχάμεντ Κούντους. Ο Γκανέζος στα 25 χρόνια του, έχει την επιδεξιότητα να καλύψει και τα δύο επιθετικά άκρα αλλά και το τμήμα έξω από το ημικύκλιο της περιοχής. Στη νίκη της ομάδας του συνέβαλε τις δύο ασίστ στον Ριτσάρλισον και βοήθησε ανασταλτικά.

Η Σάντερλαντ έκανε ποδαρικό με το δεξί (3-0 τη Γουεστ Χάμ) και ο «ογκόλιθος» στην άμυνα ήταν ο Ρεϊνίλντο . Ο έμπειρος διεθνής από τη Μοζαμβίκη(31ετών), αποκτήθηκε ελεύθερος από την Ατλέτικο και σύμφωνα με την Opta, είχε 100% επιτυχία στα τάκλιν, απομάκρυνε τέσσερις φορές, πιστώθηκε δύο αναχαιτίσεις, και έκανε 63 επαφές με την μπάλα, τις περισσότερες από κάθε ποδοσφαιριστή της Σάντερλαντ.