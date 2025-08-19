sports betsson
Τρίτη 19 Αυγούστου 2025
19.08.2025 | 22:09
Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Κερατέα - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
Premier League: Πέντε ποδοσφαιριστές με «λάμψη» στο ντεμπούτο με τις ομάδες τους
Ποδόσφαιρο 19 Αυγούστου 2025 | 21:58

Premier League: Πέντε ποδοσφαιριστές με «λάμψη» στο ντεμπούτο με τις ομάδες τους

Ράιντερς, Εκιτικέ, Κούνια, Κούντους, Ρεϊνίλντο έστρεψαν πάνω τους τα «φώτα» στην πρώτη αγωνιστική της Premier League.

ΚείμενοΓιάννης Κουριδάκος
Spotlight

Το πιο ελκυστικό και συναρπαστικό πρωτάθλημα στον «πλανήτη» του ποδοσφαίρου, η Premier League, από το κεφάλαιο υπ’ αριθμόν ένα, έστειλε αναγνωριστικά μηνύματα «τροφοδότες» για την τρέχουσα και ανταγωνιστική σεζόν, όπως είναι πάνω – κάτω, κάθε χρονιά στη μαραθώνια αυτή διαδικασία.

Το Σαββατοκύριακο στην αγγλική επικράτεια καταγράφηκε η παρουσία συγκεκριμένων παικτών, έδωσαν τον «τόνο» ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του ματς. Κοινό τους χαρακτηριστικό, το ντεμπούτο με τη φανέλα των ομάδων τους.

Ο Τιγιάνι Ράιντερς «ξύπνησε» μνήμες από το παρελθόν στους υποστηρικτές της Μάντσεστερ Σίτι. Γκολ και ασίστ στον θρίαμβο 4 – 0 επί της Γουλβς, όταν ο τελευταίος με αυτό το επίτευγμα στο βιογραφικό του ήταν ο Σέρχιο Αγκουέρο. Ο 27χρονος Ολλανδός μέσος «σκούπισε» κάθε σημείο του γηπέδου και έδωσε νέα διάσταση στο σύνολο του Γκουαρδιόλα. Σκόραρε με εξαιρετικό τελείωμα και έδωσε την ασίστ για το δεύτερο γκολ του Χάαλαντ. Με διεισδυτικές και προσεγμένες ενέργειες πίεσε την άμυνα της Γούλβς και ενθουσίασε τους οπαδούς.

Η κάτοχος του τίτλου Λίβερπουλ, έκανε ντέρμπι ιδίως λόγω των λανθασμένων επιλογών του Αρνε Σλοτ, την αναμέτρηση με την Μπόρνμουθ. Ωστόσο ο πανύψηλος Ούγκο Εκιτικέ(1.90μ.), έδειξε εν μέρει γιατί οι «κόκκινοι» έδωσαν ένα «τσουβάλι» χρήματα στην Άιντραχτ (σχεδόν 95 εκατομμύρια ευρώ με τα μπόνους) για να τον κάνουν κάτοικο Μερσεϊσάιντ. Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός ήταν επιδραστικός στο παιχνίδι της Λίβερπουλ με ένα γκολ και μια τελική πάσα, στο ντεμπούτο του.

Η Γιουνάιτεντ κατάφερε και ηττήθηκε το ντέρμπι της πρεμιέρας από την Άρσεναλ, διότι περί κατορθώματος πρόκειται, αλλά ο Ματέους Κούνια ήταν «φάρος» για το μέλλον. Ο Βραζιλιάνος φανέρωσε αρκετά υποσχόμενα στοιχεία και από ατυχία δεν χρίστηκε σκόρερ. Ο Κούνια, ήταν για πολλούς ο κορυφαίος του αγωνιστικού χώρου στο γήπεδο «Ολντ Τράφορντ». Ένα 26χρονο «πολύ-εργαλείο» στη διάθεση του Αμορίμ καθώς μπορεί να ανταποκριθεί στο αριστερό άκρο και στην κορυφή της επίθεσης και να υποστηρίξει από το προωθημένο κεντρικό τμήμα της μεσαίας γραμμής.

Στο Βόρειο Λονδίνο ο προπονητής Τόμας Φρανκ είχε ήρεμη πρεμιέρα στον πάγκο της Τότεναμ. Ο προκάτοχός του Άγγελος Ποστέκογλου, πλήρωσε το «μάρμαρο» της 17ης θέσης στην premier league παρά το σημαντικό τρόπαιο του europa league και ο Φρανκ στην προσπάθεια για μια αξιοπρεπή σεζόν μπορεί όπως φαίνεται να βασίζεται στον Μοχάμεντ Κούντους. Ο Γκανέζος στα 25 χρόνια του, έχει την επιδεξιότητα να καλύψει και τα δύο επιθετικά άκρα αλλά και το τμήμα έξω από το ημικύκλιο της περιοχής. Στη νίκη της ομάδας του συνέβαλε τις δύο ασίστ στον Ριτσάρλισον και βοήθησε ανασταλτικά.

Η Σάντερλαντ έκανε ποδαρικό με το δεξί (3-0 τη Γουεστ Χάμ) και ο «ογκόλιθος» στην άμυνα ήταν ο Ρεϊνίλντο . Ο έμπειρος διεθνής από τη Μοζαμβίκη(31ετών), αποκτήθηκε ελεύθερος από την Ατλέτικο και σύμφωνα με την Opta, είχε 100% επιτυχία στα τάκλιν, απομάκρυνε τέσσερις φορές, πιστώθηκε δύο αναχαιτίσεις, και έκανε 63 επαφές με την μπάλα, τις περισσότερες από κάθε ποδοσφαιριστή της Σάντερλαντ.

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Οσασούνα
Ποδόσφαιρο 19.08.25

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Οσασούνα

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Οσασούνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Ρεάλ Μαδρίτης – Οσασούνα για την 1η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Φερεντσβάρος – Καραμπάγκ
Champions League 19.08.25

LIVE: Φερεντσβάρος – Καραμπάγκ

LIVE: Φερεντσβάρος – Καραμπάγκ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Φερεντσβάρος – Καραμπάγκ για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
LIVE: Ρέιντζερς – Κλαμπ Μπριζ
Champions League 19.08.25

LIVE: Ρέιντζερς – Κλαμπ Μπριζ

LIVE: Ρέιντζερς – Κλαμπ Μπριζ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Ρέιντζερς – Κλαμπ Μπριζ για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Πάφος
Champions League 19.08.25

LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Πάφος

LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Πάφος. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Ερυθρός Αστέρας – Πάφος για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Προκρίσεις στη League Phase για ΑΕΛ (2-1) και Βόλο (4-0) – Έκανε την έκπληξη η Καβάλα στα πέναλτι (vid)
Κύπελλο Ελλάδος 19.08.25

Προκρίσεις στη League Phase για ΑΕΛ (2-1) και Βόλο (4-0) – Έκανε την έκπληξη η Καβάλα στα πέναλτι (vid)

Με ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΛ πέρασε με 2-1 από την Καλαμάτα και προκρίθηκε στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson ενώ ο Βόλος νίκησε με 4-0 τον ΠΑΣ Γιάννινα των πολλών προβλημάτων. Η Καβάλα πέταξε εκτός μέσω των πέναλτι τον Πανσερραϊκό.

Σύνταξη
Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 71 νεκροί σε τροχαίο δυστύχημα – 17 παιδιά μεταξύ των θυμάτων
Υπερβολική ταχύτητα 19.08.25

Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 71 νεκροί σε τροχαίο δυστύχημα – 17 παιδιά μεταξύ των θυμάτων

Δεκάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην επαρχία Χεράτ στο Αφγανιστάν, όταν λεωφορείο που μετέφερε μετανάστες στην Καμπούλ, συγκρούστηκε με φορτηγό και μηχανάκι, με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες.

Σύνταξη
Ο Όστιν Μπάτλερ λέει ότι ο σκηνοθέτης του «Caught Stealing» του έστελνε φωτογραφίες με οπίσθια αθλητών – Ο λόγος
Έμπνευση; 19.08.25

Ο Όστιν Μπάτλερ λέει ότι ο σκηνοθέτης του «Caught Stealing» του έστελνε φωτογραφίες με οπίσθια αθλητών – Ο λόγος

Ο Όστιν Μπάτλερ αποκάλυψε ότι ο σκηνοθέτης της ταινίας, Ντάρεν Αρονόφσκι, είχε μια συγκεκριμένη εικόνα για τον χαρακτήρα του και αυτή περιελάμβανε ένα πράγμα: μεγάλα οπίσθια.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ θέλουν συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι στην Ουγγαρία – Γιατί είναι άβολη επιλογή για το Κίεβο
Αμερικανικές προετοιμασίες 19.08.25

Οι ΗΠΑ θέλουν συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι στην Ουγγαρία – Γιατί είναι άβολη επιλογή για το Κίεβο

Στην Ουγγαρία και στην πρωτεύουσα Βουδαπέστη θέλει ο Λευκός Οίκος να πραγματοποιηθεί η συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι. Ωστόσο, ο τόπος αυτός ξυπνά άσχημες μνήμες για τους Ουκρανούς.

Σύνταξη
Το Ισραήλ θέλει απελευθέρωση όλων των ομήρων – Συνεχίζονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Γάζα
Κόσμος 19.08.25

Το Ισραήλ θέλει απελευθέρωση όλων των ομήρων – Συνεχίζονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Γάζα

Το Ισραήλ δεν έχει ακόμη απαντήσει επισήμως στην πρόταση που υπέβαλαν οι μεσολαβήτριες χώρες - Αίγυπτος, Κατάρ και ΗΠΑ - για εκεχειρία 60 ημερών και απελευθέρωση των ομήρων σε δύο φάσεις

Σύνταξη
Η Cardi B ταξιδεύει από τη Νέα Υόρκη στη Μύκονο και το Παρίσι στο νέο βίντεο κλιπ του «Imaginary Playerz»
Bitch** hatin'? 19.08.25

Η Cardi B ταξιδεύει από τη Νέα Υόρκη στη Μύκονο και το Παρίσι στο νέο βίντεο κλιπ του «Imaginary Playerz»

Η Cardi B ανοίγει το βίντεο κλιπ στην γενέτειρα της, τη Νέα Υόρκη, όπου ετοιμάζεται να επιβιβαστεί σε ένα ιδιωτικό τζετ με προορισμό τη Μύκονο και την γαλλική πρωτεύουσα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σουβλάκι: Έρχονται νέες ανατιμήσεις στο αγαπημένο street food του Έλληνα
Σουβλάκι 19.08.25

Έρχονται νέες ανατιμήσεις στο αγαπημένο street food του Έλληνα

Το αγαπημένο σουβλάκι μετατρέπεται σε πολυτέλεια. Με το τυλιχτό να φτάνει τα 5 ευρώ και μια οικογένεια να χρειάζεται πάνω από 40 ευρώ για να γευματίσει, το άλλοτε φθηνό γρήγορο γεύμα έχει γίνει απλησίαστο, ενώ έρχονται κι άλλες ανατιμήσεις.

Σύνταξη
Ρηματική διακοίνωση της Κύπρου στον ΟΗΕ απαντά στην Λιβύη και στο παράνομο τουρκολυβικό μνημόνιο
Διπλωματία 19.08.25

Ρηματική διακοίνωση της Κύπρου στον ΟΗΕ απαντά στην Λιβύη και στο παράνομο τουρκολυβικό μνημόνιο

Η Κύπρος τονίζει ότι η Λιβύη με το τουρκολιβυκό μνημόνιο «εσκεμμένα παραγνωρίζει την παρουσία και τα θαλάσσια δικαιώματα των παράκτιων κρατών της περιοχής, περιλαμβανομένων ελληνικών νησιών όπως η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα»

Σύνταξη
Από το ροκ, στην ανείπωτη φρίκη: Νέα καριέρα για τον Slash των Guns N’ Roses – «Μεγάλωσα με Μποντ και τρόμο»
Λατρεία του αίματος 19.08.25

Από το ροκ, στην ανείπωτη φρίκη: Νέα καριέρα για τον Slash των Guns N’ Roses – «Μεγάλωσα με Μποντ και τρόμο»

Ο Slash, ο εμβληματικός κιθαρίστας των Guns N' Roses, κάνει μια αναπάντεχη στροφή στην καριέρα του, και αναβιώνει στη μεγάλη οθόνη το καλτ Deathstalker. «Με σημάδεψε»

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τρίτη 19 Αυγούστου 2025
Απόρρητο