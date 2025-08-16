Αυτός μάλιστα, είναι «ιπτάμενος» Ολλανδός

Η ατάκα «ιπτάμενος» Ολλανδός είναι από αυτές που χαρακτηρίζονται κλισέ στα δημοσιογραφικά γραφεία, αλλά ο συγκεκριμένος χαρακτηρισμός ταιριάζει… γάντι στην περίπτωση του Τιγιάνι Ρέιντερς.

Η παρθενική εμφάνιση του 27χρονου άσου της Σίτι στην Πρέμιερ Λιγκ, ήταν δίχως άλλο εντυπωσιακή και ο διεθνής μέσος των «πολιτών» ήταν αυτός που έκανε την διαφορά στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Γουλβς, στο οποίο η ομάδα του Μάντσεστερ επικράτησε εύκολα με 4-0.

Ο Ολλανδός έκανε όλες τις δουλειές στον αγωνιστικό χώρο του Μολινό και ο Πεπ Γκουαρντιόλα είχε πολλούς λόγους για να χαμογελά, βλέποντας τον πρώην άσο της Μίλαν να ηγείται της Σίτι στο πρώτο παιχνίδι του φετινού πρωταθλήματος.

Tijjani Reijnders’ half by numbers vs. Wolves 100% shot accuracy

100% tackles won

90% pass accuracy

11/12 final third passes completed

1 dribble completed

1 2nd assist

1 goal Made the first, scored the second. 🇳🇱 pic.twitter.com/te5VpFHVh4 — Statman Dave (@StatmanDave) August 16, 2025

Κι όταν λέμε ότι ο Τιγιάνι τα έκανε όλα το εννοούμε, καθώς κυριάρχησε σε κάθε εκατοστό του γηπέδου.

Ο Ολλανδός χαφ πέτυχε ένα εξαιρετικό γκολ, διπλασιάζοντας τα τέρματα των φιλοξενούμενων στο 37′ και στο 61′ έδωσε ασίστ στον Χάαλαντ για το 3-0. Όλοι λοιπόν μιλούν για τα κατορθώματα του 27χρονου άσου, στην πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Η Σίτι απέκτησε τον Τιγιάνι από τους «ροσονέρι», δίνοντας κάτι παραπάνω από 50 εκατ. ευρώ στην ιταλική ομάδα καθώς ο Πεπ Γκουαρντιόλα ήθελε να ενισχύσει την μεσαία γραμμή της ομάδας του, μ’ έναν παίκτη που θα μπορεί να προσφέρει ανασταλτικά αλλά και δημιουργικά.

We need to send AC Milan another 50M for Tijjani Reijnders.😭😭🤌🏾🔥 pic.twitter.com/KaFS54HDew — Why Lawd? 💕💽 (@Itumeleng_msibi) August 16, 2025

Δεν χωρά λοιπόν αμφιβολία πως ο Ισπανός προπονητής έκανε διάνα με την επιλογή του 27χρονου χαφ και ο Ρέιντερς δείχνει με το… καλημέρα στην Πρέμιερ Λιγκ, ότι μπορεί ν’ ανταποκριθεί στις μεγάλες απαιτήσεις που υπάρχουν.

Ο Ισπανός τεχνικός της Σίτι είχε στο μυαλό του έναν παίκτη που θα ταιριάξει στο παιχνίδι της Σίτι με τον Ρόντρι και μετά από ώριμη σκέψη αποφάσισε ότι ιδανική επιλογή για τον συγκεκριμένο ρόλο είναι ο Τιγιάνι .

To the rest of the Premier League, We present to you: Tijjani Reijnders. Enjoy x pic.twitter.com/KYM5E9ytCE — City Xtra (@City_Xtra) August 16, 2025

Γι’ αυτό άλλωστε και η αγγλική ομάδα έδωσε περισσότερα από 50 εκατ. ευρώ στην Μίλαν για ν’ αποκτήσει τον διεθνή άσο.

Από την εικόνα του παίκτη στον σημερινό αγώνα με την Γουλβς μπορεί εύκολα να καταλάβει κάποιος, ότι η Σίτι πήρε ένα «εργαλείο» για πολλές δουλειές.